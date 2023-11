Tendencias esperanzadoras en un mundo turbulento Shutterstock

Se suceden las crisis en el mundo actual creando complejidad e incertidumbres crecientes, pero también hay rayos de luz, tendencias positivas que crean esperanza. Entre ellas se hayan las que siguen.

Esperanza de vida

El País de España titula una nota reciente “La compañía alarga la vida”. Refiere las conclusiones de una amplia investigación sobre 458.000 personas de un bio banco de Inglaterra que concluye que “los mayores que reciben visitas de familiares o amigos tienen 39% menos posibilidades de fallecer” y resalta “los socialmente aislados tienen comportamientos más insalubres”. La sociabilidad está en la naturaleza del ser humano y fortalece conductas altamente positivas para su estado de salud general y sicológica, y alarga sus años de vida saludable.

Economía circular

El 20% de las muertes mundiales está ligado al ascenso acelerado del calentamiento global. Los combustibles sólidos, petróleo, carbono y gas natural emiten energías sucias que generan volúmenes en aumento de dióxido de carbono. Se produce así el calentamiento global. Este año fue el más caliente desde que se llevan registros, con 430 partes por millón. Esa subida de las temperaturas promedio desequilibra los ecosistemas y produce múltiples catástrofes climáticas. Entre sus consecuencias graves se haya la proliferación de los gases invernadero y la contaminación del aire que respiramos, del agua y los alimentos. Ella puede bajarse parcialmente con más economía circular, transformando los desechos en materiales reusables. Lo ha hecho Israel, líder mundial en reciclaje de aguas usadas con un 80% de recuperación de las mismas. También lo está haciendo, entre otros ejemplos, Paraguay, en donde un ejército de pobres se ha organizado para internarse en las montañas de desechos, con indumentaria que los protege de las bacterias y los virus. Seleccionan desechos reutilizables como vidrio, papel, madera, cemento y alimentos en buen estado y los entregan a recicladoras.

Energías limpias

Una clave para defender el medioambiente e impedir que el dióxido de carbono supere el 1,5% de incremento sobre el que había en la atmósfera a mediados del siglo XIX, es cambiar las fuentes de energías reemplazando las energías sucias por energías limpias antes de 2030. Después muchos de los daños ecológicos serán irreversibles. Ya los están sufriendo más de 2.000 millones de personas, entre los que predominan los niños y las madres pobres. Es fundamental duplicar la producción de energías limpias en los próximos 7 años antes de que los costos de no hacerlo superen ampliamente a los de hacerlo. Sabemos hoy cómo producir energía no contaminante de fuentes alternativas como la solar, la eólica, la mareomotriz, la geotérmica y el hidrógeno, y tenemos las técnicas para bajar cada vez más los costos. Hay una gran demanda en los mercados por autos eléctricos libres de energías contaminantes. Toda América Latina es un gran reservorio de energías limpias. Tiene el 50% de las reservas de litio del planeta y un tercio de las de plata y cobre. Todos estos son materiales esenciales para la producción de las baterías que precisan las nuevas generaciones autos proambientales no contaminantes.

Desigualdades de género

Estudios de Black Rock, la mayor inversora del orbe, sobre 1.200 empresas en Estados Unidos, han encontrado que las mujeres son el 40% de la mano de obra, pero menos del 15% de los altos directivos. Las cifras son aun menores en Asia, África y la India. Cuando sube su presencia en la alta gerencia aumenta la productividad general.

Las tendencias reseñadas son algunas de las que indican que es posible avanzar hacia cambios renovadores que mejoren el mundo actual.