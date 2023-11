'El Alma También', una obra que retrata el poder de los secretos y la hermandad

Cartel de “El Alma También” bajo la dirección de Arell Ginella. Cedida

Las obras teatrales tienen el poder de inculcar en sus espectadores sentimientos y enseñanzas que perduren en el tiempo. Esto se logra de la mano de una dirección que comprenda la esencia de cada puesta en escena y actores que sepan interpretar de forma correcta, el mensaje a la audiencia.

La última presentación del Teatro Guild de Ancón dirigida por Arell Ginela y protagonizada por Natalia Beluche y Diana Mellado pretende hacer exactamente eso. Desde el 17 hasta el 19 de noviembre, “El Alma También” se presentará en el escenario del teatro panameño queriendo enseñar a su público, en siete escenas, el poder de los secretos y las relaciones familiares.

Ginela, quien hace su début como directora, explicó a 'La Decana' que su interés por la obra se debió a los personajes, su cotidianeidad y sus emociones diversas. “Me recuerdan a varias personas que he conocido en la vida, y anécdotas que escuchamos diariamente. Me identifiqué como lectora y supe que entonces los espectadores se podrían identificar”, expresó.

Ginela, quien se enamoró del teatro al leer la tragedia shakespeariana Hamlet, mientras estaba en secundaria, viajó a Buenos Aires, Argentina para formarse profesionalmente en el gremio, estudiando una licenciatura en Arte Dramático.

La obra se centra en el poder del perdón, la hermandad y los secretos. Cedida

“Pasaba los fines de semana viendo obras de teatro y aprendiendo sobre su forma, su técnica, disciplina, propuestas, géneros y estilos”, explicó. “Entendí que las posibilidades de cada director de teatro son infinitas y quería presentar eso en mi propio país, mostrando obras que hablen de temas que me interesan, y cuya puesta en escena me cause un impacto emocional y de pensamiento”.

'El Alma También'

Esta obra de origen argentino escrita por Teresita Galimany cuenta la historia de dos hermanas quienes no se han visto por muchos años. Después de la muerte de su madre, Rocío, la hermana mayor, regresa a casa luego de vivir en el extranjero y es recibida por Lina, la menor, quien estuvo toda su vida con la madre.

“Desde el inicio se percibe el pasado, los secretos y rencores que a ambas les pesan, pero también un deseo por volver a conocerse, amigarse y mirar hacia un nuevo futuro. Este es el conflicto que deben resolver durante la obra”, explicó la directora de teatro.

Lina y Rocío deben aprender a conocerse una vez más para construir un nuevo futuro como hermanas. Cedida

“Más que moralejas, la obra nos hace reflexionar en temas de perdón, aceptación de lo que no controlamos y cómo sanar nuestro origen familiar”, agregó.

“Más que moralejas, la obra nos hace reflexionar en temas de perdón, aceptación de lo que no controlamos y cómo sanar nuestro origen familiar” ARELL GINELA

DIRECTORA TEATRAL

Ginela detalló que como directora, su visión para la obra incluía explorar muy a fondo a ambos personajes que la integran. Para esto incluyó música y luces que ayudan a crear la atmósfera y proyectar “lo que internamente ocurren en Lina y Rocío”.

“Son ellas quienes llevan la obra. Son ellas las que tienen un pequeño gran mundo que tenemos el privilegio de espiar íntimamente. Y a servicio de la narrativa, he procurado que todo sea lo más real posible. Los objetos que usan, la naturalidad de la conversación, las plantas que son parte de la escenografía. Cuanta más veracidad hay en el teatro, pienso que es mejor”.

Conversando sobre el título, Ginela lo define como “un vínculo entre el alma, desde nuestra verdad hacia nosotras mismas, nuestro pasado, nuestra familia y seres queridos”.

Ginela utilizó la música y luces para crear una atmósfera que permita explorar los pensamientos de las protagonistas. Cedida

“Me atrevo a decir que es una manera de recordarnos a no dejar el alma olvidada. A nutrirnos más allá del cuerpo y la mente. Quisiera que el público salga de ver la obra justamente sintiendo que cuidó su dimensión emocional, que nos dimos un abrazo colectivo con el arte”.

El trabajo entre directora y actrices

Ginela quiso hacerle justicia a la historia que proyecta en el escenario, dividida en siete escenas pero “cargada de emociones y ternura”.

“Mi intención es resaltar las actuaciones, los personajes y lo que transitan”, explicó.

Para este proceso, trabajó con Natalia Beluche y Diana Mellado quienes entraron en la piel de Lina y Rocío respectivamente, actrices a quienes admira como colegas. “Mi rol es guiarlas a alcanzar los niveles que cada escena está pidiendo para que la experiencia del público sea la deseada, la que eleva al espectador”, dijo.

Entendiendo que cada director tiene su forma de trabajar y permitir la libertad o no de los actores, Ginela detalló que su proceso se basa en analizar las escenas y a los personas a profundidad, permitiéndole entonces a las actrices expresar sus propuestas “sin negar sus impulsos”.

“A partir de ese esqueleto, fijo momentos para crear imágenes, guiar el ritmo apropiado, darle fuerza a lo que necesita, y pausas cuando intuyo que la audiencia debe respirar”.

Beluche conversó con La Estrella de Panamá sobre su personaje y su experiencia en la puesta en escena, definiendo la obra como “un gran reto profesional”.

“Ha sido volver a pensar sobre lo cotidiano y lo íntimo en escena, sobre la carga emocional y las pequeñas historias humanas que nos rodean. Definitivamente una experiencia enriquecedora”.

Beluche definió a su personaje como una mujer adulta quien ha vivido relegada. Asumió el cuidado de la madre, “creyendo que ganaría reconocimiento, atención y amor ante los ojos de los demás. Está en espera de personas que ama y extraña, lleva consigo un sinnúmero de emociones y sus plantas son su escape de la realidad. En ellas ha creado el mundo lleno de vida interna en el que se desarrolla y se sostiene para salir adelante”.

El poder de los secretos y las relaciones

Los temas que definen esta obra son el poder de los secretos y las relaciones interpersonales que se forman a lo largo de la vida. Presentado en un contexto personal, Ginela señaló las relaciones “como el tronco que constituye nuestra vida”.

En cuanto a los secretos y el poder que estos conllevan, la actriz y directora de teatro opinó que “aunque a veces es bueno mantenerlos para guardar algo que consideramos importante o especial, se pueden volver pesados” por lo que en ocasiones es mejor liberarse de ellos. “Me gustaría ir ligera por la vida”, reflexionó.

“Lina y Rocío muestran maneras opuestas de enfrentar dificultades, y en cada una encontramos aprendizaje. Creo que sus procesos son valientes y anteponen la hermandad. Concuerdo con eso: priorizar el ser valientes y conectarnos unos con otros”, concluyó.