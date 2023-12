‘Misión secreta’ llega al teatro Gladys Vidal

Desde México los reconocidos actores Rafael Degar y Patricia Vázquez presentarán la obra de teatro ‘Misión Secreta’ este sábado en el teatro Gladys Vidal a las 7:00pm.

A las 7: 00pm es la cita artística. Cedida

Se trata de una puesta en escena silente en la cual dos agentes especialistas en abrir cajas y hasta explosivos llevarán al público a desarrollar la imaginación, explicó el actor y director Rafael Degar.

Es la primera vez que se presenta en Panamá y es para toda la familia, ya que tiene tintes de comedia, agregó Degar durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

El tema central de la obra tiene un matiz que critica a los héroes que se presentan en la industria de la comunicación. Estos agentes son antihéroes porque durante sus aventuras cometen todo tipo de errores.

Sobre esto, la actriz que también es partícipe de ‘Misión Secreta’ , Patricia Vázquez detalló que lo que se plantea es precisamente mostrar el lado humano de los héroes que se presentan en el cine o series de televisión, es decir que también cometen errores, y no son perfectos.

“La pantomima mucho tiene que ver con la reflexión frente a lo que se está viendo. Sobre todo en las películas todo no lo dan digerido. No hay nada que pensar. Las caricaturas de niños son espantosas, a los niños no los dejan imaginar nada. Este espectáculo tiene la misión de que imaginen ver eso”, sostuvo a este medio.