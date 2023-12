Conciencia ciudadana, clave para eliminar el mosquito 'aedes aegypti'

El país registró tres nuevas defunciones y 12, 950 casos acumulados por dengue en todo el país. Cedida

Panamá al estar ubicado en el trópico, mantiene latentes ciertas enfermedades en todo el país. Las autoridades de salud tienen planes establecidos para controlar las enfermedades endémicas, como lo son el dengue y la malaria. Sin embargo, sin el apoyo de la ciudadanía es imposible tener un control propicio de las patologías.

Alfredo Moltó, director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y asesor del Despacho Superior del Ministerio de Salud (Minsa) brindó un balance sobre la situación actual de las enfermedades que transmite el mosquito aedes aegypti en Panamá.

El país registró tres nuevas defunciones y 12, 950 casos acumulados por dengue, de acuerdo con la semana epidemiológica n°47 —domingo 19 al sábado 25 de noviembre— que registra el Minsa.

“Los casos del dengue están relacionados con la responsabilidad ciudadana. Todo el mundo sabe que el dengue es una enfermedad viral, y que hay cuatro tipos de fenotipos. Lo transmite el mosquito aedes aegypti, que es aristocrático porque están en los reservorios de las residencias. Si eliminamos los reservorios de agua no habría mosquito”, explicó Moltó durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Durante la pandemia (...) las personas estaban pendientes de eliminar los criaderos. Pero hace más de un año que se eliminaron las restricciones. Ahora se preocupan menos por el cuidado en sus hogares, y eso ha hecho que prolifere la cantidad de mosquitos en la ciudad, alertó Moltó.

“Las personas piensan que el Minsa tiene que estar fumigando por todos lados para que no haya dengue, cuando es todo lo contrario, si la entidad fumiga es cuando hay casos de mosquitos adultos. La medida de eliminación de criaderos es la más efectiva para evitar el dengue. ¿Cuál es la realidad de este momento? este 2023, que no se ha acabado, hay más casos de dengue en todo el país: 12, 950”.

Las regiones con más casos positivos son Bocas del Toro (3, 289 ), Colón (2, 564), Panamá Metro (1, 679 casos), Panamá Oeste (1, 301) y Chiriquí (1, 154 casos) durante este 2023.

“Lo grave con respecto al dengue es que se registran 13 defunciones, de las cuales se han dado en Colón (6), Panamá metro (2), Chiriquí (1) y Panamá Norte (1)”.

En áreas urbanas como suburbanas, donde existe el servicio de agua potable por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), este no siempre se da de manera continua, agregó el especialista. Por eso las familias reservan agua en tanques de 55 galones y los dejan a la intemperie. “Se debe tapar el tanque con un plástico o tela, de manera que el mosquito no tenga contacto con el agua, porque es donde la hembra coloca los huevecillos. Cada diez días podemos tener 500 mosquitos de una sola hembra. La vida media de una mosquita hembra es de 30 días, así que puede producir hasta 1,500 huevecillos”.

No existe ninguna prueba que indique la afectación del cambio climático en el mosquito aedes aegypti, pero eso sería un problema adicional, agregó el médico. Si el mosquito no tiene la sala de parto, que son los reservorios de agua, no tiene manera de seguir reproduciéndose. “Los mosquitos adultos, hasta ahora, cuando se hace la fumigación del Minsa, son sensibles a los insecticidas”.

El mosquito aedes aegypti puede transmitir el dengue, fiebre amarilla —que no se tiene en Panamá—, zika y chikunguya. De acuerdo con la semana epidemiológica n°47, sobre los casos de leishmaniasis se confirmaron cuatro nuevos casos; de los cuales dos corresponden a Panamá Oeste; uno a Colón y otro a Bocas del Toro.

Sobre la leishmaniasis, el galeno explicó que en el año 2021 hubo 1,286 notificados, y en el año 2022, unos 1,285 casos. De lo que va del 2023, unos 1,228. O sea, es una enfermedad endémica, que está asociada a las personas que viven en áreas rurales, picadas por los mosquitos del género lutzomyia, que transmite este parásito, que se llama leishmaniasis.

“Esta enfermedad tiene la característica de que empieza con un puntito rojo que no genera dolor. Luego, va evolucionando a una pequeña úlcera. El afectado regularmente no le presta mucha atención. Se pone cualquier medicamento tópico, pero la úlcera va creciendo. Acude al médico cuando la úlcera tiene el tamaño de una moneda de $0.25. Existe un medicamento apropiado para tratarlo. Las personas que viven en dichas áreas deben utilizar ropa adecuada, repelente para evitar que los mosquitos lo pique. Es un asunto, de que la gente que vive en áreas rurales sepa que existe la enfermedad y esté pendiente para evitarla, y si se desarrolla, ir a buscar, a tiempo, atención médica”.

De chikunguya, se mantienen 13 casos hasta el último informe epidemiológico y tres casos de zika. Las estadísticas no han cambiado con respecto a estas enfermedades, subrayó Moltó, ya que se tiene un sistema de vigilancia laboratorial para estas enfermedades (...) “En la medida en que nosotros eliminemos los criaderos, tendremos una disminución de las enfermedades”.

El macho aedes aegypti no pica porque se alimenta de la fruta, pero la hembra para poder desarrollar su prole, necesita picar a mamíferos, entre ellos a los seres humanos. “Necesitan sangre caliente, que es la que permite que los huevos vayan desarrollándose. Si una persona tiene leishmaniasis, el mosquito absorbe sangre con el parásito de la leishmaniasis, y cuando pica a otra persona le transmite la leishmaniasis. Si pica una persona con dengue, lo absorbe y vuelve pica a otra persona y le transmite el dengue. No necesariamente, el mismo mosquito le transmite las distintas enfermedades en su ciclo de vida”.

El balance sobre la malaria

La malaria es otra enfermedad endémica, tiene mucho más años de estar presente en Panamá. Es muy prevalente en áreas suburbanas, rurales y muchas veces en urbanas. Al contrario del dengue, es una enfermedad parasitaria, comentó Moltó.

Se reportaron 50 nuevos casos de malaria, en Guna Yala, Darién, Panamá Este y comarca Ngäbe Buglé. Con ese nuevo dato se totalizaron 9 mil 448 casos.

“Es muy difícil hacer un saneamiento en todas las áreas estancadas por lo que se recomienda a la población que vive allí, utilizar ropa con mangas largas. Si tiene que pernoctar, dormir bajo un mosquitero. Ahora existen unos mosquiteros que están impregnados con un insecticida residual; cuando el mosquito se posa sobre el mosquitero se impregna del insecticida y muere”.

Además de la protección y prevención, lo que se recomienda al tener la sintomatología de la enfermedad, —en el caso de la malaria, una fiebre alta con escalofríos que se repite cada tres o cuatro días, sudoración nocturna, manifestaciones gastrointestinales, vómito y diarrea—, acudir al médico para que se le tome una muestra de gota gruesa y poder determinar la presencia o no de un parásito, añadió el experto.

Aunque no necesariamente el paciente tiene que presentar estos síntomas para que tenga el parásito de malaria, puede haber casos asintomáticos, o con síntomas muy leves, por lo que se deben tomar medidas de prevención y hacerse periódicamente el examen de gota gruesa. “Tenemos muy buenos medicamentos para la malaria (...) con un tratamiento de aproximadamente 7 días se puede lograr que el parásito sea eliminado de la sangre del paciente”.