El servicio en el teletrabajo

El colaborador debe estar entrenado en varias competencias, como inteligencia emocional. Shutterstock

Uno de los retos laborales más importantes post pandemia, es la realización de formas no tradicionales de trabajo, que han impactado directamente sobre el rendimiento, la confianza, el estrés, el control, y las habilidades personales que son obligatorias para poder realizar este trabajo de forma eficaz y eficiente en casa, casi como lo es desde la oficina.

Parece que se pensó en la solución legal, operacional y hasta tecnológica para implementar esta modalidad, pero se olvidaron del factor humano, así como del factor del servicio dirigido al cliente, tal como se realizaba antes de enviar a casa a un colaborador. La parte más difícil de solucionar era sin duda la parte legal que permitiera a las empresas utilizar este método para adaptarse a la norma laboral, así como financiera, pero como acabo de mencionar, fue de las pocas estrategias que se tomaron en cuenta. Como nueva metodología de trabajo no tan común había que experimentar con tal de ahorrar recursos económicos, pero ese experimento, no fue científico ya que en la realidad se determinó que el servicio, la cordialidad y la malograda comunicación ya existente, se había empeorado con el pasar de los meses en muchos colaboradores.

Si antes la comunicación presencial podía tornarse estresante por las pocas habilidades de uso del lenguaje, ahora, el cliente que debía estar en primer lugar de los esfuerzos, pasó a ser el último, porque en el camino de esta modalidad, el colaborador encontró herramientas causantes del desacalabro en la comunicación, y es el inexcusable reemplazo de la comunicación por el correo electrónico o el teléfono. Según las estadísticas que levanto cada vez que intento comunicarme con algún gerente, me he dado cuenta que el 98% de los gerentes en teletrabajo que exigen que la comunicación sea exclusiva por correo, no contestan los correos, dejando un vacío muy grande porque no hay otra forma diferente de contactarlos, a menos de que el gerente general se encuentre en oficina y nos facilite ese contacto. Por otro lado, el 95% de los gerentes que piden un número de teléfono para devolver la llamada, no lo hacen, es decir, que estas herramientas antes eficaces, quedaron en uso y abuso, rompiendo todas las reglas de servicio y comunicación empática.

En cuanto a las habilidades personales, el colaborador debe estar entrenado en varias competencias, como inteligencia emocional, actitud positiva hacia el cliente o proveedor, empatía en la comunicación, factores culturales, sicológicos, entornos de trabajo en casa, adaptación a nuevos hábitos de trabajo, intentos de reducir el tráfico en las calles, pero a costa de aumentar el tráfico de los que esperan un respuesta rápida y directa por parte del colaborador, así como, ergonomía y desorden musculoesquelético. Lo que hace el trabajo eficaz no es el programa de comunicación y control que las empresas le adaptan al colaborador en casa, son esas competencias que sumadas todas, permiten que el colaborador sea más comprometido y honesto sin olvidar un teléfono empresarial para comunicarse con clientes y proveedores.

En la modalidad híbrida del teletrabajo, también tenemos mucho de qué hablar. Los procesos mentales para establecer hábitos diferentes son lo que permiten al cerebro adaptarse a nuevos procesos y condiciones; tampoco resulta ser el teletrabajo una solución para cambiar la cultura preestablecida por cientos de años de trabajo laboral organizado.

Al final lo que queda es que la única ventaja clara y establecida con resultados tangibles, es la reducción de los gastos de la empresa, y unos cuantos gastos del colaborador, cuyas reducciones le cuestan con el tiempo, más dinero a la empresa.

Nada reemplaza la interacción humana, ni por el ahorro en presupuestos ni por las sustanciosas ganancias a costa del cliente, quien en Panamá se resiste al cambio en la comunicación interpersonal. Por esto, entrene al personal antes de enviarlo a empeorar el servicio y la comunicación.