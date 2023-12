'Panamá Florece', la gala de fin de año de la Escuela Nacional de Danzas

'Panamá Florece' es la gala de fin de año y ceremonia de graduación de la Escuela Nacional de Danzas. Cedida

Una obra basada en la cultura panameña, en la identidad. Cuenta una historia corta a través de coreografías, sobre la construcción del Canal, la invasión estadounidense, la llegada de la cultura china… Panamá florece es la gala de fin de año y ceremonia de graduación de la Escuela Nacional de Danzas.

El evento será presentado el miércoles 13 de diciembre, a las 7:00p.m, en el Teatro Balboa. La donación para la entrada es de siete dólares y los boletos se adquieren en la taquilla ese mismo día. Es organizado por la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Nacional de Danzas junto con el cuerpo de docentes.

“La escuela cumplió 75 años este 2023 y en el mes de septiembre hicimos una gran producción en el Teatro Anayansi. Montamos una obra basada en nuestra cultura. Tuvimos una orquesta juvenil en vivo. Pero, ahora lo vamos a trasladar al Teatro Balboa”, reveló la directora de la Escuela, Iguandili López.

Cada año, desde el mes de febrero, empiezan a preparar lo que van a montar para fin de año, y los profesores van trabajando, cada uno con sus grupos, para después armar el evento completo.

La Escuela tiene un proyecto, que consiste en darle la oportunidad a varones para que puedan desarrollarse en el baile. Cedida

López expresó que siempre piensa “que Panamá tiene que florecer. Es una producción del cuerpo de docentes, padres de familia y todo el equipo de estudiantes, que son unos 120, que están en las secciones de ballet clásico y danza moderna”.

En cuanto a la escenografía, la directora compartió que la Escuela tiene sus propios elementos; sin embargo, cuando les hace falta algo, lo mandan a hacer o piden prestado a academias amigas. El vestuario corre por cuenta de cada padre de familia, quienes los mandan a confeccionar con especialistas en costura para danza o lo encargan desde otras países a través de Internet.

'Hay que desarrollar la danza en Panamá'

“La Escuela acepta niños a partir de 5 años y cuando van subiendo de niveles, como en la sección de nivel avanzado, que es el nivel técnico superior, tienen materias de coreografía, historia de la danza y otras. Alimentamos al Ballet Nacional. Cuando se creó la Escuela de Danza uno de los objetivos es que fuera el semillero para el Ballet, y efectivamente fue así”, expresó López.

El evento es organizado por la Asociación de padres de familia de la Escuela Nacional de Danzas. Cedida

La directora agregó que desde que está al frente de la Escuela tiene un proyecto, que consiste en darle la oportunidad también a varones para que puedan desarrollarse en el baile. “Tengo 23 varones que son como mis hijos y son los que están apoyando al Ballet Nacional”.

López opinó que se debe hacer “bastante docencia”. Añadió que ella decidió estudiar danza y “toda mi vida me he dedicado a esto. Pero, a veces los papás dicen que no es una carrera profesional, que ¿dónde va a trabajar?, que ¿qué va a hacer? Entonces mandan a sus niñas a estudiar otras carreras y vemos una alumna con talento y cuando se gradúa dice: 'voy a ser médico' y no continúa”.

“Yo vivo de la danza, siempre les digo, a manera de broma, que gracias a la danza puedo comprarme mi capuccino de tres dólares. Pero sí, hay que empujar, hay que prepararse, hay que estudiar, porque yo estudié aquí e hice la Maestría en Costa Rica, y para hacer docencia, por ejemplo, Meduca (Ministerio de Educación), pide el título”, manifestó la directora.

Aclaró que en Panamá existen pocas compañías de danza en las que las bailarinas puedan desarrollar una carrera y poder vivir sólo del arte. “En mi país nunca tuve una compañía para bailar, pero fui firme estudiando para llegar a un nivel más superior. Entonces las niñas, si se quedan, no saben dónde bailar”.

Danzando desde 1935

La fundación de la Escuela de Danzas fue en 1935, cuando Gladys Pontón de Heurtematte junto con Lona Sears abren la escuela que llevó su nombre. Sin embargo, no fue hasta 1948 cuando sus labores comienzan, bajo la gestión de Enrique A. Jiménez, con el objetivo de que la niñez pudiera tener acceso al estudio del arte de la danza. Su primera directora fue Cecilia Pinel de Remón.

Para el 2024, esperan mudar su sede a la Ciudad de las Artes, hoy se encuentran en Diablo, en el corregimiento de Ancón. “En la Ciudad de las Artes vamos a abrir cursos libres para motivar a la niñez. Vamos a hacer veranos y proyectos para que las niñas sigan bailando”, adelantó López.

“Tenemos cuatro proyectos fundamentales, por ejemplo, en abril, celebramos el Día Internacional de la Danza, que es el 29. Luego, en todo el país, celebramos el mes de la Etnia Negra. Después el Día Internacional folclor. También el aniversario de la Escuela que es en septiembre y la gala final”, contó la directora.

La institución nunca ha dejado de impartir clases

La directora de la Escuela de Danzas, Iguandili López, expresó durante una entrevista a este medio realizada en el mes de septiembre, que el principal legado de esta institución es que nunca ha dejado de impartir clases de danza a los niños y jóvenes. Incluso durante la pandemia hubo clases virtuales.

“Después de 75 años seguimos siendo una escuela pública, hemos formado a los bailarines profesionalmente. En el Ballet Nacional de Panamá existen egresadas de la escuela, y ellas han ido a representar al país en el exterior”, destacó.

La Escuela de Danzas tiene sus puertas abiertas para todo público, el cual, considera López, es multicultural, porque existen bailarines de todas las etnias, desde la comunidad china hasta la afrodescendiente.

Recibe alumnos a partir de los 5 años de edad (para el nivel de iniciación). Luego, el centro cuenta con los estudios básicos de orientación, ballet clásico y danza moderna. Y los dos técnicos, uno es el 'intermedio, orientación, ballet clásico y danza moderna', y el otro 'superior en danzas, orientación, ballet clásico y danza contemporánea'.

De acuerdo con la directora, la escuela atraviesa por varios retos, entre ellos, tener patrocinadores porque, por ejemplo, para la gala que se hizo en septiembre no contaron con ninguno. “Quienes están haciendo la gala son los padres de familia, junto con los docentes, y mi persona, que me muevo”, señaló.

Otro desafío, agrega López, es que el Ministerio de Educación reconozca los diferentes planes de estudio que ofrecen al público. La directora explica que la Escuela de Danzas al pasar al Ministerio de Educación ha atravesado por diversos retos, como la carencia de un presupuesto propio.