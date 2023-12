Coro de Niños Cantores de San Miguelito irá a un congreso en Roma

Por primera vez, Panamá ha recibido una invitación para participar en el 44° Congreso Internacional de Pueri Cantores Cedida

Los Congresos Internacionales de Pueri Cantores son eventos que reúnen a los mejores coros de niños y jóvenes de todo el mundo. Pueri Cantores, que en latín significa ‘Niños Cantores’ es una federación internacional de coros infantiles y juveniles que interpretan música sacra, especialmente en contextos litúrgicos. Es un organismo de la Santa Sede y está considerado el evento coral más grande e importante del mundo.

Por primera vez, Panamá ha recibido una invitación para participar en el 44° Congreso Internacional de Pueri Cantores. Se llevará a cabo en la ciudad de Roma, Italia del 28 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024.

El Coro de Niños Cantores de San Miguelito, quieren serán los encargados de representar al país, requieren apoyo económico para completar los gastos del viaje y poder participar en el evento coral más relevante del mundo.

“Es la primera vez que un coro de Panamá es invitado, también somos el primer coro de Centroamérica que irá al evento. En ediciones anteriores han ido coros latinoamericanos, de algún pueblo de Venezuela, Brasil; pero, de Centroamérica nunca. Hemos sido convocados en atención a la calidad del trabajo que se viene realizando”, detalla el director del coro, Jorge Eduardo Vilchez.

Agrega que “normalmente estas invitaciones no se dan porque la Federación Internacional de Pueri Cantores es un organismo a la Santa Sede y solamente invita a coros que son parte de la Federación. Sin embargo, cuando detectan en algún país, un coro con ciertas características como calidad interpretativa y de trabajo, extienden la invitación”.

Para este evento internacional se esperan tres mil niños de 27 países, solo tres son de Latinoamérica: Panamá, Venezuela y México. “Nuestras niñas podrán compartir escenario con otros artistas de alto nivel como lo son: los Niños Cantores de Viena, el Coro de Escolania de Montserrat, Escolania del Escorial y Niños Cantores de Ratisbona, entre otros”, expresa el director.

El coro panameño, que en el 2019 se presentó en la Cancillería de Panamá, ante el Papa Francisco, representantes del Gobierno y Diplomáticos, ahora tendrá las siguientes presentaciones en Roma, Italia: Basílica Mayor San Giovanni Laterano, Embajada de Panamá ante el Gobierno Italiano, Basílica Mayor de San Pedro, Basílica de Santa María in Trastevere, Basílica San Ignacio del Loyola, Parroquia Saint Mary Mater Dei, Sala Pablo VI de Ciudad del Vaticano.

El repertorio musical incluye: Gloria in Excelsis Deo, Se oye un canto en lo alto, Campanas de Ucrania, La Primera Navidad, Campana sobre Campana, Cascabel Cascabel, Feliz Navidad, Peces en el Rio, Tamborito de Panamá, It Came Upon a Midnight Clear, Pueri Concinite, El Misterio de la Encarnación, Tu Scendi dalla stelle, Noche de Bien, The Lord Bless you and keep you, Stand by me.

El grupo de 19 niñas y jóvenes acompañados de sus padres, músicos, profesores y del director; han realizado actividades durante todo el año para cubrir los costos de esta presentación que asciende aproximadamente a unos 90 mil balboas. Pero aún falta cubrir algunos gastos de alimentación, transporte, entre otros.

“Lo recaudado hasta ahora ha sido aporte de los padres. Tenemos madrinas que nos han ayudado mucho, como la Fundación Aria, la Fundación Ciudad del Saber, empresas como Más me dan, que donaron prendas para que las niñas hicieran rifas, con eso compraron abrigos y cosas que necesitaban para el viaje”, cuenta Vilchez.

“Hemos cubierto los boletos y gran parte del hospedaje pero todavía nos falta para la alimentación y otras cosas. También tenemos pendiente los seguros de viajes, que es un requisito importante que pide la Unión Europea. Estamos cotizando precios en diferentes agencias y aseguradoras”.

El también profesor resalta que la mayoría de las niñas que conforman el coro no tienen recursos económicos. “Estudian en colegios públicos, hay muchas dificultades. Por lo que nos hemos visto en la obligación de ayudarlas con prácticamente todo. Ellas no tienen los recursos para costear un viaje como este”.

Antes de irse a Roma, los panameños podrán disfrutar del coro este 12 de diciembre a las 6:00p.m. en una Posada Navideña en la Plaza Ciudad del Ciudad del Saber y un concierto de despedida el 22 de diciembre a las 7:30 p.m. en la Iglesia Santísima Trinidad (El Dorado). “Si alguna organización desea apoyar a las niñas aún tiene la oportunidad de agendar una presentación para su evento de navidad”, expresa el profesor.

Espacio seguro para hacer arte

El coro de los Niños Cantores de San Miguelito nace hace nueve años en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, Torrijos Carter, bajo el auspicio del presbítero Eusebio Muñoz y la Dirección Musical de Jorge Vilchez. Es un proyecto cultural integral que le brinda a los niños y jóvenes del área de Torrijos Carter una formación musical profesional dirigida al canto coral. A partir del año 2016 el proyecto se expande a todo el distrito brindando instrucción musical a más de 300 niños.

“El párroco Eusebio Muñoz se dio cuenta, a través de experiencias previas, mucho estudio ya que él también es sociólogo que la cultura es un mecanismo muy importante de inclusión y es cuando decide crear este coro. Me llamó para que creara el proyecto y lo dirigiera”, relata el director.

“¿Qué logró este coro en la comunidad? Se le dio la oportunidad a los niños de tener un espacio seguro donde poder hacer arte. No solamente estaba el coro, había clases de instrumento, clases deportivas, había etudiantinas. Esto a la comunidad le elevó la autoestima. A pesar de que ya no estamos en Torrijos Carter, recibimos mensajes de la comunidad que se siente orgullosa, que se siente feliz de que un proyecto que nació en el corazón de esa comunidad haya prosperado”, destaca.

Destaca que a las niñas que forman parte del coro, se les enseña disciplina, trabajo en equipo, se les da formación coral y musical sólida. Además “exigimos rendimiento académico, una niña que tenga menos de cuatro puntos de promedio, no puede estar en el coro. Tratamos de que la formación no solamente impacte a la niñez, sino también a su familia”.

¿Cómo apoyar?

Para más información pueden seguir la cuenta de Instagram del coro @ncsanmiguelito o al Whatsapp 6132-0524. Lo donativos se pueden hacer a través de la web de recaudación de fondos https://gofund.me/bff86659.

Para apoyar a las representantes panameñas puede hacerlo a la cuenta:- NC San Miguelito, Banco General, cuenta de ahorro 0472976199790. También a la Fundación Aria: Banco General, cuenta corriente 0338010926590, directorio de Yappy: Fundaria.