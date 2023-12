Elena Henry: ‘El karate se ha convertido en mi estilo de vida’

A las 3:00pm Elena Henry se encuentra preparando el dojo para los ascensos de rango. Son más de 50 estudiantes que obtendrán sus nuevos cinturones producto de horas de trabajo y disciplina. Junto a la sensei Elena, sus tres hijos y hermana, la acompañan en la decoración de la academia Do Yukana Kokoro. En su familia casi todos practican el deporte. Las medallas ganadas en los torneos de Elena y la de sus hijos cuelgan de la parte superior de las paredes de la escuela. Involucrar a todos los miembros del hogar ha sido la clave del éxito para poder cumplir como atleta, sensei, madre y esposa. Aunque no es fácil, comenta durante una entrevista con Mia Voces Activas.

En julio de 2023 participó de su última competencia siendo parte de la Federación Panameña de Karate. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe obtuvo el quinto lugar, una posición muy importante tratándose de un deporte extremadamente competitivo. Los pies de Elena Henry tocaron por primera vez el dojo cuando tenía 11 años. Han pasado 17 años dedicados al deporte. En enero dejará oficialmente la selección para dedicarse al 100% a su academia y sus alumnos. La ocho veces campeona nacional recomienda a las nuevas generaciones tener autoconfianza, motivación y disciplina.

La sensei Elena Henry María A. Carrasquilla R. | La Estrella de Panamá

Su última competencia como deportista fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿cómo recibe la finalización de este ciclo?

Fue difícil. Ya quería retirarme. Era la primera vez que clasificaba en esta competencia. Sentía que no podía y quería retirarme. Tengo a mi lado personas que me motivaron. Ha sido un evento muy importante (...) No gané la medalla, pero quedé de quinto lugar en una competencia en la que participaron los mejores atletas de Centroamérica.

Fueron 17 años dedicados al deporte como atleta profesional, más allá de las medallas ganadas, ¿cuáles son esas otras satisfacciones que se lleva?

Más que un deporte, el karate se ha convertido en mi estilo de vida. Me ha marcado. Lo empecé como un hobby, pero me ha marcado tanto que mi vida gira en torno al karate. Lo es todo. Mis hijos, sobrinos, primos también hacen karate.

De eso quería hablarle, en su momento fue alumna, también sensei, y a la vez madre, ¿cómo logró cumplir con todo?

Lo más importante fue el apoyo de mi familia. Cuando empecé a hacer karate estaba yo solita porque me dedicaba a la escuela y al deporte. Pero cuando eres mamá y tienes un esposo, no te puedes dedicar al 100% al deporte. Tienes que balancear tu tiempo entre ser mamá, ama de casa y con tu pareja. Me costó un poco. La mejor idea fue involucrarnos en el tema, a mi hija, a mi esposo. Al hacer esto, se me hizo más fácil, pero no te miento, es bastante complicado, hacer ese balance, entre el deporte y la familia.

La sensei y su familia. María A. Carrasquilla R. | La Estrella de Panamá

En su nueva etapa profesional, ¿qué retos se ha planteado?

Este año 2023, hemos superado nuestro reto, que era tener una academia formalmente estable, además posicionarla como una de las mejores academias del país y lo hemos logrado. Nuestra meta era superar nuestro máximo de atletas. Iniciamos con 42, ahora tenemos 82. Este año ha sido un año de muchas bendiciones para nosotros. El reto para el 2024 es lograr tener 100 atletas estables en el dojo. También seguir formando a jóvenes con buenos hábitos, valores. Sobre todo jóvenes que puedan representar al país en el exterior. No solo en el ámbito deportivo, sino personas de bien en su vida cotidiana.

¿Qué representan sus alumnos para usted?

Tengo tres hijos, pero siento que mis alumnos son como mis hijos. Me sacan canas igual que mis hijos, pero es una bendición tener tantos estudiantes. Que me vean como un ejemplo a seguir, como una motivación, lo es todo, cuando llego al dojo y todos corren al dojo y me digan ‘oss sensei. ¡Felicidades por su campeonato!

Sus alumnos son como sus hijos María A. Carrasquilla R. | La Estrella de Panamá

¿Qué consejos le darías a las nuevas generaciones y sobre todo a las chicas?

Todo es posible. No se rindan. Existen momentos que uno siente que no puede, por eso siempre es bueno tener personas a tu lado que siempre estén dispuestos a motivarte. Y uno mismo se automotiva. Me han tocado momentos en el que me digo: ‘tú puedes Elena. Sigue adelante. No te rindas’. Lo más importante es la automotivación. Tener mucha fe en Dios. Dirigir la mirada hacia Dios, que es nuestro soporte y fortaleza.

Sobre la disciplina, mencione tres hábitos que todo karateka debe tener

Autoconfianza, motivación, responsabilidad...

La Federación Panameña de Karate, ¿qué retos puede superar?

Siento que se ha tenido bastante avances como selección. En años anteriores no se veía tanto apoyo de la Federación de Karate. Su enfoque, que está dirigido a la juventud, ha fortalecido, ha unido a todo el país. Antes había bastante división, ahora se le da la oportunidad a los jóvenes. Aún falta más, como en todo, y como en todo deportes, siempre se puede dar más. Se ha hecho un buen trabajo, pero se puede hacer mucho más.

Si pudiéramos destacar algo de la selección, ¿qué sería?

Puedo destacar que, en mi participación como atleta, es la unión entre los atletas. Siempre se ha mantenido ese apoyo entre nosotros. Si uno no sabe algo, está otro compañero dispuesto a apoyar. Esa unión que se da entre los atletas en la Federación Panameña de Karate ha sido lo más lindo que me ha tocado.

¿Cómo se puede impulsar al karateca panameño fuera del país?

Más apoyo, ya sea del gobierno o de la empresa privada. Existen atletas que se destacan tanto nacional como internacionalmente, pero por falta de apoyo no podemos llegar a esos torneos como los son un Campeonato Panamericano de Karate o un Campeonato Mundial de Karate, que son los eventos de la Federación Mundial de Karate. Siento que falta más apoyo económico, ya que es la base de lo que se necesita para poder representar fuera del país (...) Hay muchos atletas que son buenos, pero no tienen los recursos. El que tiene puede salir y viajar, pero hay otros que no y les cuesta más. El apoyo debe estar dirigido a esos chicos de escasos recursos que tienen el talento, son responsables, tienen la disciplina y no tienen ese apoyo económico.

¿Se podría implementar el karate dentro de las escuelas?

Sería una opción muy importante y beneficiosa. Se dice que el karate es un deporte súper completo, ya que abarca la parte de la disciplina, autocontrol, responsabilidad. Aporta muchos valores a los atletas. De hecho, practicarlo desde niños es una forma de que el niño socialice. Inculcarle más valores de los que podrían aportar otros deportes. Si se enseña desde edades tempranas en las escuelas sería importante.