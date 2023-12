‘Lista de deseos’ de Diana Durán lleva el espíritu de la Navidad al Teatro Nacional

Músico, performer y cantautora panameña, Diana Durán. Cedida

Resaltar el verdadero significado de la Navidad: compartir con la familia y amigos para celebrar el nacimiento del Niño Jesús; es el propósito del tema Lista de deseos de Diana Durán. Su creadora lo cantará por primera vez en versión ópera en el Teatro Nacional, este 21 de diciembre, a las 8:00p.m.

La canción es un villancico pop en español. Ha inspirado cada año a los seguidores de Durán a llenar una plantilla en Instagram con deseos de paz, amor, salud, más tiempo en familia, libertad y mejores días para Panamá. A pesar de la oportunidad de solicitar regalos materiales, la artista nunca ha recibido tal petición.

”Por muchos años no me identificaba con las canciones navideñas, por eso decidí escribir las canciones que yo quería escuchar. La Lista de Deseos es una expresión auténtica de cómo vivimos la Navidad en nuestros barrios latinos, con música alegre, comida rica y, sobre todo, compartiendo entre sonrisas con nuestros seres queridos”, comparte Durán.

El tema nació en el año 2020 a través de las redes sociales, luego de que Durán le pidiera a los usuarios que llenaran una lista con peticiones para navidad. Se ha convertido en el himno favorito del público durante las presentaciones navideñas de la cantante.

Lista de Deseos captura la esencia festiva con su letra y en cada acorde. Es una producción que de Deuel Toribio reconocido por su trabajo en éxitos anteriores como Dulce Navidad y La Nochebuena más Especial.

La cantautora ha participado activamente en las jornadas de Puertas Abiertas en el Teatro Nacional y en otras celebraciones navideñas durante este mes. El 14 de diciembre estará participando en el encendido navideño de la Aldeas Infantiles SOS.

“El evento del 21 en el Teatro Nacional es con el grupo lírico A Tutta Voce. El concierto tiene una parte de villancicos tradicionales, luego pasamos por los villancicos de películas y después canciones navideñas más latinas. Estará cantando Elisa Troetsch, ella estrenó una canción navideña este año, se llama Ese niño, esa noche, se la escribió a su papá y la cantará por primera vez en el teatro. Yo cantaré la Lista de deseos en una versión ópera”, cuenta Durán. Las entradas pueden conseguirlas en Panatickets a partir de 12 dólares.

Convertirse en la Mariah Carey latina

“Mariah es una inspiración. La Lista de deseos nace al escucharla cantando Oh Santa y varias canciones navideñas que tiene, que son bien pop. Yo decía ‘¿por qué no tenemos canciones así cool en español? Entonces dije ‘ yo misma las voy a escribir’. Quería que fueran festivas”, comenta Durán.

“Me encantaría que la Lista de deseos se haga viral, que todo el mundo la escuche y la comparta. Que las personas sientan que tienen una canción en español muy alegre, que habla de la Navidad, de los valores y las cosas bonitas que compartimos”.

De acuerdo con la también músico y performer, “la canción es un pop bailable, no es nostálgica. Toca la fibra emocional, pero luego tiene algo que la hace más festiva y le quita la solemnidad. Ademas da un mensaje, eso para mí fue impresionante que me pasara, el otro día lloré porque no puedo creer que haya sido elegida para que esa inspiración saliera de mí”.

Quienes deseen colocar su deseo en la lista de este año, puede buscar la plantilla que está en las historias destacadas en la cuenta de Instagram de la artista. “La pueden buscar y compartirla con familiares, así me ayudan a escribir las canciones para el próximo año que tengo la meta de sacar un EP navideño y tener mi colección navideña”.

Campamento de formación artística para participantes del Musicalion

La cantante anuncia a este medio que, por primera vez, después diez años podrán hacer el campamento de formación artística. “Era algo que queríamos ofrecerle a los artistas que participan desde que inventamos Musicalion en el 2002. Venimos con ese sueño de que fuera más integral y que los artistas también recibieran otro tipo de formación que los ayude en su carrera”. La artista añade que para el festival tienen varias actividades educativas preparadas, que es la parte de la que estará encargada.

El festival este año lo abre Rabanes, “fue el musical que se eligió para abrir Musicalion. Estamos muy contentos porque la gente se va a poder identificar, van a conocer las canciones que gente joven tal vez no conoce. También tenemos la presentación de la Banda Sinfónica, se hicieron audiciones en escuelas de todo el país, esos chicos de escuela son los que van a tocar las canciones de películas, el concierto de llama Dos océanos, estamos abriendo las audiciones para cantantes y bailarines”.

Tendremos un día de sonido local, que es el día de cantautores y ahí estaré cantando algunos temas viejos y mi próximo single que sale en enero, se llama Quererte más. Otros planes es que tengo todas las canciones escritas para un álbum nuevo, solo me falta encerrarme en el estudio y grabarlas”.

Coach personalizada

Parte de la carrera de Diana Durán ha sido como profesora de canto; confiesa a La Estrella de Panamá, que esta cambiando el enfoque de sus clases. “Ya no estoy tomando alumnos para clases regulares durante todo el año. Ahora estoy centrando mi trabajo principalmente en coaching”.

Añade que se dedica a los alumnos para proyectos específicos, “como en el caso de Matilda (el musical). Preparé a mis cuatro alumnos más jóvenes. Trabajé con ellos específicamente para las audiciones, las cuales superaron. Luego, estuve con ellos durante todo el proceso de la obra, acompañándolos en cada paso”.

“Recientemente, trabajé con una chica llamada Alessa. Trabajamos en su recuperación vocal y técnica después de que completó su terapia para corregir una lesión. Posteriormente, llevamos a cabo toda la preparación antes de ir a grabar y estuve con ella todos los días durante la grabación del disco”, explica.

Este nuevo enfoque le permite trabajar de manera más personalizada con los artistas o personas que buscan metas específicas. Planea seguir trabajando de esta manera “al menos durante los siguientes dos años”.