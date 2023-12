Rector del Incae: ‘Panamá tiene ventajas que no las tiene ninguna otra capital’

Panamá es el hub de las Américas, posee un centro logístico importante y un número relevante de empresas reconocidas. Todas estas características fueron la clave para que el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas decidiera establecer una sede en Panamá.

El rector del Incae, Enrique Bolaños. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Esta es la postura del rector del Incae Business School, Enrique Bolaños. “Panamá tiene unas ventajas que no tiene Costa Rica, y Nicaragua, y dijimos, por qué no posicionarnos [en este país] (...) Panamá tiene esa ventaja que no la tiene ninguna de las otras capitales”.

El gobierno de Panamá anunció el establecimiento de una sede permanente de Incae a través de la resolución ejecutiva n°5 del 11 de diciembre de 2023. Con esto, el Estado panameño le da la capacidad a Incae de contratar, adquirir y disponer de muebles e instituir procedimientos judiciales y administrativos.

“Con el establecimiento de una sede permanente en Panamá se verá sustancialmente incrementado y potenciado el impacto que Incae Business School ha tenido hasta la fecha en nuestro país. Las contrataciones locales de trabajadores que realice Incae Business School para sus actividades en el territorio nacional deberán cumplir con las leyes laborales y de seguridad social vigentes en Panamá”, sostiene una nota de prensa de Presidencia.

Una oportunidad para Panamá y la región

Esta nueva sede del Incae tendrá un fuerte impacto en el país, ya que ofrecerá educación continua a ejecutivos. La llegada del centro educativo también será beneficiosa para el desarrollo sostenible, inclusión y emprendedurismo, destacó Enrique Bolaños durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

“La Incae tiene el ranking más alto de todas las escuelas de negocios de Latinoamérica. Su facultad tiene programas de doctorado de altísimo nivel, que investiga, publica, y tiene un sistema de capacitación que se encuentra a la vanguardia. Más allá de graduar ejecutivos, el Incae apoya a los países en su desarrollo sostenible y competitividad”.

De acuerdo con Bolaños, la sede del Incae estará en el Business Park de Costa del Este, para que los estudiantes de Panamá y los extranjeros que deseen optar por este centro puedan tener un sitio accesible a todas necesidades, dígase restaurantes e inclusive, el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

“Nuestros profesores son muy capacitados, pero vamos a contratar personal panameño para dar apoyo logístico y tecnológico en el funcionamiento de la sede. También contratar un gerente de país para que nos ayude a desarrollar el mercado. El personal aumentará a medida que el mercado vaya creciendo”.

Según el rector, al ser Panamá un centro ejecutivo, el primer programa que se quiere lanzar es el MBA, es decir es una Maestría de Administración de Empresas Ejecutivas. Se da una semana al mes durante 14 semanas. Es el programa insigne de los programas ejecutivos de Incae, se encuentra posicionado entre los mejores 60 programas del mundo por el Financial Times. Se estima que para abril de 2024 iniciarán las clases del MBA en Panamá.

“El MBA aspira a capacitar a ejecutivos de alto nivel con bastante experiencia. El MBA es tan exitoso que se da uno en abril y otro en septiembre. Ambos los queremos trasladar a Panamá, el de abril y septiembre. Con el MBA en Panamá, definitivamente, atenderemos al mercado local panameño. Pero podemos crecer en [en el mercado de] Sudamérica y el Caribe”.

La inversión para establecer la sede sería de 2,5 millones. En el futuro podría ser más, se haría una segunda inversión, añadió. El establecimiento requerirá de un proceso de varios años que se completará con, entre otros, una maestría en logística y finanzas. Posteriormente se desarrollarán una gama grande de programas, por ejemplo, en alta gerencia, formación digital. Y también programas corporativos, es decir, si una empresa le indica a Incae que desea una capacitación en un tema en específico, se hará la capacitación.

“Ofreceremos cursos en inteligencia artificial, transformación digital, mercadeo digital; toda la gama relacionada con las ciencias de la tecnología. Esos son cursos cortos (...) El Incae es reconocido a nivel internacional por su calidad académica.

Incae se fundó en 1964 y tiene más de 60 años de operar en la región. Ha graduado a 19 mil jóvenes con diferentes programas de grado. La mayoría de los líderes empresariales de la región vienen de Incae”, sostuvo.

Sobre becas que pueda ofrecer la institución, Enrique Bolaños indicó que podrían ofrecer las mismas a aquel estudiante “brillante. Buscaremos la manera de ayudarle, no queremos que una persona con ese perfil pierda oportunidad de estudiar”, concluyó”.