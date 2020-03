Un cartel de lujo en las mejores playas

El Beaches Jazz and Blues Festival se presentará por primera vez en las playas de la Riviera Pacífica. Se presentarán artistas de la talla de Spyro Gyra, Strunz & Farrah, The Phantom Blues Band, Los Lobos, Spin Doctors y los nacionales Making Movies, Los Rabanes y Los 33

Al ritmo del romper de las olas, avanzan los preparativos para el Beaches Jazz and Blues Festival: un festival musical de tres días, donde se presentarán artistas nacionales e internacionales, reuniendo géneros como el Jazz, Blues, Roots, World Music y Rock. Desde el 20 al 22 de marzo, el mar, la buena música y la buena comida se podrán encontrar en un mismo lugar.

El evento se llevará a cabo en la exclusiva comunidad de playa Buenaventura Golf & Beach Resort, específicamente en las instalaciones de Puntarena. Es un espacio amplio, donde se acomodarán tres tarimas, cada una con un ambiente diferente. Sobre estas, se estarán presentando 34 bandas, de las cuales, en total, suman 20 premios Grammy y más de 30 nominaciones, entre otros galardones de alto reconocimiento internacional.

El género Jazz estará bien representado por artistas de todo el mundo. Spyro Gyra, de Buffalo, New York, Tommy Emmanuel, desde Australia, Strunz & Farrah, de Costa Rica e Irán y Silvian Zigg de Suiza, son algunos de los artistas que estarán presentes. Estos músicos han recorrido escenarios de los cinco continentes, con shows vendidos a su total capacidad y reconocimientos mundiales.

Los Rabanes Jim Mimna

No se queda atrás el Blues & Roots, dos géneros suaves y groovy que encajan muy bien en el ambiente playero y relajado del festival. De este género se estarán presentando artistas como The Phantom Blues Band, ganadores del premio Grammy, Deanna Bogart, ganadora de cuatro Blues Music Awards, y la banda nacional Shorty and Slim.

En cuanto al rock, se destacará el talento panameño. Bandas y artistas como Los 33, Los Rabanes, Polyphase, Making Movies y The Jim Votaw Band, todas bandas nacionales, estarán en tarima, compartiendo con otros conjuntos musicales internacionales que estarán presentándose durante el festival.

Aunque es la primera vez que se organiza el Beaches Jazz and Blues Festival, este festival tiene sus raíces en el Boquete Jazz and Blues Festival, que lleva 14 años de estar presentándose en las Tierras Altas de Chiriquí.

Los Lobos Jim Mimna

En el 2007, bajo la dirección de Antonio Singh, se realizó el primer Boquete Jazz Festival, donde asistieron sólo 80 personas. Cuatro años después, se agregó el género Blues, convirtiendo el festival en el Boquete Jazz and Blues Festival.

Cada año, fueron creciendo un poco más, atrayendo a amantes de la música jazz y blues de diferentes lugares del país. Además, con cada edición más grande que la anterior, se regó la voz entre la comunidad musical internacional, convirtiendo el festival en una atracción para turistas internacionales. La edición de este año se llevó a acabo exitosamente en el mes de febrero.

La creación de ambos festivales es una muestra del interés internacional en nuestra cultura y música. “Nuestra misión es la de promover las artes musicales y el turismo en Panamá, atrayendo cada vez más aficionados, tanto panameños como extranjeros”, compartió John Wolff, el representante del festival.

Deanna Bogart1 Jim Mimna

Además, compartió que tienen la “intención de difundir y preservar estos géneros musicales y, al mismo tiempo, incrementar la cultura musical y el turismo en el área de playas” con la primera edición del Beaches Jazz and Blues Festival.

Y es que este año, se presentó la posibilidad de expandir el festival como nunca antes. Se está triplicando la cantidad de artistas a presentar que los festivales celebrados en Boquete anteriormente y un público nacional e internacional grande.

Incluso, han agregado actividades en el programa para que aumente la diversión y calidad de la experiencia. Contarán con clases de Yoga matutinas, un Garden Party, donde un público exclusivo gozará de un almuerzo amenizado por grandes artistas de manera íntima y única. Además, han abierto las inscripciones para un torneo de golf, donde también participarán los artistas entusiastas de este deporte.