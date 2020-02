Después de 11 meses en el espacio, así recibió este perro a la astronauta Christina Koch

La astronauta de la NASSA publicó el video en redes sociales y dijo que no sabía quién estaba más emocionada, si ella o su perro

Las mascotas no son sólo un animal más, ellos forman parte de la familia, marcan nuestras vidas y son hasta más fieles que las personas, sorprendiéndonos muchas veces, tal es el caso del perro de la astronauta de la NASA, Chrisstian Koch, quien estuvo casi un año en la Estación Espacial Internacional y recientemente regresó a la Tierra.

Al regresar a su hogar, Koch compartió un emotivo video en sus redes sociales, la bienvenida que le dio su perro LBT (se llama así por Little Brown Dog) después de casi un año sin verla. La científica admitió que no estaba segura si su amigo peludo se recordaría de ella, pero su fiel amigo no la defraudó.

En las imágenes que compartió se puede observar como el perro desesperado meneaba su cola mientras se apoya con las patas delantera a la puerta de al casa, en seguida entra Koch y la mascota se abalanza sobre ella, seguido de una serie de interminables lamidos y saltos de felicidad.

“No estoy segura de quién estaba más emocionado. Me alegro de que me recuerde después de un año!”, escribió Koch en Twitter.

El video de Koche viralizado, y en el momento de la publicación de este artículo ya acumulaban 4,1 millones de reproducciones.

Khristina Koch

La astronauta estadounidense Christina Koch regresó a la Tierre el pasado 6 de feberro después de 328 días en el espacio, con lo que alcanzó el hito de ser la mujer que más tiempo ha permanecido fuera de la atmósfera terrestre durante una sola misión, aunque el récord acumulativo, tras varias misiones, lo atesora, con 655 días, la también estadounidense Peggy Whitson.

Koch, que llegó desde la estación espacial internacional junto al astronauta italiano Luca Parmitano y el cosmonauta ruso Alexander Skvortsov -ambos de la Agencia Espacial Europea-, se convierte además en el segundo astronauta de la NASA que más tiempo seguido ha estado en el espacio, solo por detrás de Scott Kelly y los 342 días que estuvo en la estación.

Durante el periplo de su misión, esta científica fue parte de otro hecho histórico en la carrera por conquistar el espacio, pues en octubre de 2019 fue protagonista junto a Jessica Mier del primer paseo espacial conformado únicamente por mujeres.

Además, en estos 328 días Koch participó en diversas investigaciones llevadas a cabo en la estación espacial, entre las que se encuentra un estudio de la fuerza vertebral en el espacio, que busca definir el impacto que tienen los vuelos espaciales en la degradación muscular y ósea de la espina dorsal y el riesgo de ruptura de los huesos en relación a esto.

En la actualidad la NASA tiene en activo a 48 astronautas, de los que 16 son mujeres.