Playa de las Suecas, un paraíso naturista en Panamá

Contadora se encuentra a 40 millas de la ciudad capital.

La playa posee arena blanca con piedras de color azul.

Panamá es un país bañado por las aguas del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Su clima cálido, los alrededores boscosos, la posición geográfica hacen de este territorio, el destino perfecto para emprender cualquier aventura.

Para los más osados se encuentran deportes como el esquí acuático, paracaidismo, surf, rafting y kiteboarding.

Existen otras actividades ideales para entrar en contacto con la naturaleza, de manera más pasiva. El nudismo, es una de ellas, esta práctica consiste en mostrarse desnudo en público, aquellos que la ejecutan consideran que la desnudez completa es conveniente para un excelente equilibrio físico y moral.

En el Istmo, hay una playa destinada a esta práctica. A 40 millas de la ciudad capital se ubica Isla Contadora, y a 500 metros del hotel que lleva el mismo nombre se encuentra la Playa de las Suecas, es la única nudista de las cinco que se sitúan en la isla. Este rincón escondido, está al suroeste y para acceder a sus aguas, es necesario iniciar una caminata que toma varios minutos.

Este paisaje tropical con forma de dos medialunas, atrae en su mayoría a turistas y algunos panameños. No es muy concurrida y justo ese silencio es lo incrementa un entorno de paz. El mar turquesa, sus arenas blancas con piedras de color azul y la frondosidad de la flora convierten a este espacio en un majestuoso edén.

¿Qué hacer la primera vez?

En la actualidad, aunque en muchos países todavía es considerado el nudismo como un hábito indecoroso, cada vez que más común ver cómo la sociedad incorpora esta práctica entre las actividades al aire libre.

Para aquellos que estén preparados a disfrutar de esta experiencia en una playa nudista, los blogueros recomiendan como primer paso “eliminar los prejuicios y sacar de la cabeza cualquier connotación sexual”. Seguido de mantener el respeto, que es la regla número uno dentro de estos sitios.

Otro de los aspectos a tomar en cuenta es “dejar de lado la vergüenza y las miradas furtivas. Y no sentirse presionado por desvestirse de inmediato”. Por otro lado, indican que es necesario estar pendientes de las señalizaciones que marca límites establecidos. También aconsejan guardar las cámaras y asegurarse de utilizar protector solar.

Vivencias

“No hay comodidades, sólo la playa en todo su esplendor. Es natural y hermoso, tiene rocas azules que no he visto antes. Hay sombra debajo de los árboles y, para llegar caminando, hay que atravesar un pequeño bosque con un poco de hierba abundante, es recomendable llevar repelente de insectos”, comparte el usuario 'Melsy1', de Reino Unido quien visitó la Playa de las Suecas y contó su testimonio a través de TripAdvisor, Inc. (sitio web estadounidense que proporciona reseñas de contenido relacionado con viajes).

“Asistí el 1 de diciembre, en temporada baja, fue un día caluroso. Hicimos esnórquel durante la marea alta desde Playa Larga hasta Playa Las Suecas (Isla Contadora)”, relata el usuario 'WendygL6226FC', de Canadá y agrega que eligió montar las olas ásperas durante su recorrido para disfrutar más de su aventura. “Usamos una bolsa seca inflable para llevar nuestro equipo de playa. Caminé por el lugar hasta el viejo ferry y giré a la derecha en un corto sendero, que atraviesa la jungla hasta la playa. Volvimos a bucear con nuestro propio equipo. El fondo de arena blanca dio definición a los bancos de peces que nadan en áreas profundas entre rocas en la bahía media. No hay servicios en esta playa. Hay que traer una bolsa para recoger la basura”, concluye.

¿Cómo llegar?

Contadora es el centro de un sinnúmero de actividades turísticas. Las dos opciones para ir a la isla, es en avioneta y la otra es asistir en ferry.

De acuerdo al portal aeroalbrook.com, el ferry viaja todos los días a las 7:30 a.m. (check-in 7:00a.m.) desde la Marina de Flamenco, Causeway Amador. Contadora no es la primera parada, usualmente antes de arribar el transporte puede detenerse en Isla Saboga. Llegando a las 9:00a.m.

El retorno es a las 3:30 p.m (check-in 3:00 p.m) llegando a la ciudad, a las 5:00p.m.

Los precios para los adultos o niños de 12 años en adelante. es $55 por vía ($110 ida y vuelta); niños de 5 hasta 11 años $44 por vía ($88 ida y vuelta) y niños de 0 a 4 años no pagan.

Los vuelos colectivos dependen de la aeronave que puede tardar hasta 35 minutos. Los vuelos privados que ofrece 'Aero Albrook' son en avionetas o helicóptero a cualquier hora del día y su costo es de $370 en adelante (2 a 3 pasajeros). Además tienen disponibles aviones más espaciosos hasta de 10 pasajeros.

Conozca qué es el nudismo

Datos

Nudismo es la práctica por parte de grupos de personas (nudistas) en distintos tipos de actividades en público. Si bien en la definición de nudismo se añade una referencia al respeto por la naturaleza, casi todos los grupos que se autodefinen como nudistas tratan de expresar en libertad su derecho a estar desnudos. Como ideología, el nudismo se define como: La percepción del desnudo propio y de los demás como algo natural. No tiene carácter de provocación sexual. El movimiento “nudista”, en idioma castellano, en general prefiere autodenominarse con la expresión “naturista”. La práctica del nudismo es una forma de vida según sus defensores, recreativa, cultural y educacional, promoviendo el contacto con la naturaleza y bajo una vida comunitaria, libre, sin discriminaciones religiosas o sexuales.