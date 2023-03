Los nuevos destinos que ampliarán la economía panameña

Panamá es un destino ideal y de fácil acceso para todos los viajeros del mundo. Es un país que cuenta con una multitud de opciones turísticas y gastronómicas y culturales que van desde bañarse en increíbles playas de aguas cristalinas que ofrecen los océanos Pacífico y Atlántico.

Otra de los atractivos es que Panamá, es el hogar de incontables especies de animales tanto terrestres como acuáticas, de selvas misteriosas, patrimonios históricos y naturales, así como también ofrece una diversa gama de experiencias para disfrutar en familia o en pareja.

Al ser Panamá un país que cada día avanza más hacia la modernidad ofrece al visitante una vida activa y cosmopolita y al contar con un clima muy agradable durante todo el año, tiene el privilegio de ofrecer a sus visitantes un vuelo directo o por conexiones hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen, muy fáciles desde las principales ciudades del Norte, Centro o Suramérica.

El aeropuerto, es una de las terminales aéreas más importantes de América Latina por número de destinos, operando vuelos desde y hacia más de 70 ciudades de América, Asia y Europa cubriendo gran parte de Latinoamérica. Es también el hub principal de operaciones de la aerolínea Copa Airlines.

La segunda fase de expansión del aeropuerto le ha permitido aumentar su capacidad en más del 50%, permitiéndole ahora manejar hasta siete millones de pasajeros por año.

Igualmente hay que destacar que con la apertura del ramal del la línea 2 del tren que conduce cia el aeropuerto ayudará a movilizar a más visitantes en el país, todo esto forma parte de los esfuerzos para la reactivación y crecimiento del sector turístico en Panamá.

De hecho, la compañía aérea panameña, a fin de generar más visitas al país y lograr una economía más sólida, operará vuelos hacia las ciudades de Baltimore y Austin en Estados Unidos y Manta en Ecuador.

Con estos tres nuevos destinos, “Copa refuerza su liderazgo en Latinoamérica y fortalece la posición de Panamá y el Hub de las Américas como el principal centro de conexiones en la región”, describió en una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, Christophe Didier, vicepresidente de ventas de la aerolínea panameña.

Estos nuevos destinos, llenos de historia y con gran atractivo turístico en mercados tan importantes para la compañía aérea, representan una ventana de oportunidades para generar un intercambio turístico, cultural e incrementar los negocios entre Panamá y Estados Unidos, Panamá y Ecuador, señaló Didier.

En 2022, las diversas iniciativas impulsadas por la aerolínea han resultado en más 100 mil turistas adicionales para Panamá, resaltó el vicepresidente de ventas. Estos resultados han sido consecuencia de una serie de campañas promocionales que incluyen incentivos y tarifas especiales en boletos aéreos, así como al levantamiento de requisitos sanitarios de entrada al país, y la recuperación de la conectividad aérea a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De la mano del Fondo de Promoción Turística (Promtur), la primera fase de la campaña del programa Panamá Stopover junto con la aerolínea, iniciada en agosto de 2021 y finalizada en septiembre de 2022, obtuvo excelentes resultados, desde mayo de 2022 visitaron a Panamá más de nueve mil turistas por mes, superando las cifras alcanzadas en el mismo período de 2019, explicó Didier.

Sobre estos resultados Fernando Fondevila, CEO de Promtur, señaló que mil 800 millones fue la derrama económica estimada que se generó para el país en el 2022, como resultado de las acciones del Fondo de Promoción.

De ese total, $218.9 millones se atribuyen al mercadeo directo de la marca turística “Panamá, Vive por Más” y $1,519.1 millones al desempeño de las alianzas estratégicas. En tanto, $85.4 millones son producto del Plan de incentivos y Programa de Captación de Eventos Internacionales para Panamá”.

La industria del turismo continúa creciendo a niveles que superan lo proyectado, “lo que nos ha permitido seguir creciendo en la región". Christophe Didier, vicepresidente de ventas de la aerolínea panameña

Ante estas cifras, Fondevila señaló que Panamá logró recuperar en el 2022 gran parte de los valores del 2019 en el sector turístico. “Sabemos que aún queda trabajo por realizar para lograr la recuperación total y que los éxitos tempranos que hemos logrado en materia de promoción y mercadeo del destino, no son garantía del éxito futuro. En un mercado altamente competitivo la clave es ser consistentes, así como mantener una inversión sostenida en el tiempo”, destacó.

Didier reconoció que en términos de demanda de pasajeros, la industria del turismo continúa creciendo a niveles que superan lo proyectado, “lo que nos ha permitido seguir creciendo en la región. Sin embargo, uno de los mayores retos que continuamos teniendo este es el alto costo del combustible a nivel mundial, lo que afecta enormemente a la industria en general, así como la inestable situación económica de la región”, subrayó.

¿Qué ofrece Baltimore y Austin?

Austin es una de las ciudades más grandes del Estados de Texas. Realista pero sofisticada, relajada y cosmopolita, así es la personalidad de Austin, se autoproclama como la “capital mundial de la música en vivo”, pero esta ciudad con ritmo infinito también se está ganando una reputación de paraíso para comer y beber. Desde populares lugares de la escena culinaria hasta establecimientos emergentes, esta ciudad tiene una amplia variedad de ofertas para recuperar energías luego de escuchar a las mejores bandas que combinan rock, blues y country.

Durante las últimas décadas, la pequeña ciudad universitaria donde Willie Nelson desarrolló su característico estilo musical se convirtió en una ciudad capital bulliciosa con festivales reconocidos a nivel mundial, atracciones de primera categoría, una brillante vista de la ciudad y 2 millones de personas en el área metropolitana.

En las tardes de Marzo a Octubre aproximadamente, Austin cuenta con una atracción turística muy peculiar e inusual debajo del puente de la Avenida Congress. Millones de murciélagos conocidos como “Murciélagos Mexicanos de cola corta” migran cada primavera desde México, es un espectáculo muy emocionante.

Para continuar con la adrenalina, vayan al Circuito de las Américas (COTA, por sus siglas en inglés) experiencia que disfrutarán al máximo; además de su pista de clase mundial donde se celebra la famosa carrera de Fórmula 1, es cede de innumerables eventos a lo largo de todo el año.

Ciudad de Manta. Ecuador. Cedida

Baltimore, es conocida como la “Ciudad del Encanto” por albergar más estatuas y monumentos públicos per cápita que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos.

Un viaje a Baltimore no está completo sin una visita al Fort McHenry National Monument and Historic Shrine (Monumento Nacional y Santuario Fuerte McHenry), que defendió la ciudad durante la Guerra de 1812. Conoce el legado afroamericano de Maryland en el Reginald F. Lewis Museum (Museo Reginald F. Lewis), el National Great Blacks In Wax Museum (Museo Nacional de Cera Great Blacks) y el Frederick Douglass-Isaac Myers Maritime Park (Parque Marítimo Frederick Douglass-Isaac Myers).

Si lo que busca es conocer restaurantes de clase mundial y una vibrante escena artística, visita cualquiera de los encantadores vecindarios de la ciudad. Baltimore es una ciudad gastronómica; la guía Zagat la sitúa en el segundo lugar en su lista de las “Mejores 17 ciudades gastronómicas del 2015”.

Tanto Austin como Baltimore se sumarán a los trece ya operados por la aerolínea en estados Unidos: Tampa, Miami, Orlando, Atlanta, Boston, Chicago, Nueva York, Denver, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, y Fort Lauderdale.

Por último tenemos a la ciudad de Manta, Ecuador, se ubica a poco más de 400 kilómetros de Quito, la capital, y a unos 200 km de Guayaquil, la ciudad más grande del país. Su principal atractivo turístico está dado por sus acogedoras playas y el archipiélago de Galápagos.

Los muchos clubes, discotecas y bares que la llenan de vida por las noches, su gastronomía de lujo y sus muchos centros deportivos contribuyen a su amplia oferta turística. Destaca por la pulcritud de sus calles, lo cual no siempre se ve en las ciudades más grandes. También, se caracteriza por la amabilidad y hospitalidad de su gente, que contribuye a que sea un destino tan popular al que todos los ecuatorianos quieren ir.

Didier reconoció que aun cuando todos “nuestros destinos son importantes, los destinos secundarios nos permiten conectar a mercados que ninguna otra aerolínea internacional conectaba antes, como es el caso de Manta en Ecuador. Por primera vez esta ruta tendrá una conexión internacional directa hacia el Hub de las Américas, lo que también le permitirá conectar con toda la región”.

Con la pandemia, según Didier “entendimos la necesidad de volvernos más eficientes para poder competir en el nuevo contexto competitivo de la región. Eso significa ser más eficientes en nuestra operación, pero también nos empuja a continuar respondiendo a las necesidades cambiantes de nuestros pasajeros. Por ello, tenemos un enfoque importante en la mejora de nuestras herramientas digitales de servicio para facilitar la experiencia de viaje de nuestros pasajeros”.