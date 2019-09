Los exmiembros de la banda One Direction

El cantante Liam Payne ha dejado muy claro que no sabe cuándo podría haber reunido de nuevo los cinco vocalistas debido al tiempo que ha pasado desde que habla por última vez con Harry Styles

El reencuentro de One Direction está más lejos que nunca

Cuatro años después de los chicos de One Direction, ya sin Zayn Malik, quien había abandonado la banda meses antes, anuncia la llegada de un período de "descanso indefinido" para la formación, lo que en la práctica implicaba una situación que podría revertirse en cualquier momento y, por tanto, el inicio de las carreras en solitario de sus cuatro integrantes, ahora el cantante Liam Payne ha vuelto a dejar patente que ese hipotético reencuentro, cuya puerta parece no abrirse del todo, no se producirá ni mucho menos en el futuro cercano.

"Digo cosas diferentes cada vez que me preguntáis porque, específicamente de lo que piense que pueda suceder, es algo muy difícil", ha asegurado tajante en conversación con la emisora de radio Sirius XM y justo antes de hacer referencia al distanciamiento creciente que vive con uno de sus excompañeros más mediáticos, Harry Styles.

"A ver, no había hablado con Harry en una temporada, así que no sé qué siente él al respecto. Sé que mencionó el tema recientemente en una revista o algo así, lo que se agradece. Los demás han sido bastante más directos sobre este tema, creo que estarían incluidos a volver cuando haga falta ", ha agregado en su entrevista.

Lo cierto es que las declaraciones que ofreció Harry sobre el posible regreso del grupo que les dio a conocer mundialmente, parte de una entrevista en profundidad a Rolling Stone, tampoco fueron demasiado clarificadas en ese sentido, ya que el joven artista se limitó a no descartar del todo esa opción ya recordar con cariño aquellos momentos de diversión que compartió con sus antiguos compañeros.

"No creo que vaya a decir que no lo volvería a hacer, porque no es el caso. Si llega un momento en el que todos sentimos que es lo correcto, pues lo haremos. Aquí lo importante es que nos pongamos de acuerdo. Cuando todos digamos: 'Oye, fue muy divertido, deberíamos volver a hacerlo', tal vez sería ", manifestaba el británico.