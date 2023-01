Así fue la vida de Lisa Marie Presley

Lisa Maria Presley nació el 1 de febrero de 1968 en Memphis, Tennessee, hija de Elvis Presley y su esposa Priscilla. Vivió en la finca Graceland de su padre hasta los cuatro años de edad. Cuando sus padres se separaron, se mudó con su madre a Los Ángeles, California.

Pasaba tiempo en Los Ángeles y en Memphis para compartir con ambos padres. Cuando Lisa tenía 9 años, Elvis Presley murió de una insuficiencia cardíaca que asociaron al aparente abuso de medicamentos recetados.

Abandonó la escuela cuando cursaba tercer año de secundaria, comenzó a abusar de las drogas. A los 17 años fue recluida en un centro de rehabilitación de celebridades de Scientology. Mientras estuvo en la instalación conoció al músico de rock and roll Danny Keough.

Presley y Keough se casaron el 3 de octubre de 1988, tuvieron dos hijos, Danielle Riley y Benjamin, este último, se suicidó en julio de 2020. Los artistas se divorciaron en 1994 tras de seis años de matrimonio.

Se casó con Michael Jackson 20 días después de finalizar su divorcio con Keough. Según reseñan los medios internacionales, el Rey del Pop le pidió matrimonio por teléfono luego de cuatro meses de noviazgo. Fue una relación corta, Presley solicitó el divorcio en enero de 1996.

En el año 200 estuvo comprometida con el músico John Oszajca. Pero, conoció a Nicolas Cage, rompió el compromiso con Oszajca y se casó con Cage. El matrimonio fue en Hawái el 10 de agosto de 2002, se divorciaron 108 días después.

Su cuarto matrimonio fue en enero de 2006, esta vez con el guitarrista, productor y director Michael Lockwood. La pareja dio la bienvenida a los mellizos, Harper y Finley, el 7 de octubre de 2008. En 2016, Presley solicitó el divorcio de Lockwood.

Su carrera musical

Lisa Presley lanzó su primer álbum titulado: 'To whom it may concern', el 8 de abril de 2003. El álbum debutó en el puesto No. 5 en las listas Billboard 200 y fue certificado oro en junio de 2003.

La segunda producción discográfica, 'Now What', lo lanzó el 5 de abril de 2005 y debutó en el número 9 en las listas Billboard 200. El álbum fue certificado oro en noviembre de 2005.

En el 2007, Lisa Marie grabó el sencillo "In the ghetto" a dúo póstumo con su padre. El video de la canción alcanzó el número 1 en iTunes y el número 16 en la lista de sencillos de Billboard, todas las ganancias fueron destinadas a una organización benéfica de Scientology. Su tercer álbum, 'Storm and Grace', fue lanzado en 2012.

Además de su carrera musical, Presley se desempeñaba como cofideicomisaria de Elvis Presley Estate junto con su madre Priscilla y el National Bank of Commerce.

La única hija de Elvis Presley falleció este jueves a los 54 años tras haber sido hospitalizada a causa de un paro cardíaco.

"Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido", expresó Priscilla Presley, madre de Lisa Marie, en un comunicado enviado a la revista especializada en celebridades 'People'.