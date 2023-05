Jemeth: 'No solo hago música urbana, tengo un estilo versátil'

Jemeth fue vocalista del cantante panameño de música urbana Sech durante cuatro meses, hasta que decidió hacer su propia música. Produjo tres sencillos, hace año y medio fue firmado por La Resistencia (Alberto Gaitán y Faster), bajo la disquera Virgin Music Latin US/UMG.

“Fue un nuevo camino, escucharon mis canciones y creyeron en mi talento. Siempre digo que cuando algo es para ti, no sé, siento que viene solo, nunca me tomé el atrevimiento de contactar a Faster o decirle a Alberto ‘aquí está mi música para que la escuchen’. Realmente, fue por medio de un amigo que es ingeniero y productor aquí en Panamá, el mexicano Erick Martín, me hizo reunirme con Faster”, revela el artista a La Estrella de Panamá.

Jemeth añade que Faster lo había contactado meses antes de esa reunión, pero tenía un contrato con otro manager y no podía terminarlo, “cuando me reuní con él [Faster], terminó convenciéndome. Firmamos un acuerdo precontractual y luego de tres meses firmé mi primer contrato con ellos”.

Jemeth Jahir Salazar Duarte nació el 3 de mayo de 2001 en ciudad de Panamá. Desde muy pequeño soñó con ser músico y trabajar con grandes artistas para así llevar su mensaje musical al mundo.

¿Cuándo eras niño soñaste con ser artista?

Mi abuelo era tipiquero y siempre me inculcó la música. Él tocaba instrumentos junto a los Plumas Negras, tocaba acordeón, bajo y guitarra. Por parte de mi papá, también, él tiene raíces barranquilleras, escuchaba la música regional y de la costa. Fui aprendiendo por mi cuenta a tocar y luego me metí más a lo vocal.

¿Tuviste la oportunidad de estudiar música?

No, soy 100 % empírico. Nunca he estudiado música, sé tocar los instrumentos, quizás no tan bien como otras personas. Realmente mi instrumento principal es mi voz.

¿Cómo defines tu estilo musical?

Mi estilo musical en una sola palabra sería versátil, no hago solo música urbana y una de las cosas que va a demostrarlo serán los lanzamientos que estoy haciendo. Hay reggaetón, balada, dancehall, rock alternativo, me gusta un poco de todo y si lo fusiono muchísimo mejor.

¿En qué te inspiras cuando compones?

Cada artista tiene un método distinto para escribir. Normalmente, queremos hablar de lo que nos pasa, pero soy distinto en ese sentido. Cuando hago un tema me creo una película en la cabeza, voy identificando con el ritmo y empiezo a soltar la pluma. El 70 % de mis canciones son de los problemas de la vida en general.

Cuéntame sobre Vaticano, el tema que estás promocionando

Estoy promocionando el nuevo single ‘Vaticano’, el segundo con mi multinacional Virgin Music Latin Latin US/UMG. El primero fue ‘Ley’ junto a un artista mexicano.

¿Qué mensaje te gustaría darle al público?

Que el cambio es generacional, por más que sientan que uno está haciendo música muy comercial o que no es tanto de Panamá es por un bien común. Al final, siempre he sentido que para que la gente siga tu música aquí en el país, tienes que sonar afuera.