De modelo en Europa a actor popular en Panamá: la historia de Samy Ferrenbach

El modelo y actor Samy Ferrenbach no podía ni imaginar que sería capaz de conquistar las alturas del cine en Panamá

Los nuevos horizontes creativos atraen a los actores, directores y otros artistas a otros países. Cedida

Las figuras de la industria de los medios nunca han tenido miedo de probar suerte fuera de su país de origen, y ahora, con la expansión de Internet y las redes sociales, las fronteras de los países se están borrando literalmente.

Los nuevos horizontes creativos atraen a los actores, directores y otros artistas a otros países: la oportunidad de trabajar en condiciones completamente desconocidas, intercambiar experiencias con colegas, adquirir conocimientos de maestros conocidos, conquistar audiencias extranjeras y, al final, tener una oportunidad de pasar de ser un valor estrella local a un ídolo mundial.

A menudo, los artistas moderan sus ambiciones después de bajar del avión, porque fuera de su tierra natal, por regla general, nadie conoce sus nombres, muchos tienen que comenzar sus carreras desde cero. No es fácil dejar tu tierra natal y adentrarse en lo desconocido, es una especie de ruleta rusa: lejos de casa, los artistas corren el riesgo de fracasarse, no afrontando la diferencia de mentalidades y quedando en el olvido, pero esos afortunados que logran abrirse paso en tierra extranjera se convierten en motivo de orgullo y literalmente conquistan los horizontes del mundo.

El modelo y actor Samy Ferrenbach no podía ni imaginar que sería capaz de conquistar las alturas del cine en Panamá. Nació en el sur de Francia, en la ciudad de Toulouse. Desde los 16 años, Samy tuvo una exitosa carrera como modelo en su tierra natal, pero a los 19 años, por motivos familiares, se mudó a Panamá. Al comienzo del viaje, el joven Samy la pasó mal; la moda, el tiro y las ambiciones personales pasaron a un segundo plano. Trabajó como mesero para ayudar a su madre y hermano a instalarse, ya que su pequeña familia literalmente tenía que sobrevivir en un nuevo lugar.

La diferencia de mentalidad y la falta de amigos cercanos, y lo más importante, el conocimiento del idioma español, no añadían confianza en absoluto. Pero, a pesar de todos los obstáculos, después de solo seis meses viviendo en Panamá, Ferrenbach firmó un contrato con la Agencia de Talento Wilhelmina Panamá Talent, la más grande de nuestro país.

Fue entonces cuando Samy finalmente se dio cuenta de que el amor por el cine tenía prioridad sobre la moda y comenzó a dominar las complejidades de la actuación: las pruebas de pantalla son significativamente diferentes de los castings de modelos. A menudo se piden audiciones en vivo para representar escenas con compañeros invisibles, leer un monólogo de memoria o mostrar alguna emoción completamente inesperada. El joven actor literalmente jugó a ciegas, como lo sintió y lo hizo, y esto es lo que lo distingue de la multitud. Su debut como actor tuvo lugar en 2013 en la comedia dirigida por el panameño Jorge Luis Alvarado, "Superman 1978", y solo un año después, Samy volvió a recibir el papel principal, pero en una película de un género completamente diferente: el éxito de taquilla "Third Wave", dirigida por Christian Wolf.

La actuación de Samy en esta película fue muy aclamada por la crítica y el público, y después de un ascenso tan meteórico, Ferrenbach se estableció firmemente en la industria cinematográfica panameña.

El deseo de Samy de mejorar sus habilidades y desarrollarse en diferentes direcciones lo llevó a proyectos publicitarios. ¡Se sabe con certeza que es aún más difícil para los actores extranjeros ingresar al mercado comercial de Panamá que al cine! Los directores de casting y los productores prefieren trabajar con estrellas locales. Como explican los especialistas en marketing, este es un truco bien conocido de los anunciantes: es más fácil para los espectadores asociarse con el héroe del video y las ventas de productos aumentan significativamente. ¡Nada personal, solo negocios!

Esta vez, Ferrenbach se vio ayudado por su talento innato y carisma natural; desconocía por completo tales matices de la industria publicitaria panameña, por lo que siguió pasando por audiciones y esperando sinceramente el éxito. Y esta vez el actor tuvo suerte: fue notado en una de las rondas clasificatorias para filmar la campaña publicitaria de la marca panameña Novey. Fundada en 1945 para satisfacer las necesidades del mercado de materiales de construcción, Novey ha fortalecido sus actividades comerciales a lo largo de los años mediante la introducción de nuevas líneas para atender diversos sectores, como la industria, el comercio y la agricultura, y ahora se encuentra entre las marcas de construcción más grandes del país.

Las audiciones para este proyecto se realizaron en varias etapas y presentaron un gran desafío para Ferrenbach: dominar el acento y el dialecto panameño requeridos para la audición. Su dedicación y esfuerzo se vieron reflejados en cada paso del proceso, tanto que al final de la audición, el equipo de publicidad pensaba que era panameño. Impresionados por su talento y determinación, decidieron elegirlo como el protagonista de su publicidad nacional. Cuando apareció el primer comercial en todas las principales pantallas de televisión del país, el equipo de Novey no se equivocó con la elección del personaje principal: Samy logró crear la imagen de "nuestro chico", y la audiencia ni siquiera sospecha que el actor había estado viviendo en Panamá por solo unos pocos años. La elección de Samy Ferrenbach como imagen de su publicidad nacional demuestra la calidad y el prestigio que Novey se esfuerza por transmitir a través de su publicidad. En las últimas noticias del chisme panameño también se supo que a finales de año se estrenará en pantallas anchas la película dirigida por Ezequiel Herrera, "La Onda".

Samy Ferrenbach aparecerá allí en un nuevo papel, interpretando el papel dramático de un adolescente difícil que está tratando de sobrellevar la adicción a las drogas; la trama también incluirá una historia de amor entre los personajes principales. Los creadores del melodrama prometen que los espectadores no solo verán las complejas relaciones internas y la lucha del héroe con sus demonios, sino que también podrán disfrutar de una conmovedora historia de amor. Si bien la fecha exacta de lanzamiento de la película no está clara, una cosa es segura: con su ejemplo, Samy Ferrenbach demuestra que no hay límites ni fronteras para el verdadero arte y el talento, incluidos los límites geográficos.