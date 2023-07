Desde los ‘sets’ de grabación hacía las calles en la lucha por sus derechos

En solidaridad con el Sindicato de Guionistas (WGA por sus siglas en inglés) el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) se ha unido a la huelga, que recorre las calles y en las que se pueden ver algunas estrellas de Hollywood entre la multitud.

Celebridades, como Susan Sarandon, Jason Sudeikis, Mandy Moore, Kendrick Sampson y Merritt Wever se han visto recorrer las calles desde las oficinas de Paramount en Times Square hasta el edificio de Netflix en Sunset Boulevard junto a otros manifestantes.

La huelga ha sido liderada por la presidenta de SAG, la actriz Fran Drescher, conocida por interpretar al personaje homónimo y protagónico de La Niñera, quien llegó junto a otros líderes sindicales.

"Esa es nuestra presidenta", "SAG-AFTRA fuerte" y "Se acabó la plantilla" fueron algunos coros que se oyeron, haciendo referencia a que Drescher dirigió la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés), el grupo de negociación que representa a los principales estudios.

Sarandon, actriz de películas como Thelma y Louise o Pena de muerte, habló con The Washington Post y dijo que no había "otra opción" que una huelga. La AMPTP "ni siquiera está abordando nuestras principales preocupaciones", agregó.

"Definitivamente, siempre ha existido la sensación de que si no se resuelve ahora, cómo lo resolveremos en el futuro", explicó Sarandon a la BBC y agregó que "si no tienes la previsión de poner algo en su lugar para el futuro, entonces estás jodido". "Está claro que nada va a cambiar de arriba hacia abajo, dependerá de nosotros en la parte inferior", finalizó.

Por supuesto esta huelga define un nuevo camino para las series y películas que muchos consumidores de contenido han estado esperando en estas semanas.

The Last Of Us

El programa nominado al Emmy The Last of Us fue recibido con un éxito total, atrayendo a más de 8 millones de espectadores en su final. El anuncio de la temporada 2 se confirmó casi de inmediato, sin embargo, debido a la huelga de escritores, el progreso para la próxima temporada ha sido lento, posiblemente inexistente. Antes de que comenzara la huelga se esperaba que la filmación comenzara a principios de 2024, pero ahora esperamos que la temporada 2 no salga antes de 2025.

Euphoria

Ya se anunció que la temporada 3 de Euphoria se retrasará debido a la huelga de escritores y al enfoque de Sam Levinson en su programa The Idol. Sin embargo, con la huelga de actores también, es probable que los fanáticos no esperen nuevos episodios antes de 2026.

Emily in Paris

La serie original de Netflix Emily in Paris se renovó para una temporada 4 luego del éxito de las últimas tres. Sin embargo, la producción ya se detuvo debido a la huelga de escritores, con aún más reveses con la huelga de SGA. A partir de ahora, no hay una fecha estimada de lanzamiento.

Deadpool 3

La tercera historia de Deadpool protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, recién comenzó a filmarse el 10 de julio en el Reino Unido, sin embargo, de inmediato dejó su rodaje en medio de la huelga de actores. Originalmente, estaba programado para lanzarse en mayo de 2024, pero ahora es casi seguro que retrasará su fecha de lanzamiento. No hay noticias sobre cuándo comenzarán de nuevo las filmaciones.

Beetlejuice 2

La película Beetlejuice 2, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega y Winona Ryder, ha sido suspendida. El rodaje ya comenzó a principios de este verano pero no terminó antes de que comenzara la huelga. Debido a que aún no se ha filmado toda la película, es poco probable que Beetlejuice 2 se estrene en su fecha de lanzamiento prevista para septiembre de 2024.

Spiderman 4

Después del final inesperado de Spider-Man: No Way Home, muchos fanáticos de Marvel se preguntaron si verían a Tom Holland revivir su papel en otra película de Spider-Man. Si bien se confirmó Spider-Man 4, Holland declaró que "se ha puesto en pausa en solidaridad con la [huelga] de los escritores" durante una gira de prensa para su nueva serie The Crowded Room.