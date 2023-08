Lizzo responde su silencio tras las criticas y acusaciones en su contra

La cantante Lizzo se ha dirigido a sus redes sociales para expresar su enojo ante las acusaciones que se han esparcido en su contra en los últimos dos días cuando tres de sus antiguas bailarinas interpusieron una demanda por acoso sexual, trato denigrante y por haber creado un “ambiente laboral hostil” tal como informan distintos medios.

"Estos últimos días me han dejado un nudo en el estómago, han sido muy difíciles y abrumadoramente decepcionantes", comenzó el mensaje que ha escrito la estadounidense en sus redes. "Se ha cuestionado mi ética, mis principios morales y mi carácter respetuoso. Se ha criticado mi personalidad. Normalmente, prefiero no responder a acusaciones falsas, pero éstas han sido increíbles y demasiado indignantes como para no referirme a ellas", continuó.

"Algunas veces he tomado decisiones duras, pero nunca es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo o que no es valorado como una parte importante de mi equipo".

A esto añadió que no desea victimizarse pero tampoco dejar verse como "la villana" que afirma que la gente y los medios han retratado en los últimos días. "Soy muy abierta sobre mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar ni permitir que la gente utilice esa apertura para que me hagan pasar por algo que no soy".

La cantante estadounidense reiteró que su prioridad siempre ha sido brindar el respeto que “las mujeres en el mundo se merecen”.

"Sé lo que se siente cuando te hacen avergonzarte de tu cuerpo a diario y en absoluto criticaría o despediría a un empleado por su peso", dijo.

También ha querido restar credibilidad a las palabras de sus tres exbailarinas, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez alegando que su comportamiento durante la gira de conciertos para las que fueron contratadas era “inapropiado” y poco profesional.

"Estas historias sensacionalistas provienen de antiguas empleadas que llegaron a admitir que se les dijo que su conducta en la gira fue inapropiada, nada profesional", culminó la nota.

Davis, Williams y Rodríguez aseguraron en el escrito de la demanda que fueron expuestas tanto por Lizzo como su equipo de confianza y la capitana del cuerpo de baile, Shirlene Quigley, a experiencias humillantes y discriminación por su peso.

Durante un viaje a Ámsterdam, la cantante las habría forzado a tocar a hombres desnudos e incluso realizar juegos de naturaleza sexual.

Los testimonios de las exbailarinas se vieron respaldados poco después por otras tres profesionales, quienes también trabajaron por un corto tiempo con Lizzo. "A modo de clarificación, yo no soy parte de esta demanda, pero esta fue básicamente mi experiencia. Un aplauso para las bailarinas que han tenido el coraje de sacar esto a la luz", publicó la también bailarina Courtney Hollinquest.

Se unió también la directora creativa de los espectáculos de la cantante. "Llevo tres años fuera de este mundo por una razón. Aplaudo el coraje de las bailarinas que han sacado esto a la luz. Y lamento algunas partes de mi propia experiencia", escribió.

Por si fuese poco, la realizadora de documentales Sophia Nahli Allison también tuvo algo que decir y describió a Lizzo como “arrogante, egocéntrica y desconsiderada”, tras revelar que abandonó la gira dos semanas después de su inicio por faltas de respeto por parte de la cantante.

"En 2019, viajé con Lizzo porque iba a dirigir su documental. Me marché pasadas dos semanas porque me trató con una total falta de respeto. Fui testigo de lo arrogante, egocéntrica y desconsiderada que es. Me sentía desprotegida en una situación de mi****, sin demasiado apoyo. Mi espíritu me dijo que saliera corriendo de ahí, y me alegro de haber confiado en mi instinto", confesó en Instagram.