Morat estrena ‘Feo’, inspirada en melodías de The Beatles

Morat acaba de estrenar su nuevo tema Cedida

Morat estrena Feo, inspirada en melodías de las canciones de The Beatles. La letra fue compuesta por Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil. La producción estuvo a cargo de Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

"Nos sentimos realmente inspirados por The Beatles... Nos encanta el hecho de que no todas las canciones de los Beatles sean súper serias", comenta Isaza. "No todo tiene que ser súper dramático, y queríamos que Feo fuera muy sencillo... Empezó como una broma, en plan '¡soy tan feo que no quieres hacerme caso!'".

Es una canción alegre. Los integrantes revelaron que se compuso en 15 minutos y que la importancia recae en un mensaje que “va más allá de lo que tenemos en mente como feo, pues hay muchas cosas en la vida que pueden ser feas, no solo se basa en el aspecto físico de las personas. Esta canción representa la dualidad de las emociones en una relación y cómo el amor puede ser complicado pero hermoso al mismo tiempo”.

Esta nueva canción de Morat viene acompañada de un videoclip que muestra un metáfora de la complejidad de las relaciones humanas.

La banda de pop rock en español ha obtenido múltiples discos de oro y platino, dos nominaciones a los Grammy Latinos, una nominación a los Billboard Latinos. Han tenido giras por Europa, América y Latinoamérica, destacando su actuación ante más de 70,000 personas en Medellín junto a Juanes.