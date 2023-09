Nuevo género musical llamado 'socatina' nació en Panamá

Reggae Sam Larish Julio | La Estrella de Panamá

El Museo del Reggae en Español reunió a artistas, invitados especiales y medios de comunicación para el estreno de un nuevo género musical llamado socatina, creado por el panameño Reggae Sam.

El lanzamiento se realizó este 14 de septiembre. "Lo que más me gusta de socatina es que esto no se trata de Sam, como lo he dicho, esto es algo para todo Panamá y para todo público. Los cantantes que se quieran sumar, que quieran entrar o cualquier productor será bienvenido. Quiero voltear la tortilla y hacer algo diferente", dijo el cantante a La Estrella de Panamá.

“El reggae empezó en Panamá porque era una salida del pobre o podría decir una salida del negro, que ha dado oportunidad porque muchos no llegaron a terminar sus estudios, pero han mejorado de ese pasado y han tenido una buena experiencia para que los hijos mejoren. Por eso, le doy gracias a Dios, por la oportunidad que me ha dado para ayudar a los demás”, agregó Reggae Sam.

En el evento de lanzamiento, después de la alfombra ropa y el cóctel de bienvenida se presentaron los artistas Jensy Rose, Ogalante, Rika Twins y La Pana.

Reggae Sam brindó un show en el que recordó sus temas más emblemáticos. Luego cantó Fiesta socatina, “en inglés porque también estoy abarcando el Caribe. Estoy trabajando con personas de Guyana, Trinidad y Tobago y Belice”.