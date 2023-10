‘Despierta’ de Alejandro Lagrotta y Kafu Banton, el himno de las protestas

El cantante, compositor y productor Alejandro Lagrotta Cedida

El cantante y compositor panameño Alejandro Lagrotta lanzó la canción Despierta, que a pesar de que fue publicada hace unos dos meses aproximadamente, ha ganado notoriedad en medio de las recientes protestas en Panamá.

Varios cantantes panameños, incluyendo Ingrid De Ycaza, Manuel Corredera, Rafa Zeballos y Abiam Torres, se unieron a la promoción de la canción.

Hace dos días Lagrotta lanzó un remix de Despierta en colaboración con Kafu Banton. La canción pretende crear conciencia durante el periodo electoral y denuncia supuestas prácticas de compra de votos por parte de los candidatos a cargos políticos en el país.

La letra de incluye versos como “Si te ofrecen camiseta y una gorra y te dicen firma aquí yo te pongo a vivir. Si te ofrecen un jamón o concesión no es por ahí (…) Despierta. Eso que viene fácil, fácil se va. Cuánto vale tu dignidad, no me digas que un jamón o un tanque de gas”.

En la plataforma Youtube, publicado en los canales de ambos artistas, el video acumula más de siete mil reproducciones y más de 60 comentarios de los usuarios. "Me encanta, gracias por crear esta canción, es perfecta para estos tiempos". "Tremendo mensaje. Incentiva a la acción, al sentido común, los valores de comunidad. Ante todo un cambio de conciencia. Bravo Kafu y Lagrotta". "Maravilloso. Esta es una muestra de lo bueno que tiene mi Panamá, gente decente y consciente. Panamá no se vende". Son algunas de las reacciones que se leen en la publicación.

Lagrotta: 'Panamá necesita despertar'

“A mí me encanta hablar de política, como artista siempre me gusta hablar [de ella]. Los que estamos sentados a la mesa, decíamos en coro: “Panamá necesita despertar. Sentimos que estamos dormidos”, dijo Lagrotta durante una conversación con La Estrella de Panamá, el pasado mes de agosto.

Añadió que “es una canción que te adentra en la realidad que vivimos todos, no me excluyo de ella, puesto que también me he colado en una fila. Estamos alimentando un sistema que está roto. Participamos de una corrupción, pero pensamos que la corrupción es un asunto de otros".

“La gente se limita a dar su opinión, y está bien, eso se respeta, pero tu opinión no crea un cambio. Esta canción, al final, es una opinión y puede generar un cambio dependiendo de la decisión que tome cada persona, de lo que la canción le transmita: si tomo esta canción y en vez de apuntar a una persona con un dedo, en vez de culpar a otros hago un trabajo de introspección... Puedes tomar la decisión de no coimear, pagar tus impuestos, ser una persona que sirva a su comunidad”, recalca.

El artista aclaró que Despierta no va dirigido a nadie en particular, ya que el hecho de que tenga una opinión política no significa que lo haga desde un enfoque partidista. “Yo soy un ciudadano que quiere medicinas para las personas (...) Soy un ciudadano que paga impuestos y quiero saber cómo está el sistema de transporte. Tengo derecho. Estoy opinando, pero también contribuyendo”.

Además, subrayó que no aspira a ocupar un puesto político, porque opta por generar cambios desde 'su trinchera'. “Estoy viendo las cosas que están pasando y voy a escribir canciones. Eso es lo que yo hago. Lo que menos quiero en la vida es ser exitoso en algo que no es mi propósito. Podemos ser 'influenciadores', no importa el lugar en donde estemos. Tú necesitas influir donde estás. Un joven no necesita ser diputado para influir. Si no eres influyente siendo un empresario, menos lo vas a ser como político”.