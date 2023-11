William Levy: 'Disfruto cada proyecto. Tras veinte años, no creo lo que me está pasando'

El actor de origen cubano William Levy EFE

El actor de origen cubano William Levy aseguró este jueves que, después de veinte años de carrera, no termina de creerse lo que le está pasando y que procura disfrutar "cada cosa", proyectos de cine, televisión o teatro, "con mucha humildad".

Este artista, conocido por su participación en telenovelas de éxito como 'Café con aroma de mujer' o la serie 'Montecristo', ofreció una rueda de prensa con motivo del premio de honor que le ha concedido el Festival Internacional de Cine de la ciudad española de Almería (Fical) y que se le entregará durante una gala este sábado.

"He tenido la suerte y la bendición de haber tenido una carrera durante veinte años que ha tenido éxito en Latinoamérica y otras partes del mundo, me he sentido muy bendecido por eso", manifestó Levy.

El actor compartió que, cuando inicia un nuevo proyecto, nunca sabe qué va a pasar, pero que intenta siempre "darle corazón" y "lo mejor" de sí mismo.

"Yo todavía, después de veinte años, no me creo lo que esté pasando conmigo. Estoy disfrutando cada cosa, el éxito de cada proyecto que haga, sea televisión, teatro, lo agradezco y lo recibo con mucha humildad", recalcó.

Al respecto, añadió que nadie le podría haber dicho que iba a estar actualmente en España, donde el reconocimiento le llegó con 'Café con aroma de mujer' y donde tiene ya planeado hacer una película y dos series.

Preguntado sobre sus referentes, aseguró que seguía desde niño al también actor cubano Andy García, especialmente por su participación en 'The Godfather': "Dije, un cubano trabajando en Hollywood, ¿por qué no, un día podré hacerlo?", comentó.

Levy relató también la "libertad" que sintió al salir de Cuba y la anécdota de que fue Estados Unidos el primer lugar donde se comió por ejemplo una manzana.

Una vez en ese país, vio más cercana la posibilidad de seguir y llevar a cabo su carrera: "Surgió la primera oportunidad de trabajar y dije, aquí me quedo. Y ha tratado de quedarme, hasta que se den cuenta de que no pertenezco a este mundo", bromeó.