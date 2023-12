Zac Efron se une a las leyendas del cine que consagran el Paseo de la Fama

Zac Efron recibió el lunes su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El nativo de San Luis Obispo se tomó el tiempo para agradecer a sus fanáticos y colegas de la industria durante la ceremonia.

Efron saltó a la fama interpretando a Troy Bolton en el éxito de Disney Channel ganador del premio Emmy en 2006, "High School Musical". Más tarde protagonizó "High School Musical 2" y "High School Musical 3: Senior Year".

Agradeció al director Kenny Ortega por darle su comienzo: "Todavía pienso en ello todos los días. Canto las canciones en la ducha. ¡Vamos Wildcats!"

También saludó a sus apasionados seguidores, a quienes describió como sus "primeros fans". "Gracias por creer en mí. Ustedes son la razón por la que estoy aquí hoy", dijo.

Efron también es conocido por su papel en la película de 2009, "17 Again", en la que protagonizó junto al fallecido actor de "Friends" Matthew Perry. Le otorgó el crédito a Perry por inspirarlo e impulsar su carrera.

"Fue muy amable y generoso conmigo mientras trabajábamos en '17 Again'. Fue muy divertido y realmente me impulsó y motivó de muchas maneras. Realmente me empujó hacia el siguiente capítulo de mi carrera. Muchas gracias, Matthew", dijo.

En la ceremonia, el también actor Miles Teller subió al podio para felicitar a su viejo amigo. Teller le dio crédito a Efron por asumir la fama a la temprana edad de 18 años.

"Hollywood es un lugar realmente difícil y hay muchas historias en las que 20 años después no están aquí en esta capacidad, así que algo que siempre he admirado de ti es tu coraje para poder lidiar con eso", dijo.

La próxima película de Efron, "The Iron Claw", llega a los cines el 22 de diciembre. Jeremy Allen White, quien también protagoniza la cinta, asistió a la ceremonia del lunes y habló sobre los admirables rasgos de su coprotagonista.

"Él persigue desafíos, persigue cambios. También es devastadoramente guapo. Es amable y trabajador. Pero creo que lo que más admiro de Zac es la forma en que apoya a su elenco y equipo. Nos defiende y quiere que demos lo mejor de nosotros en todo momento. Para mí, él es generoso y mantiene los pies en la tierra. Es como si Zac Efron no supiera que en realidad es una estrella de cine. Así que todos estamos aquí hoy para recordárselo", dijo White.

Efron también terminó recientemente la producción de la comedia romántica "A Family Affair", protagonizada por Nicole Kidman y Joey King. Esa película se estrenará en algún momento del próximo año.

La estrella de Efron es la número 2.767 en el Paseo de la Fama de Hollywood y está ubicada en 6426 Hollywood Blvd.