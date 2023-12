Ricardo Arjona se despide de los escenarios y anuncia su retiro de la música

Ricardo Arjona se encontraba en Chile celebrando su último show dentro de los 150 conciertos que presentó en su gira “Blanco y Negro” durante el fin de semana. Llenando el Estadio Bicentenario, el cantante deleitó a su público con un recorrido musical de sus canciones más reconocidas.

Aprovechó el momento para dar el anuncio que se retira, al menos por un tiempo, de los escenarios. Se lanzó un extenso comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que el artista del hit “Señora de las cuatro décadas” reveló que se enfrenta fuertes problemas de salud de los cuales muy pocos tenían conocimiento.

Arjona comenzó el mensaje agradeciendo a su fanaticada mundial por el amor y el apoyo que le han brindado por más de tres décadas de carrera musical, al igual que a su equipo de trabajo, y a los médicos quienes lo ayudaron a culminar su gira: “"Pensé que no estaba para dar un paso y terminé haciendo una maratón. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para terminar este viaje muchas gracias", escribió.

“La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”, continuó.

Agregó que ha pasado por más de seis infiltraciones de columna para poder mantenerse de pie y se someterá a una muy delicada cirugía que ha pospuesto por un largo tiempo, razón por la cual no tendrá presencia en los escenarios, pero no pierde las esperanzas de volver a cantar para su público en algún momento de su vida: "Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver", dijo.

“No coincido con la industria. Soy demasiado de a pie para este viaje por las estrellas. Convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable, en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que llevé cuando empezaba. Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo, y después de eso, solo les sonreí a los que me caían bien. Mi familia y mis amigos son mi guarida y mi felicidad. No me hace falta nada, es más, me sobran tantas cosas”, explicó.

Antes de culminar, Arjona se despidió agregando que se siente como el hombre más afortunado del mundo y se encuentra convencido de que superará su prueba: "Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo: 'Adiós y gracias, con todo el corazón'".