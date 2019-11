Armando Bramwell, un rebelde en la cocina

La comida afrodescendiente se sitúa entre las favoritas del chef panameño. Ingredientes como el curry, coco y jengibre no faltan en su despensa. Para él, la pasión y el amor son pilares fundamentales para que un plato logre resaltar su sabor y sea del deleite a los comensales

Armando Bramwell es un chef que cocina de acuerdo a su estado de ánimo y otras veces se deja llevar por su instinto y deja que lo guíe en la cocina y a donde sea que vaya. Asegura que lleva presente su identidad cultural y lo refleja en cada uno de sus platillos.

Postre de mamallena con jengibre, coco y ralladura de cáscara de limón.

Sus colegas y comensales le llaman ' Armando Pebre', tal como en sus redes sociales. Este joven de 25 años nos comparte los detalles de su carrera, habla de los pecados más frecuentes que se cometen en la cocina y presenta su visión sobre el sector gastronómico en el país . Si les apetece probar sus creaciones, aquí su cuenta de Instagram: @armandopebre.

¿Cómo nace tu amor por las artes culinarias?

Inicia por mi familia, desde temprana edad a cada uno se nos asignaba una función en este espacio donde el sabor y el amor se unen. Mi tarea era exprimir un saco entero de naranjas para el almuerzo. Me parecía que era demasiado enorme, en ese entonces tenía siete años (ríe). Estudié Gastronomía e Ingeniería al mismo tiempo, en Panamá. Luego de haber participado en el programa 'Top Chef' y que culminará su segunda temporada. Mi papá me mandó a formarme en España como regalo de graduación.

¿Cómo fue ese camino de aprendizaje?

Fue divertido y largo, todavía no se acaba. No es fácil ser chef, pero cuando te gusta aprender, el camino se hace más sencillo y vas conociendo personas que quieren enseñarte y otros que deciden no hacerlo e incluso de eso se obtienen lecciones. Creo mucho en la retribución. Si la vida te ha dado mucho en términos de enseñanzas, lo mejor es compartir ese conocimiento con los demás para que crezcan y se superen.

¿Primeros recuerdos dentro de la cocina?

El primer plato que hice fue pan, queso y jamón (risas). A todo aquel que llegaba a la casa le ofrecía que probaran mi súper recta y quedaban con un emparedado en la mano. Mi abuela paterna cocinaba para el hospital en Colón. Los domingos en su casa ocurría algo inexplicable, el sazón de sus platillos emanaba un aroma que arropaba la vereda. Otro plato típico de mi familia es el lomo redondo, pero se distingue porque mi mamá lo rellena con papas, zanahorias, huevo y hace una salsa deliciosa.

Bramwell en su participación en 'Top Chef' Panamá. Redes sociales

¿Algún ingrediente favorito?

Soy amante del pan. Para cocinar prefiero el jengibre y el coco. Por eso decidí preparar la receta de mamallena. Un ingrediente que no puede falta en mi alacena es el curry. Cuando participé en 'Top Chef' algunas personas comentaban por qué usaba estos ingredientes y les decía porque “soy chombo” (risas). Amo resaltar mis raíces a través de la cocina.

Para que un plato quede exquisito, ¿qué se necesita?

El factor principal, aunque suene cliché, es amor y pasión. Lo que un chef busca es que al degustar nuestra comida la persona esté sonriente y satisfecha. Luego sigue la paciencia y el cuidado para que todo quede bien.

¿Cuáles son las equivocaciones más frecuentes a la hora de cocinar?

El error principal que muchos cometen es no prestarle suficiente atención a la receta que preparan, por eso más tarde se les quema o les queda mal. A la comida hay que mimarla y dedicarle tiempo.

¿Cómo ves el panorama de la gastronomía local?

Está creciendo en todos los ámbitos. Considero que se pueden replicar buenos ejemplos y uno de ellos es Tailandia, ir allá no es caro, ese país ha incentivado el turismo y con eso ha hecho crecer el sector gastronómico. Lo mismo ocurre con Perú y México, todos quieren viajar a estos destinos y una de las razones es la comida. En Panamá se debe empezar a movilizar este ámbito porque ya contamos con un Ministerio de Cultura que puede trabajar de la mano con la Autoridad de Turismo, lo mejor es que trabajen en conjunto para impulsar este rubro que está totalmente abandonado. Una realidad que afrontamos hoy los chefs es que lastimosamente nuestra profesión es mal remunerada y es algo que también se debe mejorar.

'TOP 3 DE POSTRES NACIONALES'

Bramwell hizo una lista de los postres típicos más deliciosos para preparar en casa.

Prev Next Manjar blanco

Plantintá

Cocada

¿Proyectos? ¿Algún restaurante en camino?

En estos momentos, estoy llevando a cabo un proyecto llamado 'Pebre', un emprendimiento personal, aquí organizo cenas, asesoro restaurantes en el desarrollo del menú que incluye platillos fuertes y postres. Mi meta en un futuro es abrir mi propio restaurante.