Cilantro's: cocina artesanal que impacta vidas

Desde hace dos años, Roberto Delgado decidió sumergirse profundo en la cocina, con vocación. Tanto, que aprendió a jugar de manera táctica en los fogones hasta elaborar el menú de su restaurante. “Todas las recetas son de mi propiedad intelectual (risas)... llámalo mentalidad de gordito”, confiesa.

Cilantro's Art destaca como un pequeño proyecto que sirve de vitrina al arte emergente en Panamá. Yandira Núñez | La Estrella de Panamá

“Siempre me ha gustado cocinar e investigar. Entender qué pasa con los alimentos en el horno, en la parrilla, en el sartén. Si bien no cuento con formación profesional en materia de cocina, me gusta educarme”, afirma.

Cada plato, proporción, sabor y apuesta de Cilantro's fueron planeados por el empresario que, tras 20 años de experiencia corporativa en P&G, decide retirarse en 2018 para evaluar nuevas oportunidades, “empecé a elaborar un listado de las cosas que podría hacer, y esta no era una de ellas”, recuerda entre risas.

Luego de dar sus primeros pasos junto a un antiguo socio, en abril de 2018 nació la propuesta inicial del restaurante, ubicado en un contenedor en El Cangrejo. A mediados de 2019 se traslada al Casco Antiguo, listo para competir con ferocidad, con la importante oferta gastronómica de este punto neurálgico en nuestra ciudad.

Cilantro's está ubicado en la avenida B, del Casco Antiguo. Un punto estratégico y siempre transitado por turistas y locales.

“Creo que mi formación corporativa ha hecho que sea súper disciplinado y organizado. Tengo un libro donde están documentados todos los procesos, como la recepción de insumos, las recetas”, enfatiza.

¡A comer!

La identidad de Cilantro's se resume en comida artesanal saludable. “Hacemos todo aquí. No tenemos nada preelaborado, los panes no tienen químicos ni preservativos, las carnes de nuestras hamburguesas y tacos son procesadas por nosotros. No trabajamos con salsas comerciales, todo es hecho en casa”, explica.

El plato estrella es el emparedado de cerdo ahumado, elaborado con panes artesanales, pepinillos dulces, ensalada rayada, cebollas encurtidas, un picante suave de jalapeños y piña, y carne de cerdo marinada durante 48 horas con un proceso de 15 a 17 horas de cocción en el ahumador.

Roberto Delgado nos cuenta cómo saltó del quehacer corporativo a cumplir con su emprendimiento gastronómico en 2018.

Durante nuestra visita, la mesa fue servida para iniciar con los choripanes en pareja: dos chorizos artesanales en pan chico, ensalada de repollo y zanahoria con mostaza de la casa. Un mix de sabores y texturas con fuerza y tradición.

Sellamos la visita con la hamburguesa del Casco: carne de res a la parrilla, queso gouda, cebolla morada, tomate, lechuga y mermelada de bacon.

Espacios para la creatividad, colores e iniciativa de los visitantes.

También ofrecen los populares Mason Jar con nachos, vegetales rostizados con queso feta, tacos, la hamburguesa Cilantro's, el philly cheesesteak, el empareado de pulled pork ahumado' y el sandwich caprese'.

El 'Choripán en pareja' es una de las opciones favoritas del menú.

Pinceladas

Este rincón de comida fast casual es también un punto de apoyo para los artistas emergentes.

La sinergia del recurso humano y Cilantro's Art, un espacio en las instalaciones que busca visibilizar a artistas locales con sus obras, son dos importantes distintivos con respecto a la competencia.

“Queríamos un diferenciador. Mi antiguo socio trabaja para el taller del maestro Carlos Cruz-Diez en Panamá, y era sencillo establecer esa conexión entre el arte y la tienda”, recuerda.

Actualmente exhiben 'Xenomorph Marino', de Norberto Herrera.

Otra mirada

Si hay algo de lo que Delgado y su equipo están orgullosos es de 'Una comida pendiente', el programa de responsabilidad social mediante el cual los clientes adquieren un plato del menú, y al finalizar el mes la comida se entrega a personas con carencias.

'Hamburguesa del Casco' destaca por una deliciosa mermelada de 'bacon'.

“Nuestra primera entrega fue a la comunidad Ipetí Emberá, aquí en el local. Lo que hacemos es traer al restaurante a personas con necesidades de alimentación para servirles. El proyecto, lejos de entregar comida fría en una caja, de manera impersonal, contempla que vengan, se sientan cómodos, y tengan alimentos recién hechos”, agrega.

Por otra parte, asegura ser fiel creyente de que “en la medida en que las personas estén cómodas en su lugar de trabajo, es más fácil sacar su potencial, que estén a gusto y que sientan que forman parte de algo”, así que procura recrear un ambiente de trabajo agradable donde hay un intercambio abierto de ideas. “Tengo un equipo fantástico que me ayuda a desarrollar el negocio. Una vez que tienes eso, lo demás se hace sencillo. Cuando tienes la sonrisa en el rostro con tu gente, adentro, transmitirlo es muy sencillo”.