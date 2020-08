Detalles de un buen restaurante en la intimidad de casa, con Alacena

Filete de salmón rostizado servido con berenjenas y ensalada de lentejas

Uno de los grandes atractivos que ofrece la gastronomía es ese espacio de reunión en el que se comparte la mesa con familia, amigos o socios y justamente es eso lo que no se puede disfrutar en estos momentos.

“Definitivamente si hay algo que he extrañado durante estos días en cuarentena es el contacto y la energía que recibo de cada uno de mis clientes cuando los tengo en Cookita”, asegura la chef Cuquita Arias de Calvo. Por ello, tomando en cuenta las condiciones en las que, por el momento debemos convivir, junto con su hija y socia Analaura, Cuquita ha echado a andar un nuevo proyecto con el que “ aunque estemos lejos hará que nos sintamos muy cerca”.

Pollo asado con vegetales rostizados y tzatziki

Alacena es el nuevo concepto que Cuquita Cookita ha lanzado, rescatando el nombre de una tienda que, años atrás tenía Cuquita. “Allí vendía cocinas y todo tipo de enseres de cocina y para la mesa. Además, daba clases de cocina para adultos y niños y celebraba cumpleaños”, recuerda Cuquita.

“Analaura tenía 7 años y “dizque” trabajaba en la tienda todos los días; desde entonces, somos socias”, dice sonriendo. Y es una prueba de que la vida no es estática y que hay que ajustarse a los cambios que te plantea.

Todo lo necesario para esa experiencia gastronómica llega en una caja.

Analaura es hoy la administradora de Cookita Cuquita y Alacena, una suscripción mensual en la que el cliente recibe una caja repleta de ingredientes, unos listos, otros precocidos, para que terminar una comida completa en casa. Cada caja contiene una tarjeta con instrucciones y fotos para llevar a feliz término una receta y servir un plato digno de un chef.

Alacena da la opción de escoger platos de un variado menú, establecer la cantidad de comidas por semana, así como la cantidad de comensales (dos o cuatro) por comida.

Pollo al curry con arroz con coco

A este plan básico, se puede incluir un vino, un postre e inclusive unas flores para completar el ambiente. “Más que una comida, Alacena te ofrece una experiencia completa”, asegura la chef.

Este producto, como tal, existe ya en otros países y Cuqita Cookita ha querido ofrecerlo en el país, “ panameñizando la idea y con nuestro toque personal”, destaca.

“Es una idea de Analaura, una visión más fresca de Cuquita Cookita”, considera.

Un concepto en el que han sido muy valiosos el diseño y la imagen de Alex Vallarino, la edición de Julieta Ledezma y la fotografía de Vivian Castro.

Cuquita y Analaura, en un cumpleaños celebrado en Alacena

Qué hace la diferencia? “que el cliente verdaderamente tenga todo lo que necesita en sus manos en un solo paquete. Te vas a ahorrar ir al supermercado, el estrés de hacer menús, buscar recetas, todo eso lo hemos envuelto en un solo paquete que se llama Alacena”, propone.

“Cada uno de los ingredientes del menú, el postre, las flores, el vino, incluso la música, cada uno de esos detalles que estamos poniendo allí hace que aunque estemos lejos, nos sintamos muy cerca de nuestros clientes; yo también estoy nerviosa, yo también estoy asustada, con los difíciles momentos que estamos pasando pero no hay nada que me ponga más intensa, más creativa y con más energía que el miedo; por eso, debemos pensar que al final del camino estoy segura que está la luz y que todos vamos a lograrlo”, dice convencida.

Detalles de un buen restaurante en la intimidad de casa, con Alacena

¿Quiénes pueden ser suscriptores de Alacena?

Alacena apunta hacia el que tiene una casa en el interior; no tiene que ir al supermercado, no tiene que pensar en el menú, simplemente mete su alacena en el carro y va a llegar a su casa con todo lo que necesita para pasar un buen fin de semana”, explica. . Apunta también hacia las parejas o hacia las familias que hoy en día, por cuestión de la pandemia, no tienen ayuda en la casa y así pueden disfrutar de una buena comida sin mucha complicación y en poco tiempo. Los menús están planificados para estar listos en unos 35 minutos.

Fettuccine al pesto y pan con tomate

También, considera Cuquita,es una buena propuesta para quienes gustan de cocinar, porque lo harán de una forma divertida y con resultados garantizados. Y también a quienes viven solos porque así llega todo en un paquete y todo está medido; no hay desperdicios.

Opciones variadas

Al elaborar los menús Cuquita pensó en “esa comida casera, rica, pero que al mismo tiempo no es lo que hacemos todos los días. Quiero que sientan que están comiendo de un buen restaurante pero algo preparado por ellos mismos”, sostiene.

Hay pastas, carnes, el clásico pollo asado, pescado, sabores mediterráneos y orientales. “Hemos hecho algo muy surtido, y las recetas cambiarán todos los meses. Cada mes presentamos 12 nuevas recetas, para que quien esté suscrito, tenga siempre algo distinto ”, asegura.

Corderito asado con couscous mediterráneo

Y no hay que temer por el grado de dificultad. “Muchas cosas van preparadas pero siempre tienen ese terminado que se hace en casa para que la comida se sienta fresca. En cada caja, con el menú van las recetas con fotos, pero además de eso, pueden entrar a la página web y encontrarán un video donde yo hago la receta con ustedes así que no hay manera de que eso no les quede perfecto”, dice la cocinera.

Las entregas de Alacena se realizarán todos los jueves. Ese día los suscritos recibirán los menús que han pedido para la semana y el área de entregas abarca toda la ciudad de Panamá, las playas y El Valle de Antón.

“Esta es una ocasión perfecta para todo los que se están estrenando en la cocina. Es una manera en que te vas a sentir satisfecha o satisfecho, porque es sencillo pero al mismo tiempo lo estás haciendo tú mismo. Esa sensación de estrés te prometo, que entre el video, y la tarjeta, no te vas a sentir solo, vas a estar siempre conmigo, siempre tranquilo y sobre todo, va a ser un momento súper divertido, lleno de satisfacción cuando te sientes en la mesa y compartas todas las delicias que has hecho”, concluye.

Cada caja de Alacena incluye:

- Ingredientes frescos: vegetales, cortes de carne, pescado y especias;

- Salsas preparadas para ahorrar tiempo;

-Todo medido y empacado al vacío, con rigurosas medidas de higiene. Las bolsas plásticas lavadas son recogidas en la siguiente entrega para ser recicladas.

- Dentro e la caja cada receta viene empacada en una bolsa individual para mayor comodidad,

Una tarjeta con instrucciones fáciles de seguir , fotos de cada receta y una sugerencia de maridaje con el vino perfecto.

Más información en cuquitacookita.com