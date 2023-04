Gastronomía a lo Pernía, un espacio lleno de sabor y familia

Top Chef VIP pone a prueba a distintas celebridades en las técnicas del arte culinario. Cedida

Con su carisma, sencillez y humildad, Gregorio Pernía se ha ganado el corazón de su país natal Colombia, al igual que gran parte de Latinoamérica. El actor cucuteño quien posee una extensa carrera en el mundo de las telenovelas colombianas y ha dado vida a increíbles personajes como Aurelio “Titi” Jaramillo, (“Sin Senos No Hay Paraíso”), Luciano Valenzuela (“Hasta que la plata nos separe”) y Manuel Rodríguez 'El coloso' (“La Hija del Mariachi”), ahora añade una nueva pasión a su hoja de vida: chef por amor y pasión.

Pernía es uno de los 16 participantes quienes enfrentaron distintos retos culinarios tanto exigentes como técnicos, en Top Chef VIP, el concurso de cocina que se transmite de lunes a viernes a las 8:00 p.m. por Telemundo Internacional. El programa busca demostrar las habilidades gastronómicas de las celebridades quienes se encuentran concursando con el fin de demostrar que tienen lo necesario para ganar el título de Top Chef y el premio de US$ 100.000 dolares.

Gregorio Pernía ofreció una entrevista a La Estrella de Panamá, en la que conversó sobre sus inicios en la cocina, su trayectoría en el mundo gastronómico y su amor por el arte culinario.

Pernía dentro de la cocina

Gregorio Pernía es fiel creyente que la comida une familias y posee muchas enseñanzas de vida. Cedida

Gregorio Pernia obtuvo su primer gusto frente al horno y la estufa desde los 13 años. “Empecé haciendo cosas súper sencillas”, dijo. Sus padres se divorciaron y el actor se fue a vivir con su papá quien se encontraba enfermo por ende, el joven Pernía era el encargado de preparar la comida. “Me ha encantado siempre. Empecé haciendo pastas y caldos y poco a poco iba profundizando y enamorándome más de la cocina”, expresó.

Actualmente, con una familia formada, el actor colombiano disfruta de los placeres de la gastronomía y la curiosidad que cada plato despierta en él. “Cocino dos o tres veces por semana y mucho en las noches”, dijo.

“Si estoy almorzando, le estoy diciendo a mi esposa sobre las diferentes cosas que podemos cocinar como carnes o pastas. Siempre estoy pensando en la cocina, y me encanta”.

El actor disfruta adentrarse en el mundo de los sabores y las texturas y comparte que su plato favorito para cocinar es la pasta, porque ofrece muchas formas creativas de trabajarla. “Puedes hacer una pasta con distintas salsas o formas de preparar como la puttanesca, la carbonara, o una boloñesa. Es un platillo al que le puedes sacar mucho provecho y la evolucionas rápido”, explicó.

“Una pasta con ajo, perejil, crema de leche, y queso parmesano es algo rápido y fácil de hacer. Me gusta prepararla porque te abre un mundo de versatilidad y creatividad dentro de la cocina”.

Además de cocinar y dejarse llevar por sus creaciones, el actor colombiano también aprovecha de expandir su paladar a distintas texturas y sabores. Pernía compartió con el diario que los mariscos siempre han sido de su agrado y que en una ocasión aterrizó en tierra panameña y pudo gozar de sus delicias gastronómicas. “No recuerdo exactamente donde, pero al estar en Panamá, estuve en un puerto donde comí mariscos y una sopa deliciosa”.

'La cocina es familia'

El actor colombiano es fiel creyente que la familia y el tiempo de calidad con ellos, es lo más importante en la vida de cualquier persona. Para él, juntar ese amor por sus seres queridos y la cocina, es algo increíble y gratificante. “La cocina es familia para mí”, dijo.

“Cuando estoy en el proceso de crear algún platillo, hago que mis hijos me acompañen y aprovecho para compartir con ellos. Hablamos de todo: de su día, del colegio, sus tareas, nuestros planes a futuro (…) Es un espacio para ponernos al día y gozar de nuestra compañía sin la necesidad de celulares o cualquier dispositivo tecnológico. A través de la comida y sentados en la mesa, hay muchas cosas de familia”.

Pernía agregó que “la posibilidad de tener cerca a mi familia y cocinar con ellos es todo para mí”.

Top Chef VIP: una experiencia inolvidable

El reality show de cocina es una experiencia que sin duda le ha cambiado la vida a Pernía. “No solo en la cocina, sino como ser humano”, dijo. “En la competencia se conoce también el corazón, cuáles son sus sentimientos y el nivel de competencia. Esto fue muy importante porque me encanta conocer lo complejo que podemos llegar a ser. Aprendí mucho más de cocina, pero también me conocí a mí mismo y la gente a mi alrededor”.

En cuanto a las experiencias que el programa le dejó, el actor tiene mucho que agradecer. “Me llevo unos amigos maravillosos. Conocí a Héctor Suárez Gomis, quien me pareció un hombre muy inteligente al igual que el panel de jurados con quienes aprendí muchísimo”, dijo.

“La experiencia fue maravillosa y la disciplina y concentración que desarrollas para completar los retos, fue increíble. Me llevo muchas cosas bonitas además de la familia que construimos ahí”.

Un reto en la cocina

El actor también compartió el reto más difícil que junto a sus compañeros de Top Chef VIP tuvieron que superar. “Estábamos en un cuarto oscuro donde se nos presentó un plato y teníamos que usar nuestros sentidos para poder recrearlo. Teníamos que enfocarnos en comprender los olores, texturas y sabor para hacerlo igual”, explicó.

“Fue una experiencia muy difícil pero una donde aprendí mucho porque incluso lo quise incorporar a mi vida personal. Como seres humanos solemos suponer según lo que se nos presenta enfrente, sin siquiera sentarnos a pensar que hay mucho más allá de lo que tenemos a simple vista. Todos guardamos una versión nuestra que no queremos compartir y tenemos que aprender a no suponer y aceptar a los demás”.

La cocina como arte

Pernía reconoce que la gastronomía es un área donde se aprende cada día y que no es tan fácil como parece. “Se cree que es algo de paso y es todo lo contrario”.

También agregó que muchas lecciones que aprendes dentro de la cocina, las puedes utilizar en tu vida diaria. “Hay veces que no tienes los ingredientes exactos para lo que deseas preparar, entonces te toca resolver con lo que encuentres en casa”, dijo. “Siento que la vida también es así: debes resolver con las opciones que tienes y no frenarte porque las cosas no te salen como querías desde un principio”.

La gastronomía sin duda le ha abierto las puertas a Gregorio Pernía en muchas ocasiones. Le ha permitido conocerse, conocer a los demás, encontrarse con su familia y compartir recuerdos y memorias increíbles que perduraran por siempre en su vida. La cocina es de arte, de amor, de concentración y también de pasión. Es de compartir con tus seres queridos y disfrutar cada momento que tengamos con ellos”.