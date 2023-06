Central fue nombrado el número uno de la lista The World’s Best Restaurant 2023

El restaurante Central es de los chefs Virgilio Martínez y Pía León. Cedida

The World’s Best Restaurant 2023 escogió este martes 20 de junio en la ciudad de Valencia, España, al restaurante de la ciudad de Lima Central como el número uno del mundo.

El restaurante Central, de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, también se coronó como el mejor de América del Sur del año 2023.

Central, que ocupó la posición número dos en la lista de 2022, es un homenaje a Perú, con un menú que celebra la biodiversidad única de los ingredientes indígenas del país suramericano.

El restaurante del chef Martínez sucede al ganador de 2022 Geranium en Copenhague, que ahora se eleva al Salón de la Fama de los Best of the Best.

William Drew, director de contenido de The World’s 50 Best Restaurants, comentó que “me complace enormemente compartir la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2023 y celebrar el fantástico logro de Central como el nuevo número uno”.

Martínez, León y todo el equipo de Central han allanado el camino “en la celebración de los ingredientes indígenas a través de sus platos innovadores y su cálida hospitalidad”, destacó Drew.

Añadió que su compromiso con la investigación, el respeto por el patrimonio de su país y la promoción de la biodiversidad única de Perú es inigualable.