Panamá logra su segundo restaurante en la lista de los mejores 50 de Latinoamérica

Cantina del Tigre alcanzó la posición 25 en el listado de los Latin america’s 50 best restaurants, convirtiéndose en ‘The Highest New Entry’ en el listado. Maito mantiene la posición no 6 y Mario Castrellón recibió el Chef’s Choice Award