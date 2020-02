Thalía: 'Influyes en la vida de los demás con tu ejemplo'

Eran solo siete minutos para contener la efervescencia con la que Thalía esperaba al otro lado del teléfono. “¡Yandira, cómo estás! ¡Aquí ya listísimos, dale, dale!”, decía entre risas la cantautora mexicana a nuestro equipo. Aún con la presión del tiempo y el espacio, fue sencillo fluir en una plática natural para tener una mirada más íntima de la artista. No hubo armaduras ni poses. Supo revelar los secretos de una carrera en la que se ha diversificado de manera ininterrumpida. Nacida un 26 de agosto en ciudad de México, la intérprete que se planta firme en el show business como una figura multidisciplinaria, confiesa que permanecer fiel a su estilo ha sido el truco para estar a flote en uno de los mercados más competitivos. No titubea y sabe 'bailar pegao' con el cambio, porque “la vida se transforma constantemente, y es importante evolucionar con el cambio y con el movimiento que hay en el mundo”. Ganadora de dos Latin Grammy Latino y cinco Billboard de la Música Latina, ha colaborado con artistas como Marc Anthony, Michael Bublé, Tony Bennett, Robbie Williams, Maluma, Natti Natasha, y hoy une su talento a Mau y Ricky para lanzar el sencillo 'Ya tú me conoces', un tema bailable y fresco cuyo video musical ya se encuentra en las plataformas digitales. Hoy, parece estar más determinada que nunca a permanecer, elevando la bandera de la “autenticidad” como una de las armas para comerse el mundo, en cualquier faceta.

Eres una artista versátil, transitas con éxito diferentes disciplinas y géneros, ¿cuál es el secreto?

En definitiva ha sido abrazar el cambio. La vida se transforma constantemente y es importante evolucionar con el cambio y con el movimiento que hay en el mundo. En vez de pelearlo, hay que abrazarlo. Es algo que he hecho a lo largo de mi carrera, es algo que traigo de adentro, no lo hago de manera mecánica sino que intuitivamente me voy acoplando y creo que eso me ha dado la fortuna de seguir durante una larga trayectoria en el gusto del público, y que nuevas generaciones me descubran, lo que es realmente una bendición.

Has mencionado que uno de tus objetivos es transmitir felicidad a través de la música. ¿Cómo sientes que esa convicción impacta a quienes siguen tu trabajo?

Cada uno tiene una visión y la mía es entretener. Me gusta hacer feliz a la gente, darle esperanza, vitalidad, sacarla de su zona de confort. Esa es mi personalidad y de pronto es lo que resuena a través de mi trabajo, de lo que hago y emprendo o con la amplificación de las redes. Cuando sigues creando te mantienes vivo, vigente y feliz. Hacer lo que te gusta te mantiene feliz.

Thalía se ha diversificado como una mujer integral en las artes, como empresaria y como madre. ¿Qué crees que hace al sexo femenino tan hábil para tener éxito en todas las facetas?

Pues la autenticidad. Respetarse uno mismo. Aceptar quién eres y cómo eres. Como siempre lo he dicho, el primer compromiso y voto de amor, como los que se dan en el altar, deben ser contigo misma. Amarte en la salud, en la enfermedad y en todo momento; empezar contigo. Si no comienzas de adentro hacia afuera, no podrás avanzar. Es un trabajo espiritual, emocional, mental, y empieza por allí.

Demos un vistazo al de sarrollo de tu carrera en los últimos 20 años, ¿qué rescatas como lo más significativo?

Siento que ser fiel a mi estilo. Aunque este universo musical es muy cambiante y está en constante evolución, siempre he respetado mi estilo musical e interpretativo. Siempre he seguido la línea y columna vertebral de quien ha sido Thalía en toda su discografía; lo que he querido proyectar, cómo lo canto, la estructura musical cuando compongo canciones. Durante toda mi carrera he tenido ese sonido latin pop y he sabido mezclarlo con bachata, con salsa, con hip hop, con jazz, con reguetón... pero tengo mi sello. Tener y respetar mi sello ha sido el éxito.

Una carrera tan larga y sin interrupciones requiere también de grandes sacrificios, ¿a qué cosa jamás renunciaría Thalía?

¡No renunciaría a unos buenos tacos al pastor con su salsa! (risas), ¡y bien mexicanos con su agua de horchata!

Vamos a tu trabajo más reciente: 'Ya tú me conoces', un nuevo sencillo con Mau y Ricky, y una nueva apuesta en tu trayectoria.

Estamos muy emocionados. La canción llegó a mis manos hace poco; Mau y Ricky se enteraron de que yo estaba en el estudio finalizando unos proyectos de música nueva. Me enviaron el demo de la canción y ellos la interpretaron; cuando lo escuché, lo primero que dije fue: “Sí, me la quedo, es mía, no le muestren esta canción a nadie” (más risas), y en segundo lugar, vi que lo que hicieron en ese demo estaba espectacular, así que decidí meterme al estudio con ellos para grabar porque sonaba increíble con los tres. El resto es historia, aquí estamos presentándolo con video, con todo, y fue algo muy rápido, sorpresivo y estamos disfrutándolo.

¿Cómo ha sido la receptividad en los canales digitales donde ya está disponible?

Súper fantástica. Hoy día las cosas son rápidas; lo mandamos, sale, la gente reacciona, y eso es lo que estamos viviendo. Es una maravilla, me encanta la rapidez con la que está pasando todo y creo que hay que tomar ventaja de esto. Las redes sociales me fascinan y atraen muchísimo, permiten que tu música, proyectos, y lo que emprendes llegue de forma directa y más rápida a tu gente y a tus seguidores.

Estás nominada al premio Lo Nuestro, en la categoría 'Artista Social del Año', como resultado de la conexión que mantienes con tu audiencia en los canales sociales. ¿Cómo se logra esta relación?

Me encanta, me divierte, me fascina estar en esto. Las plataformas tienen un impacto importante. Influyes en la vida de los demás con tu ejemplo, con la forma en que te desempeñas a diario. Las plataformas digitales no tienen filtro y muestran a la persona en su cotidianidad; allí la gente aprende a enamorarse de ti o a ver las mentiras, y eso te acerca de manera personal al público.