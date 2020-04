'Tenemos la obligación de deshacernos de los estereotipos y la discriminación'

Martha Castro, directora de comunicaciones de Uber para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe, es también parte del Comité de Liderazgo de esta región, y es la única mujer directora en el equipo de Comunicaciones de Latinoamérica. En la complejidad del rol gerencial que asume, también se muestra humana y consciente de que las mujeres deben darse la licencia de ser imperfectas y “dentro de esa imperfección, estar seguras de tomar el liderazgo y su lugar en la mesa”. En esta dinámica tiene la responsabilidad de dirigir a cuatro figuras clave en cuatro países, para guiar la relación con los medios, el manejo de crisis, transformar la comunicación en historias de interés y formar voceros, para manejar la reputación de la empresa, no solo a corto plazo sino pensando en la sostenibilidad. Nacida en Bogotá, Colombia, la ejecutiva que lleva más de dos décadas desempeñándose en el campo de las comunicaciones corporativas, las relaciones públicas y el manejo de crisis remarca que aunque “en las últimas décadas se han logrado conquistas significativas en relación a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, aún hay brechas que cerrar”. Además de su labor actual con Uber, se ha vinculado con empresas de industrias como la farmacéutica, tabacalera, manufactura y construcción, y cámaras de comercio. Egresada de la Universidad de los Andes en negociación y relaciones internacionales, y de la Universidad de la Sabana en comunicación social y periodismo, cree que la resiliencia y la adaptabilidad al cambio son dos habilidades fundamentales para transformar una crisis en oportunidad de crecimiento.

Para Castro, en la actualidad los hombres deben ser parte de las discusiones de empoderamiento femenino. Uber

Ocupas una posición estratégica en la compañía. ¿Qué habilidades blandas, propias del género femenino, le han dado un plus a tu cargo?

Hoy día el desarrollo de habilidades blandas es de suma importancia para cualquier género, en cualquier cargo, en paralelo a los estudios. Me apasiona construir reputación apoyada en la comunicación y el fortalecimiento de relaciones con diversos grupos de interés. En esa vía de fortalecer las relaciones, en mi rol ha sido fundamental desarrollar habilidades de comunicación tanto escritas como verbales y aprender a conectar y convencer a través del storytelling. Teniendo en cuenta que el cambio es constante en la vida personal y laboral, la resiliencia y la adaptabilidad son dos habilidades que me han permitido tornar situaciones difíciles, en oportunidades de crecimiento para mi equipo y para mí.

¿A qué estorbos se enfrenta la mujer profesional en Latinoamérica, en una sociedad en la que el machismo no deja de abarcar espacios?

Las mujeres debemos entender y aceptar que no debemos ser perfectas. Muchas desempeñamos varios roles a la vez, como ejecutivas, emprendedoras, parejas, miembro de familia y queremos cumplir cada uno a la perfección. Debemos dejar de tratar de ser unas súper mujeres, pues tenemos derecho a errar y aprender de los errores, a ser imperfectas. Y dentro de esa imperfección, estar seguras de tomar el liderazgo en una reunión, de marcar nuestro punto de vista y tomar nuestro lugar en la mesa.

“Lo mejor en una crisis es comunicar los hechos de manera transparente, rápida y consistente. Hay que actuar con credibilidad, compromiso, competencia y capacidad”.

Eres parte del Comité de Liderazgo de la región, ¿cómo se forja el sentido crítico del buen líder?

Las mujeres que estamos en cargos directivos tenemos la responsabilidad de no solo representarnos a nosotras mismas, sino a todas las mujeres. Un buen líder es más que un jefe, es una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones acertadas para un grupo de trabajo, inspirando al resto a alcanzar una meta común. Es una persona que promueve el crecimiento de su equipo, que gestiona con equidad, que les permite errar y llegar con soluciones, que se preocupa por su bienestar personal y balance de vida. Un buen líder debe inspirar confianza.

Creatividad, experiencia o conocimiento, ¿por cuál deben apostar los tomadores de decisiones?

¡Todas las anteriores! El conocimiento es poder, la experiencia es darle vida al conocimiento a diario y la creatividad es conectar todo de una nueva manera para proponer.

¿Cómo se fideliza al cliente hoy día, a través de la comunicación, entre tanta competencia en materia de contenidos?

Por más competencia en materia de contenidos que exista en el mercado, tarde o temprano los clientes van a responder a los mensajes de alta credibilidad, contundentes y que les hable con sinceridad y sobre todo con propósito.

Actualmente eres la única mujer directora en el equipo de Comunicaciones de Latinoamérica. ¿Sientes que aún hay brechas en cuanto a la designación de la mujer en posiciones clave dentro de las compañías?

El hecho de que yo, como mujer latina, esté donde estoy es ejemplo de que la mujer trabajadora es tan capaz y talentosa como cualquier otra persona. Sin embargo, a pesar de que en las últimas décadas se han logrado conquistas significativas en relación a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, aún hay brechas que cerrar.

¿Te has topado con estereotipos sexistas en el camino?

Sí, de una manera u otra. Desafortunadamente los estereotipos existen e impiden que avancemos. Me han llamado “mandona” cuando lidero, “agresiva” cuando pongo mi voz sobre la mesa y digo que no estoy de acuerdo. Todos tenemos la obligación y responsabilidad de deshacernos de los estereotipos y la discriminación. Son prácticas que no aportan valor a las sociedades. Es importante perder el miedo y dejar de creer que no podemos. Conocernos para cambiar lo que debemos, para ser mejores personas y construir sobre nuestras fortalezas. Somos dueñas de nuestros éxitos y gestoras de nuestras carreras.

¿Qué tanto se ha diversificado la mujer del siglo XXI?

Ha habido mucho progreso a través de los años, pero aún hay mucho por lograr. Urge romper con los estereotipos. Urge que seamos solidarias entre nosotras y sobre todo involucrar a los hombres. Ellos deben ser parte de las discusiones de empoderamiento femenino. Las mujeres hemos ido aprendiendo a darnos crédito y a creer en nuestras habilidades y conocimientos. Somos las dueñas de nuestros éxitos y estamos gestionando nuestras carreras, asumiendo la responsabilidad de ser vocales con lo que queremos alcanzar.

¿Cómo se gestiona la comunicación efectiva durante una crisis?

Según mi experiencia, lo importante es no perder el control de la situación, desesperarse y dar información equivocada que pueda afectar la confianza de los clientes, empleados e inversionistas, lo cual puede ser perjudicial para el negocio. Lo mejor en una crisis es comunicar los hechos de manera transparente, rápida y consistente. Hay que actuar con credibilidad, compromiso, competencia y capacidad. Reconocer que el manejo exitoso de una crisis es un trabajo en equipo.

La pandemia impondrá un antes y un después en el negocio de la movilidad, ¿qué oportunidades podrían aprovechar todas las empresas del sector (además de Uber), frente a la contingencia?

La pandemia global de Covid-19 de seguro obligará a las empresas a repensar su modelo de negocio y a transformar sus operaciones para servirle a la comunidad de la mejor manera posible en este momento, ante las condiciones de los mercados. Por ejemplo, la nueva realidad que estamos viviendo ha puesto al frente y al centro el valor y viabilidad del trabajo/estudio a distancia, está impulsando la transformación digital de las empresas y está provocando un cambio en sectores como el consumo por medio de servicios de entrega.

En materia comunicacional, ¿cómo evalúas el desempeño de las mujeres de la política en nuestra región? ¿Hay modelos a seguir?

Admiro profundamente a las mujeres que han tomado la decisión de participar en la arena política. Se enfrentan a los estereotipos aún de forma más constante y seguramente más fuerte. Valoro que en nuestra región, paulatinamente, se ha observado la inclusión de mujeres en cargos de liderazgo gubernamental. Este liderazgo femenino se ha materializado en jefaturas de Estado, ministerios, parlamentos nacionales y tribunales de justicia, entre otros. Comunicacionalmente, esto nos envía un mensaje claro sobre seguir promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Debemos seguir reiterando la importancia de la participación activa de las mujeres para el logro de la democracia, el desarrollo social y económico, la sostenibilidad ambiental y el impacto social.

¿Cuál es la importancia de que cada vez más empresas impulsen una cultura de diversidad e inclusión?

Toda. Es entender que la diversidad no es nada sin la inclusión. Es crear una cultura en la que se celebren las diferencias y donde se brinda a cada empleado el apoyo que necesita para crecer, prosperar y ser exitoso.