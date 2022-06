Mayka McCalla: 'Las mujeres tenemos un buen panorama por delante, pero hay que atreverse y hay que educarse'

McCalla ha promovido programas de capacitación e incorporado un 19% de fuerza laboral de mujeres en la organización. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Para Mayka McCalla, la determinación, comprensión y esfuerzo son los pilares en los que rige su vida y su posición como vicepresidenta de Recursos Humanos para la Región de México, Centroamérica y el Caribe (Mcac) en AES desde los últimos 16 años. La psicóloga de profesión comentó a La Estrella de Panamá su inclinación a promover el progreso integral de los trabajadores en toda empresa.

Otro de sus principales intereses es el servicio a otros, ser atento al detalle y mantener una mano amiga extendida para quien lo necesite. Desde su juventud se vio llevando a cabo una profesión en la que pudiera dejar una huella indeleble, dando sus talentos para ayudar a mejorar la vida de los demás, y ahora, con el paraguas de la AES ha logrado iniciar programas que impactan de forma positiva en sus colaboradores, y más allá del área laboral también en sus familias.

Calmada y sincera, McCalla conversó con 'MIA Voces Activas' como quien se sabe entendida de los múltiples obstáculos que se deben superar camino al éxito y también con transparencia cultivada tras poco más de dos décadas de experiencia.

¿Qué le impulsa en el día a día?

Desde que terminé la universidad estuve siempre convencida de que el ejercicio de mi carrera tenía que estar conectado con la oportunidad de servir a otros, y que, al servir a otros tendría que impactar vidas de alguna manera, y luego hacer que ese impacto se multiplicara. Por esto me impulsa la gente, me impulsa el ser humano que va por la vida acumulando experiencias, y saber que también tiene oportunidades de tomar decisiones para su desarrollo personal y profesional; me impulsa saber que con cada vida que toco, estoy de alguna manera llegando a sus hogares, no solamente al colaborador que está en la compañía.

Mayka McCalla: 'Las mujeres tenemos un buen panorama por delante, pero hay que atreverse y hay que educarse'

Por ejemplo, hoy en AES desarrollamos programas que impactan a la familia, entonces ese es mi motivador: poder finalmente ayudar a mejorar el mundo. Creo que el propósito de nosotros como seres humanos debe ir más allá de nosotros mismos. Panamá cada día hace un esfuerzo importante por promover no solo los valores para que nuestra gente se desarrolle, sino para que seamos más diversos e inclusivos.

¿Qué considera importante recordar en esta nueva etapa pospandemia?

Creo que el panorama es retador para todo el mundo, no solo para Panamá. Hay retos de salud, hay retos de educación –que quizás es el que más me preocupa–. Tenemos a niños en nuestras casas que iniciaron su vida escolar a través de una pantalla, y si bien somos sociales, me he encontrado y he escuchado de tantas madres y padres hoy que tratan de conectar a sus hijos con la experiencia de socializar en persona luego de dos años.

Los retos se mantienen tanto en la educación como en la transformación por la que atraviesa el mundo. Las cosas que hacíamos antes presencialmente, ya no las hacemos. Tenemos una experiencia distinta, porque nació un mundo totalmente diferente en el que tenemos que reinventarnos, e innovar va a ser importante. También debemos darnos la oportunidad de reconocernos como seres humanos, no olvidar nuestra naturaleza y en función de eso seguir contribuyendo para que todos podamos impactar el desarrollo de nuestro país y de la región.

Bajo su liderazgo la inclusión de mujeres ha aumentado un 16,4%, ¿cuáles son las fortalezas de la equidad de género en el panorama laboral?

“Es importante tener apertura para la diversidad e inclusión, pero no solamente pensando en la diversidad de género, sino también en la diversidad de pensamientos, de ideas, de carreras, de experiencias...”

Es importante tener apertura para la diversidad e inclusión, pero no solamente pensando en la diversidad de género, sino también en la diversidad de pensamientos, de ideas, de carreras, de experiencias, y cuando piensas de esa forma, la apertura se crea para todos aquellos profesionales que quieran darse la oportunidad de crecer, de desarrollarse, de impactar vidas, de hacer contribuciones, y evidentemente la mujer se convierte en un pilar importante dentro de esa oportunidad de contribución. Actualmente, tenemos el 19% de nuestra fuerza laboral conformada por mujeres.

Admiro de esas mujeres su determinación; muchas de ellas han estudiado carreras que históricamente han sido para hombres. También siento mucho respeto por sus familias, por sus padres, por quienes las educaron porque creo que ahí empieza todo. Tuve la oportunidad de recibir una educación en mi casa en donde, más allá de que fuera mujer, esa misma determinación que admiro en otras mujeres me la inculcaron a mí.

Hay retos inmensos, pero creo que es importante cuando las mujeres nos atrevemos a romper paradigmas. Las mujeres tenemos un buen panorama por delante, pero hay que atreverse y hay que educarse. Hay que darse la oportunidad de que una vez se te abre una puerta, ir por ella y enfrentar los desafíos.

Como madre, esposa y lideresa, ¿de qué forma ha logrado alcanzar un balance?

También soy hermana, soy familia, soy amiga, además de esposa y madre, ha sido interesante porque hay días que es más fácil que otros, pero con mucha determinación he logrado esto. Mis padres también me enseñaron a tener un saco de humildad para saber que necesitas utilizar tu red, necesitas a una persona a tu lado que te acompañe en medio de los retos, porque si no es muy complicado. Antes de la pandemia viajaba muchísimo, entonces si yo no tuviera un esposo que estuviera dispuesto a darme esos espacios y a darse también esos espacios, habría sido muy difícil.

Soy una mamá súper presente, eso significa que no importa donde yo esté, me gusta estar conectada con lo que pasa con mis hijos, entonces eso es otra autoexigencia y gracias a Dios he podido balancearlo, y creo que el ejemplo que yo les doy a ellos es ser solidario, actuar con empatía, tener la confianza en los demás y tener una red en quienes confíes.

Con el alza de la importancia de la salud mental, ¿cómo ha afianzado esta necesidad desde su posición?

Nosotros mucho antes de la pandemia habíamos lanzado en México, Centroamérica y el Caribe una propuesta de valor que reconocía la importancia de que nuestro colaborador sea reconocido como persona, y cuando tú eres persona no se trata solo de ti, se trata de ti y tu conexión con tu familia, se trata de ti y tu conexión con la comunidad, se trata de ti y la conexión con tus compañeros, y nuestra propuesta de valor que inició cinco o seis años antes, reconoce todos esos aspectos. Entonces nosotros ofrecemos espacios flexibles para que nuestra gente se conecte con su persona, que vas más allá que ese colaborador que tiene que estar de 8:00 a 5:00 en una organización.

¿Cuál considera que ha sido su mayor logro en la actualidad?

Eso es muy difícil porque podría mencionar muchos, pero te voy a hablar de mi equipo de México, Centroamérica y del Caribe, porque antes de que yo ocupara esa posición, venía de ser la única directora de Recursos Humanos para Panamá y ver cómo un equipo multicultural, con sus luchas por los aspectos de diversidad y de inclusión –así como con los temores por sus brechas de aprendizaje–, hoy ha crecido grandemente, es increíble.

Honestamente creo que trabajo menos porque ellos han llegado a un nivel en donde tienen el control de muchas cosas, eso me enorgullece infinitamente, y soy mejor lideresa por el equipo que tengo. Yo no soy fácil, creo que soy una lideresa exigente que siempre va a desafiar a su gente para que dé lo mejor, creo que mis expectativas son muy altas, pero al mismo tiempo puedo ser sensible, generar confianza y dar espacios para que nos equivoquemos juntos. Entonces el crecimiento de ese equipo creo que es lo que me hace sentir hoy, sumamente orgullosa.