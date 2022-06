Liderazgo femenino al frente de la banca

Como una de las mayores organizaciones de la banca, Banesco Panamá impulsa el rol de la mujer en este mercado. En su staff, incluye a ejecutivas líderes en una industria que se ha ido transformando con las demandas propias de la actualidad. En su equipo organizacional, más del 60% son profesionales femeninas con espíritu de crecimiento y excelencia, en cada una de sus áreas y competencias

Amabel Vargas



¿Por qué decidió estudiar su carrera y especializarse en esa área?

Desde muy niña me encantaba leer, esa era mi pasión. Creo que de ahí despertó mi interés por estudiar Derecho, porque es una carrera donde la lectura es lo principal. Ya dentro de la carrera empecé a darme cuenta de que también me gustan mucho las relaciones humanas, así que me fui a estudiar Derecho Comercial, que es la que regula las relaciones entre personas, las contrataciones (...) así llegué al banco siguiendo esa línea de los contratos. Lo que más me gusta del Derecho Comercial es que no solamente estudias el Derecho, sino que creas el Derecho, porque al final haciendo los contratos estableces disposiciones, estableces la forma de seguir y eso es lo gratificante para mí.

​Vicepresidente de Gobierno Corporativo,

Cumplimiento y Legal

María Isabel Estribí



¿Qué consejo le daría a una profesional que desea alcanzar sus metas?

Para mí es fundamental el ‘feedback’, es una forma de acompañarte y decirte las cosas que estás haciendo bien y aquellas que puedes mejorar. Es una forma de ayudar a otros a trazar también su camino. Creo que todos, aun cuando tengamos un rol de liderazgo, somos colaboradores y buscamos eso en los líderes que nos acompañan a crecer y a desarrollarnos. Lo más importante es tener un propósito claro; la aptitud y la actitud son fundamentales para el logro de las metas; incluso diría que la actitud porque al final lo técnico se aprende.

Vicepresidente de Capital Humano

Dominique Alemán Acosta

En el liderazgo dentro de la banca ¿cuáles habilidades le aconsejaría tener a los profesionales?

Tienen que ser cercanos; el activo más importante de toda organización es su gente. Entender que somos seres humanos, que podemos cometer errores. La inteligencia emocional es clave; es una de las cosas principales. También la humildad, que no significa no ser exigente, hay que poner las reglas muy claras. Que el equipo se sienta escuchado, el líder puede ser receptivo y abierto a escuchar sugerencias, mantener un liderazgo de puertas abiertas y predicar con el ejemplo.

Vicepresidente Ejecutiva de

Negocio Local e Internacional

Susana Guzmán Estarellas

¿Cuáles son las metas que quiere alcanzar?

En la parte profesional, mi meta es lograr conocer más de nuevos procesos. Yo quiero seguir aprendiendo y con la evolución de la tecnología, integrar todo lo que es finanzas, tesorería y estrategia a las nuevas herramientas para ir hacia modelos predictivos y ayudar justamente a los negocios a hacer más negocios y al banco a llegar a ser el mejor de la región. También quiero llevar a mi equipo de trabajo a cumplir sus propósitos, enseñarles a ser generosos con el conocimiento y que logren anticiparse ante cualquier cambio. Y en la parte personal, retomar la pintura que es un balance de los números.

Estratégica, Finanzas y Tesorería

Marlene Fernández

¿Cuáles fueron los retos que enfrentó cuando inició su carrera profesional?

Es un doble reto desde que empiezan los estudios en la universidad. En estas profesiones, generalmente, ves más hombres que mujeres. Hasta para hacer los grupos de estudio mis compañeros decían “no la coloques porque ella no va a saber cómo hacerlo”. El reto profesional es demostrar que las mujeres sí podemos estar en el mundo tecnológico, que contamos con las mismas habilidades que los hombres y que podemos ocupar los mismos cargos. Otro reto es demostrar que aunque seas hombre o mujer puedes seguir creciendo en lo que tú quieres, siempre teniendo disciplina y objetivos claros.

Vicepresidente Ejecutiva de Tecnología y

Transformación Digital

Vivian Prieto

Vicepresidente de Mercadeo,

Canales y Experiencia al Cliente

¿Cuáles son los principios éticos que nunca deben faltar en una profesional?

El primer principio ético de todo marquetero es la honestidad, uno debe garantizar que lo que está diciendo de su producto cumple y puede ser comprobable 100% por el cliente. El segundo principio es el respeto, la marca se debe comunicar con respeto con cada una de las audiencias. Y el tercero tiene que ver con devolverle a la sociedad un poco de lo que nos ha dado, si todos hicieramos la práctica de retornar algo de lo que sabemos o tenemos a la sociedad, estaríamos, seguramente, viviendo en un mundo mejor y más equitativo.