Aracely Arámbula: 'El feminismo está bien siempre y cuando haya respeto también por los hombres'

Aracely Arámbula, actriz mexicana. Cedida

Cantante, actriz, ganadora de concursos de belleza, madre, y defensora de los animales abandonados. Esta es la vida de la mexicana Aracely Arámbula conocida por interpretar papeles protagónicos en novelas como Soñadoras, Abrázame muy fuerte, Corazón Salvaje, La Doña y La Madrastra.

Dejando Chihuahua, su ciudad natal, se dirige a Ciudad de México con un sueño: convertirse en una destacadas actriz de telenovelas. Con su increíble tenacidad, y un poquito de suerte, Aracely Arámbula logró llamar la atención de varios productores y llegó a cobrar vida a diferentes personajes en telenovelas muy reconocidas con actores y actrices de alto nivel.

En una conversación con La Estrella de Panamá, 'La Chule', sobrenombre que utilizan sus fans después de ser dado por el periodista mexicano Juan José Origel, conversó sobre el papel de la actriz latina en la actualidad, la equidad en el mundo y movimientos migratorios.

Muchas gracias por tu tiempo y la oportunidad; Tienes una trayectoria de trabajo impecable y muy extensa en el mundo de la actuación, ¿Cuáles son las características que debe tener una buena actriz hoy en día?

Lo más importante para mí, es que una actriz debe tener el ojo para la vida. Ver los personajes de la vida real, cómo camina la gente, cómo vive, cómo habla, cómo interactúa, cómo sufre, goza y ríe. Cuando tienes ese don de poder observar y poder imitar, creo que es más fácil el poder interpretar y además para uno como actriz lo más importante es la historia y cómo poder crear una buena trama. Cada día estás creando un personaje sobre personaje. No es algo que te digan, “aquí está el personaje estructurado de principio a fin y ya así va a ser” no, porque tú puedes invertirle pinceladas de tu talento en la cuestión de sentir, cómo reír, cómo llorar, cómo abrazar, es algo muy interesante.

¿Qué contrastes encuentras sobre la actriz latina en los años 90 versus la que tenemos ahorita en la actualidad?

Pues es que simplemente el mundo está cambiando ¿no?, está en constante cambio o sea nosotros venimos de una pandemia. Imagínate si antes de la pandemia había ciertas historias, y ciertos cambios, ahora vienen los cambios a través de eso también. Incluso, ha habido historias dentro de la pandemia de gente que estaba viviéndola o cómo podían actuar a través de una plataforma, a través de un Zoom, actores que han hecho teatro. Es muy interesante todos los cambios que te da la era y las nuevas generaciones y el nuevo tiempo en que está sucediendo ¿no? Tanto cosas buenas, como cosas difíciles, pero obviamente tiene que haber un cambio totalmente.

En tus últimas producciones o telenovelas has personalizado mujeres que detonan un aire feminista como es en este personaje de 'La Doña', ¿qué crees que nos hace falta para lograr un mundo equitativo?

Sí, hace falta el tener mucha conciencia y el valor del respeto hacia las personas, no solamente por ser hombre o ser mujer. Creo que hay que respetarnos entre todos los seres humanos y lo que reina es justamente eso ¿no? Un mundo con amor es un mundo mejor, un mundo con valores, es un mundo completamente más productivo, porque realmente tener el valor del respeto evitaría muchos conflictos y muchas guerras y muchas condiciones que no nos gustan. Creo que es muy importante eso, y que sea parejo: el feminismo está bien siempre y cuando haya respeto también por los hombres. No quiere decir que sea una competencia de quien es mejor que quien, ya que nadie es mejor que nadie, somos seres humanos y también lo más importante es hacer equipo. Yo, gracias a todo el equipo que tengo detrás de mí, primero los escritores con la historia, a los productores, a los directores, a los iluminadores, los fotógrafos, a todos los camarógrafos, los técnicos, toda la gente que está detrás de nosotros, toda esta gente que está aquí, gracias a todos ellos nosotros podemos estar en la pantalla y podemos brillar con un papel y lucirnos y actuar. Gracias a mi coach, gracias a tantas personas que invierten su talento, entonces todo es un equipo en la vida. No puede tratarse de ser individual y que las mujeres somos mejores que los hombres, mejor hagamos equipo y yo creo que eso va a funcionar mejor.

Claro y para las nuevas oportunidades que están teniendo estas mujeres latinas en otros países ¿cómo crees que pueden llegar a cumplir otros papeles ya sea protagónicos o con otros tipos de perfiles?

Pues es que como actriz tienes ese reto de hacer todo tipo de personajes. No por tener una figura latina o un estereotipo tienes que hacer siempre esos personajes, yo creo que el reto es justamente hacer lo opuesto a lo que la gente está acostumbrada a verte.

¿Qué opinas sobre los movimientos migratorios que están ocurriendo hoy en día?

Yo siempre voy a estar a favor de los derechos y que la gente siempre esté bien, y estén en paz. Me encantaría prender las noticias y que no haya nada de eso, que toda la gente pueda estar con su familia porque me ha tocado que estoy de pronto en Estados Unidos y hay gente que no ha visto a sus familias desde hace 5 años y eso es muy triste. Yo creo que aquí lo que hay que apuntar siempre es a que la gente esté bien, esté en paz, que se puedan hacer acuerdos. Sería maravilloso que toda la gente pudiera tener la fortuna de poder viajar libremente, de poder estar con su gente querida, porque es muy duro ver cómo pasan años y las familias se separan.

¿Qué le inculcarías a tus hijos en un mundo donde actualmente reinan las redes sociales?

Es que es la era que nos tocó vivir ¿no?, Con todos los chicos, los adolescentes, los niños, las generaciones que vienen atrás etc. Yo creo que es muy importante que no se pierdan los valores, que sigan siendo tan importantes, y que todas las madres tenemos que trabajar todos los días con ellos para dejarles un mundo mejor.

Un mundo donde haya respeto, donde haya amor, donde haya comunicación de la buena y donde ellos puedan elegir y saber lo que está bien y lo que está mal porque así es este mundo. No tienes que salir a vivir y a enfrentarte con todo lo que venga, pero entre más bases de casa tengas de valores y cosas que hayan inculcado como mis padres conmigo y ahora me toca hacerlo con mis hijos, pues yo creo que los formas de mejor manera.