Zaida Caiguara Ramírez: 'Para estudiar no hace falta ser un genio, hace falta propósito'

Zaida Caiguara Ramírez Cedida

Zaida Ruth Caiguara Ramírez (Quiaca Jujuy, Argentina,1994) tiene un enorme poder en sus palabras, de mujer que hace vibrar cuando relata su historia. Habla escogiendo con mucha cautela cada frase, contundente, lúcida. Cuenta que ella es un vivo ejemplo de que querer es poder y que cuando una se traza un meta, lo importante es la constancia.

Zaida viene de la comunidad indígena La Quiaca. En su casa no había nada de electrónica, lo que sobraba era compromiso social y educación: su padre odontólogo y su madre enfermera. “Siempre que cuento mi historia digo que comienzo en un lugar donde la tecnología no es un recurso muy común para darle soluciones a problemáticas de la comunidad, pero sí creo que crecí en un ambiente donde la creación del talento y la motivación de impulsarme a mis sueños fueron algo que que desde chica tuve presente”, evoca.

Hace poco cumplió uno de sus sueños: titularse como ingeniera electrónica en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) de Argentina. También no hace mucho, la joven jujeña fue seleccionada en el programa Semillas para el Futuro, de Huawei, premiada por su desempeño en pos de promover el derecho al acceso a internet y la inclusión en las TICs

Aquí una joven que quiere vivir para sumar a más mujeres en el universo STEM.

¿Cómo fue ese momento en el que decidiste ser ingeniera?

Hace poco escuché una frase, que creo que es la que mejor resume el legado de bisabuelas y de mi mamá, que es: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Nosotros vivimos bajo las creencias que tenemos y las capacidades las desarrollamos, en base a esto yo siempre tuve el sueño de cambiar el mundo y creo que la herramienta para eso es la ingeniería y saber de tecnología. Desarrollar las tecnologías de la información en la comunicación fue una herramienta para poder cambiar el mundo y hoy día ser multiplicadora de esas opciones con otras mujeres y comunidades minoritarias; eso es lo que a mí sinceramente me llena el corazón. Te repito, vengo de un lugar donde la tecnología no es algo habitual. Mi mamá tuvo la oportunidad de estudiar ya con cuatro hijos en 1990, ella quería comenzar la universidad y eso no era posible en el lugar donde yo vivía, entonces nos mudamos a la capital de mi provincia donde comenzó la universidad y donde pudimos acceder exactamente a San Salvador de Jujuy y acceder a educación de calidad en el país. En la escuela a la que yo iba teníamos un taller de astronomía; recuerdo que teníamos los telescopios y que a mí me fascinaban las computadoras y mi apellido precisamente significa 'la familia que estudia las estrellas' y es por eso, que yo también me siento tan conectada a lo que es tecnología y a la investigación, porque está en mi árbol genealógico.

Donde naciste, la tecnología no existía, ¿cómo una joven se inclina hacia la electrónica sin ninguna influencia?

Siempre digo que el ambiente fue el propicio. Mis abuelas me impulsaron a seguir mis sueños y en esto voy un poco a lo que es la creación de talento: para mí una transformación tan fuerte como la revolución industrial o la transformación digital tiene cuatro pilares, que son la actitud, el conocimiento, la habilidad y el compromiso. Primero la actitud porque es el motor que nos permite impulsar no solo a nosotros mismos, también a las personas de nuestro entorno desde el lado del conocimiento. Creo que el conocimiento es la materia prima para hacer proyectos de utilidad y calidad humana. La habilidad para mí significa gestionar los recursos para saber hacer estos proyectos y hacerlos a conciencia. Por último, el compromiso que para mí es fundamental para darle trascendencia a las cosas que hacemos y el empeño que le ponemos; en ese sentido todos tenemos talentos y todos podemos brillar pero parte primordial de esto es sentar estas bases para después poder crecer verticalmente.

¿Qué tan difícil ha sido el mundo de la ciencia, la tecnología e innovación para las mujeres?

Para mí siempre fue una búsqueda constante de ver representación y no fue hasta que comencé a involucrarme en el tema que descubrí que las mujeres estuvimos siempre presentes en la tecnología; de hecho, si buscas la primera computadora en Argentina se llama Clementina y si la buscas en internet, vas a ver que está totalmente rodeada de mujeres. La representación en su momento estuvo; fuimos parte de esa transformación, pero debido a sesgos se fue perdiendo en el tiempo y hoy en día somos pocas. Creo que ahora tenemos la conciencia de abrimos las puertas para que más mujeres se involucren. Lo digo también porque no conocía a una persona como yo, con mis características de ser de un pueblo originario, de un lugar tan alejado y recuerdo de nuevo a mi abuela y lo que me dijo: 'Si no encuentras a nadie que se parezca a ti, te va a tocar ser la primera, pero no la última', y precisamente por eso estoy tan involucrada en proyectos de innovación social y tratando de nuevo de ser la multiplicadora de oportunidades que tuve.

Estamos viendo la falta talento que existe en diferentes carreras y necesitamos una gran cantidad de profesionales, ¿cómo se pasa del contexto o de la queja a la acción? ¿cómo lo ves tú para atraer a esos nuevos talentos?

Para estudiar no hace falta ser un genio, solamente hace falta propósito. Solamente entender la tecnología puede cambiar tantas cosas y para eso no hace falta ser un genio sino encontrar algo que te gusta. La tecnología sola va a llegar a ti como una herramienta para complementar esa pasión que tienes. Creo que ese es el paradigma, la tecnología está creada para ayudarnos, no para que nosotros nos adaptemos a ella.

Eres ganadora del programa Semillas del Futuro, que es de la empresa privada Huawei. Semillas del Futuro es una serie de iniciativas que ha hecho la empresa tecnológica para promover el talento y capacitar, pero eso es una empresa privada, ¿cuál crees que debe ser la cuota del apoyo público de nuestros países latinoamericanos? La brecha digital se evidenció durante la pandemia pero estamos dando un salto para adaptarnos a la nueva tecnología porque el aislamiento nos empujó y nos dimos cuenta también de la de la desigualdad tan grande que existe, ¿qué deben hacer los gobiernos?

Primero que todo invertir en el talento joven y darles una visión que desarrollar en sus países, eso es primordial porque uno no puede desear algo que no sabe que existe, entonces el primer paso es invertir, visibilizar y darles proyecciones en sus propios países. Fui docente de mi universidad y me tocó dar clases por Whatsapp o llamadas a chicos que no tenían recursos ni computadoras. Primero que todo hay que hablar de estas problemáticas porque no se puede atacar una situación que no se conoce. Hoy en día estamos tomando acciones, pero también hay que llamar a la juventud a que se anime a cambiar el mundo. Yo estoy formando parte de una iniciativa del Foro Económico Mundial, particularmente de un proyecto que se llama 'Puentes' en el cual estamos ayudando chicos en condiciones vulnerables a acceder a capacitaciones de programación, estamos donando computadoras para que comience la universidad y dentro de poco estaremos lanzando unas sesiones de mentorías para que estos chicos puedan trabajar para mejorar sus vidas. También estoy por lanzar un proyecto de tecnología y mujeres para que puedan desarrollar su carrera profesional entender cómo dar los primeros pasos de la vida profesional y desde ese lado, creo que todos nos tenemos que animar a cambiar a soñar y ver que somos un semillero de oportunidades.

Hablando un poco de la tecnología de la innovación, ya en un contexto más global, ¿cuáles cree que son los principales retos del futuro a los que deberíamos prestar atención para incidir en ellos desde la tecnología?

Lo primero es tener derechos digitales. Existe una brecha muy grande y no poder acceder a Internet es como no tener tu identificación nacional, lo que te limita hasta económicamente. Hoy en día se está desarrollando una economía paralela, no soy especialista pero entiendo que es parte del mundo que se viene. No tenemos que ir tras la tecnología, sino a la par. La educación es una pieza fundamental para esa transformación al igual que invertir en infraestructuras, sobre todo en Latinoamérica donde se ve tan centralizada. En el Congreso dije que era una inmigrante educativa, yo tuve las posibilidades, el apoyo y el entorno, pero muchas personas no lo tienen y creo que una de las pocas cosas que estamos haciendo ahora es descentralizar la educación y la infraestructura para que todos democraticemos este tipo de oportunidades.

Ha tenido relaciones con los jóvenes talentos, ¿considera realmente que América Latina es un semillero de talentos y lo único que hace falta es el impulso para ese desarrollo?

Creo que las ganas están. Cuando la vida tiene dificultades, uno se las arregla para salir adelante y Latinoamérica ha atravesado varias crisis económicas y sociales. Yo creo que eso es lo que hace que América Latina tenga el potencial de resiliencia, lo que hace que nuestras formas de pensar y las soluciones a las que llegamos sean más creativas e innovadoras. Entonces el talento está y hoy día creo que con congresos como los que hicimos en conjunto con Huawei nos sirvieron un montón para hacer networking, entonces es tan simple como la acción de conocernos o hacernos amigos.

¿Qué innovaciones destacaría que nos vayan a cambiar la vida en los últimos años?

Es algo personal, pero lo tengo muy pensado hace tiempo. Yo creo que la moda y la tecnología están viniendo muy fuerte, por ejemplo, esto del Metaverso y la moda me fascina. Creo que también se puede ver la moda desde un lado sustentable. Eso es lo primero que se me ocurre personalmente; me fascinó mucho ver los Fashion Weeks por el Metaversos, estoy muy metida en eso también. Creo que la economía es algo que inevitablemente se está acercando a la descentralización así que también es algo que tenemos que aprender. Por último y lo más fundamental, la educación y la interculturalidad digital que se tienen que comenzar a crear, porque hoy día los alumnos que vienen a aprender mediante e-learning tienen otra perspectiva del método de aprendizaje y esto se tiene que cambiar y actualizar para estos nuevos líderes y personas que deben que aprender las herramientas del futuro.

¿Qué éxito ha logrado en su vida a través del esfuerzo y la educación?

Creo que el éxito es relativo para cada persona. Para mí éxito es que el día de mañana una de las personas en las cuales estamos invirtiendo para que sea un líder sea feliz con lo que hace y que pueda hacer un impacto positivo desde su punto de vista. Creo que depende de qué es lo que te hace feliz. Para mí lo importante y primordial para ser feliz es darle propósito al conocimiento y que tenga un impacto en mi comunidad. Para mí hacer un impacto positivo es llenarme el corazón a mí misma; para mí eso ya es éxito. Obviamente objetivos tengo millones, quiero hacer muchas cosas más, pero hoy en día, me siento muy feliz con lo que hago y con la gente que ayudo.

¿Considera que la revolución digital nos va a dejar sin empleo?

Para nada. Yo creo que estamos evolucionando con esta revolución digital. Creo que lo que vamos a hacer es aprender; hoy día los trabajos no te contratan por lo que sabes, sino por tu capacidad de aprender, entonces trabajo no va a faltar solo hay que comenzar a gestionar la capacidad de aprender.