Marta Cox: 'Sueño con que las jugadoras panameñas puedan vivir del fútbol'

Centrocampista panameña Marta Cox Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

La centrocampista panameña recibe a La Estrella de Panamá en el salón de un hotel de la ciudad de Panamá. Vestida con jeans rasgados de color azul claro, zapatillas blancas y abrigo del mismo color. Tiene el cabello rizado, recogido en una cola alta sobre la cabeza.

Marta Cox actualmente vive en México, país donde juega con el club Pachucha. Estará representando a Panamá en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, a realizarse el 20 de julio de este año en Australia. Entre la preocupación por encontrar un boleto de vuelta a México, dice que extraña las hojaldras con bistec picado, “al salir de aquí quiero comer comida panameña”.

La futbolista se expresa con seriedad, calma y sencillez. Sonríe poco, se muestra humilde, humana, positiva. Se define como una persona extrovertida, alegre, empática, “soy una persona que refleja mucho amor por las personas que me rodean”.

Comparte cómo la disciplina y la pasión la han ayudado a superar momentos difíciles, como la muerte de su madre. Para ella, el apoyo de la familia y los amigos ha sido fundamental en su carrera. De su madre heredó la timidez. De su padre, la potencia y el fútbol.

¿Cómo fueron esos inicios en el deporte?

Esos inicios fueron en canchas de tierra, en birrias [juegos callejeros] en el gueto –donde vivo– como decimos nosotros: en el barrio; de ahí salió Marta. Aunque vivo en México, cuando regreso voy a donde mi gente en El Chorrillo. Mis inicios fueron muy bonitos, mi niñez fue muy bonita. Me compraban los mejores tacos, siempre andaba en los mejores equipos y siempre he sido una jugadora destacada.

¿Qué edad tenías cuando empezaste en el fútbol?

Cuatro años. A los siete años jugué en una categoría Sub-11 con El Chorrillo FC hasta los 13 años. Luego, con 14 años, me fui a la Selección Mayor Femenina, igual con El Chorrillo FC.

¿Tienes recuerdos de esos inicios?

Sí, cuando tenía cuatro años metí un autogol y lo celebré; me decían 'no, fue un autogol', pero yo lo seguía celebrando.

¿Cómo ha sido la preparación?

Cuando estaba en el colegio me daban chance para ir a las prácticas por ser jugadora de alto rendimiento. En cuanto a lo emocional, ya tengo 25 años, veo las cosas diferentes. Hoy he sabido valorar mucho más las cosas, vivir el día a día y disfrutarlo al máximo. Trato de estar siempre ahí para los demás, soy una persona muy empática con mi familia, agradezco por la fortuna de tener una gran familia, que me apoya y me respalda.

He tenido momentos difíciles, como todos. Mi mamá cumple un año de haber fallecido; este mes ha sido muy difícil para mí. Inicialmente, mi mamá venía con una enfermedad oscura que nadie sabía que era. Al final, gracias a la Federación, a Manuel Arias y a las personas que siempre han visto por mí, me ayudaron para que mi mamá se hiciera los exámenes y ver realmente qué tenía mi mamá, y era cáncer de páncreas.

En ese momento yo jugaba con el León [equipo de México] y no me dejaban ir, tenía que culminar todo, cuando llegué aquí a Panamá era como brindarle la sonrisa a mi madre para que se sintiera tranquila y que viera que yo estaba ahí. Al final siempre he estado para mi mamá, he sido una buena hija, creo que sí. Ese ha sido el momento más duro que he pasado, siempre la recuerdo con gran amor y como esa mujer valiente que fue.

¿Qué cualidad tiene Marta que la ha llevado al éxito que tiene hoy?

Disciplina, amor y pasión por lo que uno hace es lo importante. La disciplina la he aprendido en los países en los que he jugado fútbol. La disciplina dentro del deporte es fundamental para seguir en la racha que uno quiere. En el momento en que estoy, creo, es mi mejor versión.

¿Cómo te ves personal y profesionalmente en unos cinco años?

Jugando. Mientras tenga piernas, mi corazón seguirá latiendo en lo que amo que es el fútbol, y si en algún momento no puedo, no sé si me vea como directora técnica o me retire y me dedique a otra cosa, pero que sea algo relacionado con el deporte. Bienvenido sea todo lo que tenga que ver con el deporte y el fútbol; estaré abierta para eso.

“Mientras tenga piernas, mi corazón seguirá latiendo en lo que amo que es el fútbol, y si en algún momento no puedo, no sé si me vea como directora técnica o me retire y me dedique a otra cosa, pero que sea algo relacionado con el deporte” MARTA COX

FUTBOLISTA

¿Qué significa el fútbol en la vida de Marta?

Todo. El fútbol es un deporte como lo soñé desde muy pequeña. A mi edad todo lo que he logrado ha sido gracias a mi esfuerzo. Nunca me rendí, en algún momento lo iba a hacer y no era la mejor elección porque mira lo bonito que estoy viviendo hoy. El fútbol para mí lo es todo.

¿Cuál es el legado que quieres dejar?

Creo que las personas hoy ven a Marta como un ejemplo, como una inspiración. No sé si en algún momento el gobierno, qué sé yo, ponga una estatua en algún lugar, mi nombre en algún estadio, eso marcaría mucho porque siento que a mi corta edad he hecho mucho por este país.

¿Cómo ves el apoyo hacia el fútbol femenino en Panamá?

Ha cambiado mucho, nosotras hemos llegado a conquistar un poco a las personas aquí en Panamá por llegar al Mundial. La Federación ha hecho un gran esfuerzo por nosotras, por la selección, ha mejorado en ese aspecto futbolístico y quizás un poco más adelante sea una liga no principiante, sino una liga con contrato.

¿Cómo es el Panamá que sueña Marta en relación con el fútbol?

Que sea un fútbol profesional con contratos profesionales. Que las jugadoras sean atletas de alto rendimiento y vivan del fútbol como las jugadoras de Inglaterra o Francia. Que se puedan mantener económicamente, que tengan un sustento y puedan comprarse los mejores tacos, la mejor proteína, que tengan ayuda personal para tener un buen rendimiento.

¿Qué crees que hace falta para lograr eso?

Qué los empresarios no tengan miedo de invertir en el fútbol.