Fashion Week Panamá 2020, entre retos y novedades

La edición XIX del Fashion Week Panamá (FWP) será muy retadora este año, ya que adoptará un formato completamente digital debido a la crisis mundial a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Sin embargo, es una gran oportunidad para abarcar una audiencia global.

Así lo explica Alessandra Bueno Fontaine, parte del equipo organizador del evento, quien compartió con este medio que el Fashion Week traerá novedades muy interesantes, aunque por ahora están adaptándose a los cambios. “Apenas estamos viendo los detalles de construcción del evento que es una referencia global en la moda regional y creador de vínculos entre las industrias de manufactura locales e internacionales”.

Según Bueno, por ahora se han enfocado en una actividad “full” digital, pero de llegar a mejorar la situación de la pandemia, posiblemente contarán con un espacio híbrido. “No estamos descartando hacer un escenario para un grupo pequeño de personas en octubre, siempre y cuando se pueda”, aclaró.

La organizadora también detalló que la posible fecha para la realización del FWP sea la semana del 10 al 15 de octubre.

Novedades en las pasarelas

Pese a que el formato será en digital, los tres pilares fundamentales de la moda se mantienen. Según Bueno, dentro del FWP siempre han contado con expositores internacionales que viajaban a Panamá para el evento, pero en este momento de pandemia será difícil traerlos, así que una de las novedades será contar con seminarios y conferencias virtuales.

“Nos gusta la idea porque nos abre la posibilidad de contactar a speakers y conferencistas del mundo, porque no tienen que viajar. Entonces estamos evaluando que el nivel de estos expositores sea altísimo”, explicó.

En esta edición, las pasarelas serán fashion films (películas de moda). “La idea con esto es que la creatividad de los diseñadores se pueda utilizar libremente, sin la estructura de un escenario, y que ellos puedan mostrar sus colecciones de una forma creativa, con equipos propios y desarrollen su concepto. Será algo totalmente diferente. Ese formato de que antes todos iban a una misma pasarela ya no se dará, sino que cada diseñador presentará distintos ambientes, y la intención es que bajo ese concepto se promuevan algunos sitios históricos y culturales del país como una vitrina, ya que a través del formato virtual de FWP tendremos más visibilidad”, enfatizó Bueno.

Aunque por ahora todo se encuentra en fase de planeación, también planean utilizar cromáticos verdes que serían elaborados por cada diseñador.

Lo más novedoso, comenta Bueno, será la inclusión de un marketplace digital. “En esta ocasión el marketplace sería mucho más grande y la intención es incorporar a muchas marcas que antes no tenían la posibilidad de entrar. Será un market con un concepto de shop the runway, es decir, que apenas se presente el fashion film o la colección, las personas podrán entrar a la plataforma o adquirir las piezas sin tener que ir a la página de cada diseñador; tendrán todo en un solo lugar y también contaremos con un sitio de compras abierto, no solo para diseñadores, sino también para marcas locales de cualquier tipo”, puntualizó la exmodelo de Physical.

El FWP siempre se ha destacado como un escenario de diseños de alta costura. Como los eventos de moda están cambiando su dirección global, “vamos a brindar un espacio dentro de la plataforma digital a las marcas urbanas, de t-shirts, de ropa más casual, que no han podido estar en el FWP originalmente. Estos creativos harán sus propios fashion films y venderán en el market”, añadió Bueno.

Marie Claire Fontaine de Bueno, también organizadora del evento, explicó que este año integrarán su “visión del futuro y esos temas fascinantes que hoy son tendencia: consumo local, moda sustentable, emprendimiento y comercio electrónico, contenidos completamente orientados al fortalecimiento de la industria de la moda en Panamá”.

En 2019, el FWP celebró 18 años de promover el talento de diseñadores locales. “Es motivo de gran ilusión ver de cerca la evolución de las propuestas creativas de cada uno de los diseñadores que pasan por nuestras pasarelas”, añadió Fontaine.

Ingreso al espacio virtual

Sobre el formato digital, Bueno enfatizó que la idea es democratizar la moda, porque es un movimiento que se está viviendo internacionalmente. “Nuestra intención es que no tenga ningún costo para el espectador y que todo el mundo pueda ver el FWP, accediendo a la plataforma”.

“Lo que podría tener un costo serían algunas de las conferencias, pero aún no lo hemos definido. Nosotros estamos súper emocionados con el cambio. Fue muy retador y difícil de capturar al principio, pero ya estamos encaminados y sin duda tendrá una audiencia más grande que nunca, además, contaremos con conferencistas de un nivel nunca antes visto”, enfatizó Bueno.

Agregó que los diseñadores serán los mismos que siempre han apoyado el encuentro anual, pero en esta versión se abrirán las puertas a marcas urbanas.

El proceso de curaduría continúa

Según Bueno, los diseñadores continuarán moviéndose con los curadores que guiarán sus colecciones, y ese proceso comenzará en julio. “Tenemos toda una agenda de trabajo y como el contenido es digital, tiene que ser pregrabado para que en octubre todo esté listo y sea proyectado en formato virtual.

Bueno enfatizó que este trabajo no hubiera sido posible sin la organización de Marie Claire Fontaine de Bueno y Astrid Cordero, quienes son las principales maestras del encuentro en el país.

Por otra parte, como todos los años el FWP apoya a una fundación local. “Estamos pensando en que del marketplace se destinen fondos para una fundación, como lo hacemos cada año”, remarcó Bueno.

En 2019 el evento fue a beneficio de la Asociación panameña para el planeamiento de la familia (Aplafa). En 2018, la asociación fue parte de una campaña llamada: “#ParemosEstaModa”. Dicha campaña se llevó a cabo con el fin de crear conciencia sobre el embarazo en adolescentes y los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual.