Aciertos y desaciertos en la vestimenta durante el teletrabajo

'Outfit' para hombres. Un conjunto en tonos neutros. Cedida

La comodidad es un factor esencial que, de acuerdo con Cindy Pereira, asesora de imagen, etiqueta y protocolo, se debe tomar en cuenta al momento de teletrabajar. En el caso de los varones aconseja no llevar saco; sin embargo, señala que todo depende de la profesión que la persona ejerza “si eres abogado es indispensable que esta pieza forme parte del conjunto”, pero si el empleo está relacionado a otra función sugiere “usar prendas más relajadas, pero que aporten profesionalismo”.

Apunta que se deben evitar los estampados y en cambio utilizar prendas de colores planos, sin incluir el tono negro. “El negro te oscurece y hace que se acentúen más las ojeras, entonces mi recomendación es que eviten colocarse prendas de ese color”.

La versatilidad del saco y pantalón en color crema con zapatos cerrados.

La ropa no solo forma parte de una buena presentación, también lo es el rostro. “Tener la cara limpia es fundamental al igual que estar bien peinado. Hay que enfocarse en que, aunque se esté trabajando en casa, la presencia virtual cuenta. Es necesario mostrar credibilidad, y es un error estar frente a un jefe en pijama o tener la cámara apagada”.

Otro desacierto que menciona Pereira es utilizar accesorios grandes y maquillaje recargado. “El maquillaje natural es mucho mejor porque no causa distracción, aconsejaría aplicar tonos tierra, evitar el rojo en los labios; el cabello debe estar recogido y las uñas arregladas”.

Con relación a los colores sugiere el azul y el blanco. “Hay que buscar tonos que no sean tan llamativos porque, aunque se vea bien la blusa, el objetivo es que la persona se centre en nosotros y no en la pieza que llevamos puesta”.

Por su parte, Denis Herrera, asesora de imagen, etiqueta y protocolo, dice que vestirse como si se fuera al trabajo emana seguridad en el colaborador. “Creo en el poder de la mente y arreglarse completamente como si fueras a salir, te da mayor control y automáticamente el individuo se pone en modo trabajo, incluso colocarse perfume ayuda mucho en ese sentido. En el caso del maquillaje, retirar las sombras cargadas es una buena apuesta para lucir bien”.

Prendas con tonos neutros y pasteles.

Para la directora de DH Consulting, el tono azul se adapta a toda ocasión. “Este tono transmite profesionalismo y eficiencia. La combinación del saco azul con una camisa blanca es el conjunto estrella, igualmente les funciona a los caballeros no solo a las damas; a los hombres les queda bien el saco azul”.

El azul se posiciona como uno de los colores más recomendados para utilizar durante las jornadas de 'home office'.

Otros factores

Un hecho es que en este confinamiento han quedado registrado en internet y otras plataformas digitales incidentes relacionados con la vestimenta, en donde la cámara ha registrado cuando el empleado no porta el uniforme completo y queda en evidencia la utilización de camisas formales acompañadas de pantalones cortos y en otros casos, de ropa interior. “Uno nunca sabe qué le puedan solicitar y la persona tenga que levantarse del asiento; no hay que olvidar que estar en casa no es sinónimo de portar una vestimenta inadecuada”.

Conjunto para caballero en tonos clásicos.

Pereira anota que colocar mal la cámara también puede proyectar una presencia poco profesional y puede mostrar un ángulo incorrecto del rostro. “Esto lo he visto mucho en pandemia con las entrevistas en televisión, los presentadores están bien vestidos, pero ponen en una posición errónea la cámara y eso hace que se les vea la papada. También, colocar fondos de playa o de una realidad que no concuerde con lo que estamos viviendo es un desacierto”.

En tanto, Herrera comenta que durante las reuniones virtuales de trabajo es importante transmitir seguridad y confianza. En esa línea concuerda con Pereira en que la iluminación adecuada influye en la presentación del colaborador, así como el fondo de pantalla. “Estos dos aspectos dicen mucho. Depende del tipo de reuniones que se tengan, pero siempre aconsejo llevar un atuendo que haga lucir a la persona profesional”.

De igual importancia, sostiene que es esencial crear un espacio para trabajar. “Muchas personas laboran en la mesa y comen ahí mismo, pero esto no debe ser, ya que causa distracción porque se hacen varias actividades en una misma área y es difícil que el empleado se ponga en modo trabajo sin distraerse”.

Accesorios pequeños y tonos neutros, recomendados para el trabajo a distancia.

En adición, aconseja que para lograr una buena presencia es necesario cuidar los ruidos del ambiente durante las presentaciones en línea, practicar el tono de voz, prestar atención al desplazamiento de las manos y la mirada. “Hacer entrevistas por Zoom nos ayuda a ver qué se puede mejorar en el lenguaje corporal y hacer una comunicación mucho más efectiva”.

¿QUÉ HACER?

Para los espacios de videollamada las expertas en imagen dan algunas recomendaciones

Mantener una adecuada iluminación forma parte de la buena presentación del empleado.

Permanecer con la cámara encendida durante las reuniones virtuales es importante.

Cuidar el fondo mientras se sostiene una reunión virtual otorga una buena imagen.

No utilizar tonos llamativos en los labios, en el caso de las mujeres.

En el caso de los hombres, evitar colores como el negro.