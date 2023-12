Zunilda Gutiérrez ha conquistado fronteras con su marca

Diseñadora panameña Zunilda Gutiérrez Lejo Ramírez

Zunilda Gutiérrez nació y creció en la provincia de Los Santos, Panamá. La mayor parte de su infancia la pasó junto a su abuela quien la cuidaba mientras su madre trabajaba. Como su abuela se dedicaba a la costura, Gutierrez se crió entre hilos, telas y agujas. Actualmente tiene su propia marca que opera desde Colombia y ha logrado traspasar otras fronteras.

La diseñadora panameña visita Panamá para formar parte del evento ‘Un homenaje a mamá’ organizado por Modart, en el que invitan a conocer las nuevas piezas exclusivas que tienen disponibles en el espacio, incluyendo las de Zunilda Gutierrez.

“Desde niña el amor por la moda creció junto a mí, recuerdo observar a mi abuela Sofía coser con tanta delicadeza y amor vestidos para mí y las señoras del pueblo mientras yo, con retazos de telas sobrantes, jugaba a crear pequeños diseños para muñecas. Desde entonces por diversas razones y circunstancias terminaba involucrada en la industria de la moda”, revela.

Su marca es fresca, rural y orgánica. Nació con la intención de exaltar a la mujer latina, inspirándose en todo lo presente en la naturaleza: La tierra, el campo, la vida rural, el textil “y por supuesto las raíces que siempre estarán presentes en cada colección”. Guiterrez explora siluetas y estampados enfocados en los recuerdos y el estilo de vida campestre latinoamericano”.

Las piezas están hechas para sorprender a la mujer de gusto elegante, que le gusta llevar prendas llenas de detalle, color, fluidas y refinadas. Es por eso que el enfoque en la exclusividad y la calidad es fundamental en cada prenda, “cada estampado es pensado y desarrollado exclusivamente para la marca, el diseño y confección está supervisado por un equipo especial”.

La diseñadora es empírica, así lo asegura en una conversación con este medio. “Nunca estudié Moda; fue algo empírico, sin embargo me preparé mucho en la calle. El tiempo ha sido mi mejor maestro y poco a poco fui sumando conocimiento y experiencia a mi alma empírica”.

Cuenta que siempre ha estado en la industria de diversas formas. “Incluso comencé trabajando en tiendas por departamentos como vendedora, donde fui aprendiendo hasta que logré abrir mi propia tienda en Miami, una multimarca. Estando en la tienda, conocí a muchas personas. Abrí otras tiendas, lo que me permitió identificar necesidades en las marcas con las que trabajaba. Decidí crear una marca que inicialmente iba a ser pequeña, solo de bodies, pero al final terminé haciendo ready-to-wear”.

“Ahora junto a talentosos profesionales hemos creado un sólido equipo llamado Zunilda Gutiérrez, una fortalecida marca que respeta su ADN campestre, orgánico, moderno y sobre todo latinoamericano”, añade la diseñadora.

Después, participó en varios seminarios para “pulir” sus conocimientos, como en el área textil y styling. “Desde hace cinco años, mi taller está en Colombia, donde me he preparado con otras personas, aprendiendo patronaje, sublimación y estampación”.

Crear una marca propia no ha sido sencillo, no obstante, revela que cuando atraviesa momentos difíciles, le gusta estar en el taller, “donde me pierdo entre tantas cosas y no presto atención a lo que está pasando”.

En el camino han sucedido muchas cosas. Una de las más relevantes fue el año pasado cuando finalmente “pudimos entrar en un importante retailer. Nos hicieron un pedido grande, y fue difícil producirlo porque en esos casos nunca pagan por adelantado. Fue un desafío que nos costó mucho trabajo, me tocó sacrificar muchas cosas, pero al final lo logramos. Pasamos de ser un taller de 18 personas a tener alrededor de 60 de un momento a otro. Fue cuando expusimos por primera vez la marca”.

Después los contactaron para exponer en Francia en uno de los 'Trunk shows' que allá realizan. A ese evento, que atrae a grandes retailers internacionales, envió productos con la intención de ir dando a conocer su marca. “A pesar de que muchas marcas van y no pasa nada, nosotros, en nuestra primera participación, logramos vender”.

Con la marca, visualizo un futuro muy positivo para los próximos años. Este año, si Dios quiere, vamos nuevamente a Francia y estamos apuntando a retailers grandes en Europa y Emiratos Árabes. El Mediterráneo está muy interesado en la marca, y de hecho, vamos a entrar en Dubái en una pequeña tienda. La veo con un gran crecimiento; mi meta es llegar a los 100 empleados el próximo año. Actualmente, tengo 51 en planta física y otros son freelance.

Oportunidades para los diseñadores panameños, ante los ojos de Gutierrez.

“Sería chévere motivar a los que están estudiando moda en Panamá o están en la industria, porque estudiar diseño no se trata solo de crear moda, sino que hay mucho más. Sí siento que en el país, aunque ha evolucionado mucho y que hay un progreso, siento que aún falta brindar más motivación y conocimiento a los diseñadores panameños para que vean más allá de las fronteras locales, que no solo se dediquen a hacer una marca para vender aquí”, expresa la diseñadora.