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11 de Apr de 2020

Galería

Las consecuencias del cambio climático en el Oriente y Occidente

El certamen de Getty Images y Climate Visuals galardonó a los fotoperiodistas Aji Styawan y Greg Kahn en la edición 2020

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  • Greg Kanh

    Por Climate Visuals

    Actualizado 11/04/2020 14:53

    Greg Kanh

    'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan.

  • Greg Kanh

    Por Climate Visuals

    Actualizado 11/04/2020 14:53

    Greg Kanh

    'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan.

  • Greg Kanh

    Por Climate Visuals

    Actualizado 11/04/2020 14:53

    Greg Kanh

    'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan.

  • Greg Kanh

    Por Climate Visuals

    Actualizado 11/04/2020 14:53

    Greg Kanh

    'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan.

  • Greg Kanh

    Por Climate Visuals

    Actualizado 11/04/2020 14:53

    Greg Kanh

    'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan.

  • Greg Kanh

    Por Climate Visuals

    Actualizado 11/04/2020 14:53

    Greg Kanh

    'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan.

  • Greg Kanh

    Por Climate Visuals

    Actualizado 11/04/2020 14:53

    Greg Kanh

    'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan.

  • Greg Kanh

    Por Climate Visuals

    Actualizado 11/04/2020 14:53

    Greg Kanh

    'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan.

  • Greg Kanh

    Por Climate Visuals

    Actualizado 11/04/2020 14:53

    Greg Kanh

    'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan.

  • Greg Kanh

    Por Climate Visuals

    Actualizado 11/04/2020 14:53

    Greg Kanh

    'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan.

  • Greg Kanh

    Por Climate Visuals

    Actualizado 11/04/2020 14:53

    Greg Kanh

    'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan.

  • Greg Kanh

    Por Climate Visuals

    Actualizado 11/04/2020 14:53

    Greg Kanh

    'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan.

  • Greg Kanh

    Por Aji Styawan y Greg Kahn |Climate Visuals

    Actualizado 11/04/2020 14:53

    Obras en pro de la conciencia ambiental

    'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan que muestran la vida de millones de pobladores en Indonesia y Maryland (EEUU) debido al aumento del nivel del mar.

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