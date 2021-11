Ecologistas recalcan la necesidad de una ley sobre arrecifes

Los arrecifes de coral protegen las islas y los continentes de las olas, tormentas, y permiten que otras especies prosperen en aguas poco profundas cerca de las costas. Pixabay

Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas marinos más diversos y biológicamente complejos del mundo. También llamados “bosques tropicales del mar”, albergan una gran variedad de flora y fauna marina con las que benefician a una gran cantidad de especies como peces, langostas, cangrejos, pulpos, estrellas de mar y otros animales invertebrados. De hecho, los seres humanos también dependen de los ecosistemas de los arrecifes de coral, porque estos proveen de alimentos, protección costera e ingresos por turismo y la pesca. El célebre naturalista inglés y padre de la teoría de la evolución, Charles Darwin, los denominó “oasis oceánicos” porque tanto el ser humano como todos los animales y plantas dependemos de la buena salud de los arrecifes.

“Cuando los arrecifes están sanos, la vida a su alrededor eclosiona y el ecosistema prospera y evoluciona, pero si desaparecieran también lo harían todas las especies a las que dan soporte vital, lo que provocaría un enorme desequilibrio en los mares y en los océanos que los albergan”, según documenta Charles Darwin Fundation en su sitio oficial.

A fin de proteger y crear conciencia en las personas acerca de la problemática del desgaste que están sufriendo los arrecifes, debido a factores como el calentamiento de los océanos, la pesca excesiva y la contaminación, así como también promover el compromiso por parte de organizaciones, empresas e instituciones gubernamentales con acciones concretas en la conservación y protección de los arrecifes en Panamá, se encuentra en primer debate el proyecto de ley 196 que establece la “Protección integral de los ecosistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas asociados y especies asociadas”, una propuesta presentada en 2019 por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (Ciam), sin embargo, se ha quedado estancado.

Joana Ábrego, abogada y miembro del Ciam, indicó a La Estrella de Panamá que este proyecto de ley es necesario porque Panamá no cuenta con una legislación sobre los arrecifes. Además de ser aprobada como ley de la República, el país sería pionero en la región al tener una ley que beneficia los arrecifes de coral.

El arrecife de coral es un ecosistema complejo en el que habitan varias especies de organismos; sin él morirían. Pixabay

“Hay un par de disposiciones súper dispersas y generales que no han sido efectivas para garantizar la salud de este ecosistema. Entonces necesitamos una ley integral que proteja los arrecifes. Con esto se 'ordenaría la casa', porque tenemos muchas autoridades competentes en diferentes ministerios que de una u otra forma se benefician de este ecosistema”, alegó. De acuerdo con la especialista en derecho ambiental internacional, lo que se busca es que el proyecto no siga estancado y que se haga efectiva su discusión y aprobación inmediata. “Lo que necesitamos es que la junta directiva de la Asamblea entienda que esta iniciativa es sumamente importante para un país como Panamá. A fin de que los arrecifes no desaparezcan, hemos creado una campaña de concienciación y empoderamiento ciudadano llamada “Yovoyati” para instar al pleno de la Asamblea Nacional a que retome la discusión”, señaló.

De acuerdo con estimaciones de la División de Ecosistemas Marinos, adscrita al Programa de las Naciones Unidas (ONU) para el Medio Ambiente, el planeta podría perder los arrecifes de coral vivos en el mundo para el año 2050. Es un dato alarmante, que requiere tomar medidas urgentes por parte de todos los países del planeta para luchar por su preservación y futuro.

Ante esta realidad, Ábrego explicó que la Ciam está trabajando fuerte para la protección de los arrecifes, ya que son garantes del 25% de la biodiversidad de la Tierra.

Autoridades regentes

Según Ábrego, la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) sería la rectora en garantizar la protección del ecosistema y de brindar mayores herramientas. “Por ejemplo; contar con un sistema de monitoreo y mapeo del ecosistema, así como velar para que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) siga vigilante de que no se creen infraestructuras que luego provocan sedimentación hacia los arrecifes; de la misma forma, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) que siga impulsando buenas prácticas para que los agroquímicos no lleguen al agua de los ríos que más tarde llegan a los mares”, detalló la abogada del Ciam.

En Panamá realizan monitoreos de los arrecifes en varios sitios del país. Cortesía

Respecto a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Ábrego enfatizó que tiene que poner mano firme en cuanto a la regulación del turismo en las zonas de arrecifes de coral, para evitar que las embarcaciones los golpeen con las embarcaciones; no permitir que los turistas por desconocimiento toquen los arrecifes y estar vigilantes que los barcos no tiren las anclas donde hay arrecifes de coral, todas estas disposiciones tienen que ser estrictamente verificadas y para eso se necesita mucha educación al turista y a todos los ciudadanos para proteger estos ecosistemas vitales para la vida. “Necesitamos mayor información y para lograrlo urge una articulación entre las diferentes entidades para salvaguardar estos ecosistemas”, subrayó.