Emergencia e inacción: rebelión

“Cualquier retraso adicional en la acción mundial concertada y anticipada sobre la adaptación y la mitigación hará que se pierda una breve y efímera oportunidad de asegurar un futuro habitable y sostenible para todos.” De esta forma describe el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) la emergencia climática en un resumen de su último informe, que el jefe de la ONU Antonio Gutérres llamó “un atlas de sufrimiento humano” y remarcó que “la demora es la muerte”.

Veremos cómo estas palabras abstractas ya se están traduciendo en realidad, en sufrimiento para muchas personas por todo el planeta. Los daños son aterradores y están ocurriendo antes de lo previsto y peor de lo esperado por los mismos científicos del IPCC.

Por mencionar algunos ejemplos: África oriental está sufriendo una sequía sin precedentes. Hasta 28 millones de personas enfrentan hambre severa. En Kenia, Etiopía y Somalia, más de 13 millones de personas se han visto forzadas a migrar en búsqueda de agua y pasto para su ganado. A esto se suma la peor plaga de langostas en 70 años. Kenia ha sufrido una merma del 70% en su producción alimenticia, por lo que la nación declaró un desastre nacional. Más de 3 millones de personas están en condición de hambre aguda en ese país.

Los EE.UU. sufrieron 20 desastres climáticos en 2021, que le costaron la vida a cientos de personas, y causaron daños por encima de $1,000 millones cada uno. Miles de incendios forestales, temperaturas heladas en Texas, tornados y tormentas tropicales.

Las históricas inundaciones en Europa Central se llevaron la vida de 240 personas y causaron daños por 43 mil millones. Inundaciones y tifones en Asia, que costaron unas 300 vidas, 24 mil millones en daños y el sufrimiento de millones de personas en Bangladesh y China.

Las pérdidas en la fauna y flora son igualmente aterradoras: se estima que tres mil millones de animales murieron en los incendios forestales de 2020, y 17 millones en Brasil. El 10% de todas las sequoias gigantes del mundo se perdieron en un solo incendio forestal, en EEUU. Hasta mil millones de animales marinos murieron en Canadá por una ola de calor sin precedentes en 2021. La selva amazónica está al borde del colapso, expertos temen que el pulmón del planeta podría estar a un paso de convertirse en sabana.

Por si eso no fuera suficiente, debido al cambio climático, la producción agrícola ya está sufriendo grandes pérdidas. El IPCC está alertando que el empobrecimiento de los suelos, el declive de los insectos polinizadores, el aumento de plagas y la caída de biomasa marina están debilitando nuestra capacidad de producir alimentos.

Con temperaturas más altas, alteraciones del ciclo de agua y predicciones de pérdidas de rendimiento de entre el 10% al 25% por ciento por cada grado de aumento de la temperatura global, la agricultura será cada vez más difícil.

Las migraciones a causa del cambio climático ya son una realidad y el informe del Grupo II ha estimado que hasta 700 millones de personas podrían ser desplazadas debido a sequías y hambrunas únicamente en África para el año 2030. Inevitablemente, esto aumentaría la probabilidad de conflictos bélicos.

Los eventos recientes han dejado en evidencia que muchos impactos ya son irreversibles y en muchos casos no queda otro remedio que adaptarse. Los impactos serán cada vez peores, cada décima de grado de calentamiento empeorará la catástrofe. La descarbonización de nuestras economías es imprescindible para evitar las peores predicciones. Sin medidas urgentes, nos enfrentaremos a un probable colapso de la civilización a nivel global.

Tal vez, Panamá no se haya visto afectado por los peores efectos del cambio climático hasta la fecha. Sin embargo, el informe del IPCC demuestra que cambios en todos los ecosistemas ya están ocurriendo en todo el planeta, desde los bosques, hasta los arrecifes coralinos. Estos últimos estarán condenados a la muerte con un calentamiento del 1.5°C, que se pronostica alcanzaremos en la próxima década.

El informe prevé que en América Central habrá graves efectos en la salud, debido al aumento de las epidemias, en particular por enfermedades propagadas por insectos y otros animales. Y peor: en muchas regiones del trópico, la vida humana será imposible con un calentamiento global de más de 2°C. Actualmente estamos en una trayectoria que nos llevaría a alcanzar los 2°C a mitad de este siglo. En otras palabras, cuando un bebé que nazca hoy, tenga sus 30 años.

Los gobiernos llevan 30 años negociando nuestra suerte en las COPs y sus promesas vacías se traducen en un aumento cada vez más rápido de las emisiones de gases de efecto invernadero, parte de la población mundial, particularmente los jóvenes están despertando a la perspectiva de un futuro apocalíptico. Como consecuencia, su salud mental ya se ha visto afectada, según el informe del IPCC, que prevé que la ansiedad y el estrés climático, especialmente en niños, adolescentes y personas mayores seguirá en aumento con cada décima de grado.

La comunidad científica mundial lleva décadas alertando sobre las causas y efectos del cambio climático, siendo este tema uno de los más estudiados y mejor documentados. No es por falta de información que no se han producido las acciones necesarias. Lo que falta es la visión, la voluntad y el valor de nuestros líderes. Las acciones contundentes han sido aplazadas tanto, que nos encontramos en una situación de emergencia donde las decisiones necesarias son tan drásticas, difíciles e impopulares, que los gobiernos, con sus compromisos con las mismas fuerzas del mercado que representan las causas de fondo, no quieren o no saben cómo actuar.

En medio de esta indignante realidad han surgido miles de movimientos populares reclamando justicia y acción climática, para poner en el centro del debate lo único que realmente importa y sin lo cual todo lo demás no tiene sentido: la vida. La mayoría de los científicos habían participado desde la seguridad de sus estudios y publicaciones. Hasta ahora.

Pero la emergencia climática y ecológica se ha complicado hasta tal grado que nos queda poquísimo tiempo para actuar, y por eso cada vez más científicos afirman no poder continuar con sus labores cotidianas y han conformado una Rebelión Científica, un movimiento global que demanda una revolución climática urgente, ya que, según su análisis, la meta del acuerdo de Paris, de mantener el calentamiento global promedio en 1.5°C ya no es alcanzable.

Argumentan que los conocedores del problema deben actuar a la altura de sus mensajes. Rebelión Científica está creando la mayor campaña de desobediencia civil en la historia, liderada por científicos. Del 4 al 9 de abril, más de mil científicos tomarán acciones disruptivas y desobedientes, dirigidas a instituciones científicas y gubernamentales en más de 25 países, de todos los continentes, arriesgándose a ser arrestados para resaltar la urgencia y la injusticia de la crisis climática y ecológica.

Renate Sponer, bióloga en Panamá, declara que “la vida en la Tierra y las condiciones que la sustentan están siendo tan seriamente impactadas y cambiadas por nuestras acciones: el sistema se está desmoronando ante nuestros ojos. Esto es aterrador, no puedo quedarme de brazos cruzados, documentando la destrucción. Tengo hijos, debo actuar. Por eso protestaré".

Serrando con el mismo secretario general, Antonio Guterres: “Mientras el mundo camina dormido hacia la catástrofe, los jóvenes están sonando las alarmas. Ellas y ellos saben mejor que muchos en puestos de poder, que el tiempo se está acabando. Mi mensaje para ellos en su lucha por el derecho a un futuro se mantiene: nunca rendirse, nunca ceder, siempre seguir empujando".

Los autores:

Nathaniel Rugh es estudiante en ciencias ambientales. Contacto: snova1987a@protonmail.com. EEUU/España.

Juan Bordera es periodista, activista y y autor de El otoño de la civilización. Contacto: Juanbordera@gmail.com. España.