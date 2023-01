Madagascar, 120 especies de animales en peligro de extinción

Gran parte de los animales en peligro de extición en Madagascar son endémicos. FAO

En medio del Océano Índico, a un costado de la extensión de tierra africana se encuentra la porción de tierra más grande del continente, una isla cubierta de selva con una fauna que solamente puede ser vista en el territorio.

Por más de 20 millones de años, Madagascar se ha caracterizado por su riqueza biológica, ganándose un puesto entre los 36 hubs de biodiversidad del mundo. O eso era lo que se podía decir sobre el territorio hasta este año.

Aunque la isla no ha salido de las mejores listas de biodiversidad, aumenta cada vez más la preocupación por el bienestar de su fauna. La investigación 'The macroevolutionary impact of recent and imminent mammal extinctions on Madagascar', dirigida por Nathan Michielsen del Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics de la Universidad de Amsterdam, ha puesto una alerta en la comunidad científica.

Dentro del estudio se especifica que la mitad de mamíferos de la isla están en peligro de extinción, debido a la destrucción de sus hábitats y la caza excesiva en Madagascar. La situación se vuelve más preocupante debido a que el 90% de estos animales es único de la isla, al tratarse de especies endémicas.

La recuperación de la biodiversidad perdida en la isla podría demorar al menos 20 millones de años. EFE

Existen linajes enteros de mamíferos que solo se pueden encontrar en Madagascar, estos ya se han extinguido o están pasando por el proceso de extinción actualmente. De seguir así, la isla podría perder más de 20 años de historia evolutiva de mamíferos, según Steve Goodman, otro de los biólogos que formó parte de la investigación.

La raíz del problema

Expertos de la comunidad científica han llegado a la conclusión de que el aislamiento prolongado por el que han pasado las especies de Madagascar es la razón de que la vida animal de la isla haya pasado por una gran evolución.

“Ya se sabía que Madagascar era un punto crítico de biodiversidad, pero esta nueva investigación pone en contexto cuán valiosa es” , STEVE GOODMAN, BIÓLOGO.

A pesar de esto, el aislamiento de la fauna también puede haberse convertido en un arma de doble filo, ya que podría ser una de las razones de su fin.

Las especies endémicas necesitan de cuidados más especiales al tratarse de animales que solamente existen en aquellas zonas determinadas. Respetar su espacio y preservar su vida evitando prácticas como la caza indiscriminada es una de las diferentes maneras de conservar la fauna de este tipo.

Sin embargo, la presencia humana en Madagascar es otra de las razones por las que se cree que estos animales corren peligro de extinción, debido a la destrucción y degradación de sus espacios así como el cambio climático que pone en riesgo la contribución de la isla a la biodiversidad global, de acuerdo con los resultados de la investigación de la Universidad de Amsterdam.

“Ya se sabía que Madagascar era un punto crítico de biodiversidad, pero esta nueva investigación pone en contexto cuán valiosa es”, señala Steve Goodman, biólogo integrante del equipo de investigación.

¿Hay alguna solución?

El estudio establece que sí existe una probabilidad de mejorar la preservación de especies y bosques en Madagascar, pero solamente quedan cinco años para tomar con seriedad la situación de la biodiversidad en la isla.

Regresar al punto máximo de diversidad de especies volverá a tomar al menos otros 20 millones de años de evolución, sin embargo los científicos recomiendan no rendirse.

“Todavía existe la posibilidad de arreglar las cosas, pero básicamente, tenemos alrededor de cinco años para avanzar realmente en la conservación de los bosques de Madagascar y los organismos que estos albergan”, concluyó Goodman.