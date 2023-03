Recicladores, la otra cara de la crisis de cerro Patacón

Eveleen Mela Díaz lleva 30 años siendo recicladora en las galeras del vertedero de cerro Patacón. Larish Julio | La Estrella de Panamá

“Que el cerro Patacón pase de una administración privada a una pública nos perjudica, porque anteriormente estábamos involucrados en un contrato y hoy no sabemos cómo vamos a quedar con nuestros trabajos, qué va a ser de mí para llevar un sustento diario para mi casa”, así exclamó Eveleen Mela Díaz, una recicladora que trabaja en las galeras de cerro Patacón.

La preocupación de Eveleen es la misma que se repite en la mente de muchos de los recicladores, que ven cómo el próximo 26 de marzo vence el contrato entre el Estado panameño y Urbalia S.A. para el manejo de los residuos del vertedero más grande del país, lo que supone un riesgo para la continuidad de sus trabajos, tomando en cuenta que la empresa ha sido la encargada del lugar en los últimos 10 años.

Para conocer con más detalle las realidades que enfrentan los recicladores, La Estrella de Panamá hizo un recorrido por las galeras de cerro Patacón. Aquí conocimos a Nipcia Díaz, otra recicladora, quien coordina junto a Eveleen todos los reclamos y atenciones en beneficio de sus compañeros.

Instalaciones

Vista de las galeras ubicadas en el vertedero de cerro Patacón. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Con ella caminamos por una vereda improvisada, que se ha convertido en el único paso hacia las galeras, luego que la entrada principal, que está a orillas de la calle, se encuentra obstruida por la llegada de camiones que pasan a depositar la basura recolectada.

A medida que nos acercamos, los olores comienzan a ser más fuertes, las moscas no paran de molestar y el calor es insufrible. Las montañas de basura inundan la vista de cualquiera. No importa para dónde se mire, siempre será el mismo escenario.

“Uno de los problemas que estamos enfrentando es que todas las vías están cerradas, nos las trancan y no podemos sacar el material; luego las compañías –como la mía– se tienen que ir porque no pueden buscar el material”, nos cuenta Nipcia.

Ya dentro de las galeras observamos que los recicladores improvisaron varios cubículos de madera para poder guardar el plástico, la lata, el hierro, el cartón y el cobre, entre otros materiales.

En nuestro andar conocimos a Alejandro Gómez, quien no tardó mucho en apuntar con el dedo el desprendimiento que sufrió una de las partes del techo por la falta de mantenimiento. Menciona que las galeras que sirven como depósito ya no ejercen esa función, por la cantidad de basura que se ha acumulado. Además, no cuentan con servicios de baño, luz ni agua.

“Usted puede ver cómo las infraestructuras se nos están cayendo encima: el techo, las vigas, la cerca. Ya el cercado no existe, por lo tanto, no hay acera, no hay una puerta. Prácticamente tenemos miedo que la galera se nos caiga encima porque el techo, las vigas, todo eso ya está oxidado”, explica este humilde panameño.

Para Nipcia, las galeras están en una condición “deplorable” con la basura que se encuentra esparcida producto de que desde hace cuatro o cinco no se ha podido establecer un control.

Según esta recicladora, el actual contrato de Urbalia S.A. le exige –a la empresa– realizar operaciones de limpieza y mantenimiento de las galeras, pero nunca lo ha hecho con la excusa de que no cuenta con suficientes maquinarias para poder controlar el desbordamiento de la basura.

“El contrato y el trabajo de ellos es mantenernos las galeras limpias. Como el lugar ya no se presta para seguir reciclando, ahora los turnos de día y de noche han ido disminuyendo un poco”, dice la recicladora.

Eveleen explica que hace cinco años que la empresa Urbalia S.A. ha dejado desmejorar las galeras, aun cuando se comprometieron, a través de la firma de actas, a acondicionar el área nuevamente.

Ingresos

Los materiales que más se reciclan en esta galera son el plástico, el hierro y el papel. Las ganancias varían dependiendo del material que se recolecte. Por ejemplo, en una semana un reciclador de plásticos puede estar ganando entre $150 a $200, diariamente entre unos $70, solo si el material va en buenas condiciones.

Los recicladores coinciden en que aunque los ingresos no son suficientes, les han permitido educar y mantener a sus familias, al tiempo que hacen un aporte para el ambiente.

“Con el reciclaje no nos ha ido mal, pero es la parte de la basura que nadie quiere tocar, sin embargo, de ahí sale –como se dice en buen panameño– el aceite para la paila, comprar los útiles escolares a nuestros hijos, ayudar a nuestras mamás que son mayores de edad”, cuenta Alejandro, quien ya suma 27 años de trabajo como reciclador.

Eveleen resalta que con este trabajo su hija pudo graduarse en la marina y salir adelante con una carrera profesional, y ha logrado independencia a sus 30 años, pero ella es ahora la que depende de este trabajo. En un mismo caso se encuentra Anastasio, quien recalcó que aunque no tiene mayores gastos, sí necesita mantener este trabajo para subsistir porque no cree que consiga un nuevo empleo si sale de las galeras.

Disputa de espacio

Ante el vencimiento del contrato entre Urbalia, S.A. y el Estado Panameño, los recicladores de base reclaman el derecho a ser tomados en cuenta para abordar los planteamientos, negociaciones y puesta en marcha de los correctivos que deberá asumir la empresa que sea favorecida con un nuevo contrato y, por ende, con la responsabilidad del correcto tratamiento de los residuos del vertedero más grande de Panamá, el de cerro Patacón.

Eveleen explica que el futuro de esta actividad depende del proceso de la nueva administración privada de cerro Patacón, si se decide incluir a los recicladores en el contrato nuevo, ya que este es el instrumento formal que les permite estar en las galeras.

Hasta el momento, Alejandro cuenta que nadie les ha preguntado las condiciones en que se encuentran en las galeras o una explicación de lo que podría pasar si expira el contrato, ni siquiera una respuesta del gobierno o de Urbalia, S.A.

“Queremos respuestas de la empresa y el gobierno sobre la opinión pública y saber qué va a pasar con nosotros y nuestras familias, porque de verdad nosotros dependemos del reciclaje”, insistió el reciclador, quien aseveró que buscar un nuevo empleo no es una opción para muchos de los que trabajan en las galeras.

Como medida de fuerza, los recicladores convocaron para ayer jueves, en la mañana, una marcha que salió desde el vertedero de cerro Patacón hasta la Presidencia de la República.