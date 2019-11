La diabetes, quinta causa de muerte en Panamá

Una persona puede tener diabetes y no darse cuenta porque los síntomas no siempre son obvios y pueden tardar mucho tiempo en manifestarse

Una dieta balanceada y saludable, así como evitar el exceso azúcares y prácticar actividad física son escenciales para prevenir la diabetes, la quinta causa de muertes en Panamá. El istmo al igual que otros países conmemora este 14 de noviembre conmemora el Día Mundial de la Diabetes.

Cifras de la Caja de Seguro Social (CSS) de 2014 dejan entrever que en Panamá cada año mueren unas 1,040 personas a causa de la diabetes, cerca de 400 mil personas la tienen. Mientras que 9 de cada 100 panameños tiene diabetes, y 4 de ellos no saben que tienen la enfermedad.

Cada año la CSS registra 2,500 nuevos casos de pacientes diabéticos. Al Estado le cuesta entre $1,000 y $1,500 la atención de pacientes diabéticos y los casos complicados como pacientes encamados o que se realizan hemodiálisis, cuestan $20,000 por año cada uno.

En Panamá, los registros de esta enfermedad indican que un 3% de los adolescentes padecen de diabetes Mellitus y un 5% de la población preescolar se le ha diagnosticado la diabetes tipo 1.

Considerada como la quinta causa de muerte en nuestro país, la diabetes afecta a 200 mil panameños, los cuales el 50% lo desconoce. Por eso, lleva un estilo de vida saludable. Actúa hoy para cambiar el mañana. #DiaMundialDeLaDiabetes pic.twitter.com/TH79cA6v8I — CSSPanama (@CSSPanama) November 14, 2019

Una persona puede tener diabetes y no darse cuenta porque los síntomas no siempre son obvios y pueden tardar mucho tiempo en manifestarse. La diabetes tipo 1, por ejemplo, puede aparecer de manera gradual o repentina.

LA TECNOLOGÍA

Además de mantener una vida saludable y activa, los pacientes con diabetes ahora cuenta con dispositivos y aplicaciones para estar alerta, tal es el caso de Connected Health hace posible que los signos vitales y el nivel de azúcar en la sangre de los pacientes se puedan monitorear en tiempo real.

De acuerdo con cifras de la Federación Internacional de Diabetes (IDF por sus siglas en

inglés), se estima que actualmente 425 millones de personas sufren de diabetes en el mundo y que serán cerca de 629 millones para el año 2045.

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) considera que la diabetes es una prioridad de salud y coopera con los Estados Miembros en las estrategias de prevención y control de la enfermedad.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. La diabetes tipo 2 representa el 90% de los casos mundiales y se debe, en gran medida, al sobrepeso y a la inactividad física. Este tipo de diabetes está en aumento a nivel global y en las Américas.

Según la OPS/OMS en América Latina y el Caribe, el costo de la diabetes fue estimado en $65,000 millones en 2002. La mayoría de los costos se atribuyen a la mortalidad e invalidez prematura que ocasiona la enfermedad. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios.