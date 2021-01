Un nuevo año que precisa el rescate de la salud mental Aris Martínez | La Estrella de Panamá

A partir de este lunes y hasta el próximo 14 de enero, las provincias de Panamá y Panamá Oeste enfrentarán una cuarentena total y toque de queda de 8:00 p.m., hasta las 5:00 a.m., como un nuevo mecanismo para frenar la acelerada ola de contagios (más de 253 mil ) y muertes (más de 4,140) por el nuevo coronavirus.

Según lo establecido por el Ministerio de Salud (Minsa), las personas podrán salir con el propósito exclusivo de abastecerse esencialmente de víveres, medicamentos o combustible, de acuerdo con su género y número de cédula. Con esta decisión, alrededor de 2,2 millones de personas residentes en ambas provincias tendrán que afrontar nuevamente el confinamiento.

Ana Reyes, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) y especialista en salud mental y psiquiatría, explicó a este medio que una de las claves para sobrevivir al confinamiento es la comunicación familiar y reconocer la responsabilidad individual en el cuidado de la salud física y mental; esta última es la que “nos permite ser productivos y resolver los problemas ante una crisis. Es importante reconocer que tanto la salud física como la mental y la espiritual hacen un equilibrio en nuestras vidas”.

Pero, ¿cómo proteger el bienestar emocional en momentos de incertidumbre?

Para Reyes, “todo ser humano en algún momento de su vida tendrá enojo, temor, ansiedad, alegría, tristeza. Cuando estas emociones van más allá de lo habitual o no permiten tomar decisiones adecuadas, existe un problema y hay que tratarlo”, reconoció Reyes.

La especialista añadió que si la persona está teniendo estos síntomas y otros como alteración en su patrón de sueño (insomnio) o solo quiere estar acostado y dejar pasar el tiempo en la cama, es importante buscar ayuda profesional.

“En cuarentena también surgen problemas con la alimentación y es ahí donde entra la ansiedad, la cual lleva a las personas a comer sin necesidad de tener hambre, pero como hay un descontrol, el comer puede dar la falsa idea de que algo está controlando en su vida. Igual pasa cuando la persona usa medicamentos o sustancias de forma descontrolada o abusa de ellas, como en el caso de la ingesta de alcohol, para sentirse cómodo o sentir que con ello puede evadir la realidad”, subrayó la enfermera.

Para estos casos, la presidenta de ANEP recomienda buscar el soporte de profesionales e instituciones especializadas en el cuidado de la salud mental, como el Instituto Nacional de Salud Mental (Insam) que actualmente atiende vía telefónica, así como las policlínicas de la Caja de Seguro Social (CSS).

“El individuo puede conformar una red de apoyo para ayudar a otros a detectar o reconocer cuando algo no anda bien. Cada día cuando abrimos los ojos debemos hacernos un autochequeo de cómo estamos, mirarnos al espejo y evaluar nuestro estado de ánimo y de salud”, aconsejó Reyes.

Recomendaciones para la población infantil y los adultos mayores

Juana Herrera, psiquiatra y coordinadora del Programa Nacional de Salud Mental del Minsa, detalló que la cuarentena es una medida preventiva necesaria durante la pandemia para preservar la vida, sin embargo, puede afectar y tener un impacto psicológico negativo en la población de niños, adolescentes y en el adulto mayor.

Promover el contacto virtual con familiares y compañeros de clase, amigos, maestros, ayudará a bajar los sentimientos de angustia por el aislamiento y la frustración.

Los cuidadores no solamente deben estar presentes físicamente, sino emocionalmente para ayudar a desarrollar todas sus angustias y sentimientos en este momento de aislamiento en casa, resaltó la doctora.

“Los cuidadores no solamente deben estar presentes físicamente, sino emocionalmente para ayudar a los niños y adultos mayores a desarrollar todas sus emociones y sentimientos, en este momento de aislamiento en casa”

JUANA HERRERA ARAÚZ,

PSIQUIATRA

“Debemos explicar por qué hemos vuelto a la cuarentena con un lenguaje sencillo y acorde a su edad para que puedan comprender la magnitud de lo que estamos viviendo. Además, hay que enseñarles cómo se debe hacer el autocuidado para evitar el contagio. Debemos recalcar que son medidas higiénicas que siempre se deben aplicar y que ahora se han reforzado en tiempos de la pandemia”, aconsejó Herrera.

También señaló la necesidad de tener actividades estructuradas y de rutina, “esto hace que haya un esquema mental y no se deje al libre albedrío”, mencionó.

El uso de la internet, la televisión, radio y otros medios sociales de comunicación debe permitirse, pero evitando las noticias negativas o sucesos que pueden ser alarmantes para ellos y “tenemos la responsabilidad también de monitorear qué están viendo nuestros niños y adolescentes. Considerar la reducción de cantidad de tiempo frente a la pantalla y conversar más con ellos, hacer juegos de mesa, actividades, y escucharlos sobre todo en el tiempo de ellos, no el de los adultos”, dijo la doctora.

Otro aspecto a considerar, según Herrera, es compartir algunas responsabilidades en casa. “No dejarle todo a mamá. La actividad física es importantísima, ya que ayuda a quemar calorías pero también genera neurotransmisores que ayudan al bienestar. En momentos difíciles hay que dedicarles tiempo a nuestros niños y adolescentes, escucharlos, hacerles saber que todo lo que dicen lo sienten y reforzar los aciertos con frases como '¿qué bien lo has hecho ¿qué idea excelente has tenido?', es decir, no todo es negativo y además los adultos deben controlar sus ansiedades, miedos, irritabilidades y no proyectarlos”, aconsejó la psiquiatra.

Según Herrera, los adultos mayores se ven muy afectados durante el confinamiento de la pandemia; es la población más vulnerable, con un alto riesgo de complicarse tras un contagio, la mayoría ha sido personas muy independientes y en este momento han visto restringidas sus decisiones, su movilidad y toda una serie de actividades que desempeñaban habitualmente.

Para esta población en específico la recomendación es realizar actividad física. “Si puede salir a la hora que le corresponde según su número de cédula, vaya a caminar alrededor de casa unos 10 -15 minutos u organice algún tipo de ejercicio que le permita movilizarse, pero no se quede todo el día sentado o acostado en la cama”.

Herrera añade que la ingesta de alimentos debe ser adecuada y en horarios establecidos, así como tomar agua en lugar de otro tipo de líquidos en las cantidades necesarias y ver programas relajantes o entretenidos.

“Leer, hacer juegos de mesa, conversar con familiares de su burbuja, y con otros a través de las plataformas establecidas y que nos han permitido ese vínculo social con familiares, amigos y compañeros de trabajo es importante”, aseguró.

La psiquiatra reflexionó sobre el valor de la vida, la salud y la esperanza, eso “nos permite fortalecer nuestra espiritualidad y nuestras emociones”.

Por su parte, Reyes agregó que el aprovechamiento de la tecnología en la comunicación es vital, así como buscar nuevos retos y procesos de aprendizaje para estar conectados, no solo con la familia sino con el mundo.

Invitó a a seguir cuidándose y aplicar las medidas de bioseguridad.

Sobre el distanciamiento

Recomendaciones

Tener presente siempre el riesgo que puede representar para sí mismo o para los demás en su entorno, si no sigue el aislamiento indicado. Hay un porcentaje importante de pacientes asintomáticos.

•Manténgase al día de lo que está ocurriendo, pero limitando su exposición a los medios de comunicación. Evite mirar o escuchar continuamente las noticias, porque esto incrementará su ansiedad y preocupación. No olvide que los niños son muy sensibles a lo que oyen y ven en televisión. Hable con ellos del tema sin ocultar información, pero adaptándola a su edad y nivel de comprensión.

•Acuda a fuentes fiables de información sobre el tema, no acuda indiscriminadamente a fuentes de internet; acuda a las páginas oficiales del Ministerio de Salud. Trate de evitar lo que se publica en las redes sociales, ya que existe un mar de noticias falsas y lo único que conseguirán es confundirle y generar desconcierto y ansiedad.