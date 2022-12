'Fitness' en Navidad, disfrutar las fiestas sin perder el esfuerzo del año

Especialistas en nutrición y entrenamiento recomiendan no “perder el control” durante las celebraciones de la temporada

Es importante adecuarse a las posibilidades de cada persona, pero no descuidar las rutinas de entrenamiento es fundamental. Shutterstock

Pasadas las 5:00 de la tarde comienzan a llegar aquellos que después trabajar todo el día, van a ejercitarse. El gimnasio se llena, algunos comparten máquinas, otros conversan, otros utilizan audífonos y hacen su rutina solos, concentrados. Todos han sido disciplinados a lo largo del año, pero ahora que llegó el mes en que los planes proliferan –restando tiempo para entrenar– y en esos planes nunca falta la comida, ¿qué hacer para no perder el esfuerzo del año?

Para evitar el descontrol con la alimentación, la gurú del fitness Sascha Barboza –conocida como Sascha Fitness– recomienda “mantener el control y la calma”. Para ella es fundamental hacer todas las comidas saludables cada día, incluyendo las meriendas, antes de ir a tu invitación. “Si vas con algo en 'la barriguita' puedes saltarte los aperitivos y disfrutar más la comida principal (...) no vayas a las reuniones con hambre”, apunta en su blog.

“No abraces el sedentarismo”, dice Barboza, y destaca la importancia de mantenerse activo haciendo ejercicio, “recuerda que hacer ejercicio es como cepillarse los dientes, uno lo hace principalmente por salud y porque tu cuerpo lo necesita (...) La meta en diciembre no debe ser mejorar composición corporal, lo más realista es que te plantees mantenerte y tu aliado principal será el ejercicio”.

No abandonar el ejercicio

El entrenador Gerardo Cubilla recomienda que las personas “deben seguir enfocadas en su entrenamiento, no dejar de entrenar, así sea que lo hagan dos veces a la semana”, dijo a La Estrella de Panamá.

Añadió que es importante adecuarse a las posibilidades de cada persona, pero no descuidar las rutinas es fundamental para no perder el esfuerzo del año. “Si el tiempo no les permite ir al gimnasio, pueden hacer caminatas, trotar o hacer una rutina de ejercicios multifuncionales”.

Sharleene Chu, clienta de una conocida cadena de gimnasios del país, se mantiene constante con el ejercicio. “Organizo mis entrenamientos de la semana y los cumplo, en la medida de lo posible; durante las fiestas soy más flexible algunos días, pero no dejo de hacer actividad física por más de tres días”.

“Ese día de la semana que te vas a comer tu plato navideño, cómelo con todos los hierros porque es una vez al año que se prepara este tipo de comida, y la vida se pasa en un instante” SASCHA BARBOZA

ENTRENADORA Y NUTRICIONISTA

Chu aconseja aprender rutinas que no dependan solamente de las máquinas o los elementos que se encuentran en un gimnasio, “hay muchos videos en internet con ejercicios que se pueden hacer en cualquier lugar y en diferentes tiempos, desde 10 minutos hasta una hora o más, hay para escoger”.

Elección de aperitivos y tragos

Barboza asegura que se ha comprobado que las personas comen el 92% de lo que está en el plato, “cuando vayas a una fiesta y haya cosas de picar, elige un plato más pequeño y así evitas sobrepasarte en las cantidades. Si vas a una cena, divide el plato regular en tres partes, llena la tercera parte con proteína, el otro tercio con vegetales y deja los alimentos densos en calorías y carbohidratos para ese otro tercio del plato. Comparte el postre con otra persona”.

Acerca de las bebidas alcohólicas, la también nutricionista detalla que el cuerpo no es capaz de metabolizar grasa y alcohol al mismo tiempo. “Si tomas demasiado haces que la prioridad de tu cuerpo sea sacar el alcohol del sistema y metabolizarlo, deja de quemar grasa como normalmente lo hace y pierde la habilidad de reservar carbohidratos en forma de glucógeno con eficiencia. Es más probable que lo que comas se acumule como grasa y además el metabolismo se torna más lento”.

La entrenadora aclara que tampoco se trata de ser extremista, pero sí de ser “inteligente” y hacer un balance si la persona se va a dedicar a comer, deber cuidar la bebida y viceversa. “Aléjate de bebidas como el ron ponche que es una bomba de calorías, carbohidratos, azúcar y alcohol. Opta por bebidas como vino, vodka o espumante”, agrega.

La experta invita a relajarse y disfrutar de las fiestas con moderación, “un día no va a anular seis días de comida saludable. Disfruta de las fiestas y de la comida sabrosa navideña, y ese día de la semana que te vas a comer tu plato navideño, cómelo con todos los hierros porque es una vez al año que se prepara este tipo de comida y la vida se pasa en un instante. Todo está en la moderación y no caer en obsesiones ni excesos”.

Barboza es entrenadora personal certificada por la Asociación Internacional de Ciencias del Deporte (ISSA) y tiene un máster en Nutrición Fitness y estudios en nutrición deportiva de la Federación Española de Culturismo.